港报财经评论：恒指下一站34,000点--经济日报1月19日

恒指下一站34,000点/ 林瑞芬

美股牛势仍然挺进，港股跟从继续破顶。恒指昨日高见32233，收报32121点，升138点或0.43%，大市成交金额进一步增至逾1,963亿元。国指升226点或1.76%，收报13094点。

资金主力追捧重磅蓝筹股，双头马腾讯（00700）昨高见454元，但收报447.8元，跌0.27%；平保（02318）再破顶高见93元，收报92.5元，升2.7%，两大强势股一路反覆中破顶。

港交所（00388）就继续等待上破历史高位311.4元，昨收报297.6元，升0.7%。不过也有个股弹出，如近周才上市的希玛眼科（03309）昨劲升58%，单日成交额达31.87亿元，以招股价2.9元及昨日收市价15.4元计，累计升幅已达4.3倍，升势令人侧目。

技术上，恒指突破31958历史高位之后，呈一浪高于一浪寻顶之旅，如何结束没有既定程式，惟有眼观八方，除以估值及技术分析之外，有时候亦都参考散户反应。

以往大时代，朝早到银行观察是否人人争看报价机便知；不过，现今科技时代，人人都有部智能手机，免费收看股票报价，这招又未必用得着。可能就要大家以真金白银投入试沙盘，以往大时代，一早落盘买卖，很多时都会遇到綫路繁忙，甚至交易系统出问题，目前来讲，尚算正常。蓝筹股都未见全綫破顶，落后的中移动（00941）继续落后，大堆中、小型股份在底部折腾，未见百花齐放全民均持股的疯狂场面。

另外，以观市底是否强劲，无视利淡消息冲击的启示。碧桂园（02007）大手配股后，再有内房股新城发展（01030）配股集资，理应忧虑配股潮，但见碧桂园跌势昨已回顺，微跌1.7%，但华润置地（01109）股价无升跌、世茂房地产（00813）股价升4.65%，可见市场人士对现况无大担忧，想跟大势造势。

里昂就话，中国海外（00688）、世房及合景泰富（01813）于短期跟风配股集资机会低，更把3只股份的目标价调高，把中国海外目标价调升至36元，折合预测2018年度PE都只有8.5倍、世房目标价由24元调升至25.5元，合景泰富的目标价则由12.5元调升至14元。

港股升市连绵，不是本港独有，美股牵头。美股牛一日不低头，港股反覆抽高之势还是会延续，当然，连日强调没有日日升不跌的神话，超买终究会回调，回之时，投资者亦要有充分心理准备！途中挫折来讲，若只是超买的回吐消化，就不扭转中期大趋势向好之局，国指守12000便可，恒指守30500左右便可，挫折当平常。中期大趋势，恒指一浪高于一浪冲关，年内目标如周初估，下一级挑战34000左右，而国指是趋向14000挺进。

总括来说，国指本月初以来升势，略快于恒指；国指以昨收市水平13094计，累升9%，恒指以昨日收市水平32121计，累升约7%。

以笔者观察，内银股全綫上升，的确对国指起了快马加鞭之作用。近周来看，工行H股（01398）、工行A股（沪：601398）；建行H股（00939）、建行A股（沪：601939）；农行H股（01288）、农行A股（沪：601288）均可同步冲上去年高位，中、港步伐一致。

另外，笔者于周内亦提及，内银股除国有银行攀升之外，久残的中、小型内银股亦有在近两周大发力，升势全綫化，对内银股至少上半年内持续反覆的升势确认有所启示。中信银行（00998）昨显著上升5.7%，收报6.11元。国指攀上14000，除可望为平保挑战100元成功之推动外，内银股还望可以提供更强助力。

附图所见，建行已突破2015年高位，昨收报8.42元，年内而言，反覆趋回探2007年高位近8.7元水平。其实，工行也如建行一样，已升破2015年顶位，昨收报7.16元，相信年内重见2007年家乡高位7.35元水平不难。落后者继续可望发奋，如早前提出的交行（03328）于落后境况，现价6.5元，昨升2%，目前仍低企于2015年高位8.61元水平以下。短期已略见突破阻力6.3元，后市守稳其上，挑战目标最少7.1元。（完）

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