港报财经评论：强美元如肉中刺，股市忐忑玩上落--信报3月2日

强美元如肉中刺 股市忐忑玩上落/ 习广思

美股周三再现高台跳水，道指尾市由升转跌380点，港股昨天低开后逐步收回失地，在腾讯力撑之下，恒指收市倒升0.65%，上证指数亦涨0.63%，两者均成为环球跌市的逆市奇葩。不过，美债息虽然回落，但美元强势毕现，美股连续两日下滑，美股波幅指数（VIX）在50天线水平颇具支持力。外围环境动荡，尽管A股进入两会前的维稳期，港股投资者仍不宜掉以轻心。

美元强势、英镑及欧罗指数均向下、债息回落，对周期性股份不利，能源、金属、银行股均有沽压；反而科技股较有抵抗力，在中港两地股市表现理想。在美国，纳指表现亦胜过道指。去年第四季减持科技股买入周期股的趋势，可能又在转变。

继「旧债王」格罗斯及大型对冲基金Bridgewater老板看淡美国国债后，另一位对冲基金大佬Paul Tudor Jones昨天表示，债券确实已经进入熊市，他保守预测10年期国债孳息于年底会升至3.75厘，他现时会放弃持债，转投商品、硬资产及现金，并相信经济动力将跑快于货币政策。咁即系美国联储局已落后形势，那就大件事！

高盛最近发表报告，研究美国长期债息上升对亚洲股市的影响。报告认为，区内企业盈利2018年及2019年将分别增长14%及10%，针对2月初的大调整，对风险胃纳、市场注码及估值作出了适当调整，未来风险仍在美国的股债市场。

高盛指出，历史数据显示，债息上升不一定能遏止股市上扬，息口上升初期，代表美国经济转强，有利亚洲，抵消了利率上扬的负面影响，当10年期债息升越3厘至4厘的临界点，则亚洲股市的挑战会愈来愈大。

除了利率水平，债息上升的速度亦会影响亚股表现，债息若每周升多过6至8个基点，或是一个月升多过30基点，则亚股有难矣。不过，对应近期表现，高盛的结论又非全中。

截至2月2日的一周，债息升了18点子，道指跌了4.1%，但于今年1月及去年12月，也有一些日子一周债息跌幅超过10点子，而股市亦照升可也。所以，债息的实际水平，对股市影响可能较大，逼近3厘水平会是一个警号，昨天10年期债息回落至2.83厘水平。

美国总统特朗普将于美国时间周四宣布对进口钢材及铝箔分别征收25%及10%关税，且看其他国家有否实质反击措施。预期中国的反应不会过激，因为美国不是中国钢材的主要出口市场。美国政府数据显示，去年五大钢材来源地依次为加拿大、墨西哥、巴西、南韩及俄罗斯，美国邻居加拿大及墨西哥的钢铁业，所受的影响会较中国为大，这将令北美自由贸易区协议谈判更加困难。

此外，中国派中财办主任、习大大心腹、有「国师」之称的刘鹤亲自前往华盛顿，就贸易问题展开对话，中方善意而来，试图找出双方满意的方案，暂时中美爆发贸易战的机会仍是较低。

美国昨晚公布的经济数据显示，经济仍然旺盛，1月个人收入按月升0.4%，较预期为佳，除税后更升0.9%，为2012年12月以来最强劲的增长，这反映了一些减税的影响；个人消费开支则按月升0.2%，符合市场预期；核心个人消费价格指数按月涨0.3%，与2017年1月一样，为2007年1月以来最强劲的按月升幅。上周美国新申领失业救济金人数减少1万人，至21万人，是1969年12月以来新低。

连串经济数据出笼后，美元强势未变，美股则十分波动，转跌为升后，瞬间又回落，小心收市前再玩高台跳水。（完）

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