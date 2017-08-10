港报财经评论：恒指初步支持27500关键--经济日报8月10日

恒指初步支持27500关键/ 林瑞芬

周二美股因为美国总统特朗普口多多而终止十连升市，畏险情绪略涨，亚太区股市昨日也受累，边走边看！

北韩与美国的口舌之争，最终会否演变成为军事冲突，难料。只是自特朗普上场之后，北韩地缘政治风险似乎成了常态风险，除非真的有实质军事冲突，不然，紧张言论令畏险情绪涨；缓和言论后畏险情绪又降，循环发生已是意料之中。

国指昨收报10,962点，跌幅1.06%，回吐支持只要不跌穿10,650点，仍未打消完成头肩底目标至11,400的预期。部分资源周期股仍为大妈所爱好，本栏周二为文指出，中国铝业可坐五望六，昨日话咁快就到了，高见6.26港元，收报6.01港元，全日升幅3.6%。

恒指昨收报27,757点，跌幅0.35%；大市成交额964亿港元。技术上，大市攀高之势已在放缓，大市波幅指数亦见在7月回升，反映市场并非没有准备随时而来的翻小浪，回吐若只是一般获利回吐，跌幅应有限，只怕回吐为意外利淡催化剂所引致。近月港股升市由中资入市主导，只要内地流动资金面不变，股市及经济又相对靠稳，就没有诱因令资金从港股撤走。技术上，恒指即市宜守27,500，若失，50天平均綫（现近26,300）为中期关键，守稳其上，未抹杀反覆挑战2015年高位28,588之顺势发展。

个股可否再延升浪，又或者后市若遇回吐，回吐压力多少，很大程度上看半年度业绩表现以及未来半年度盈利的确定性。踏入中旬，更多的中资国企、红筹股等公布业绩，密切跟进。

周三就同读者预先评估内险股的中期业绩要关注的事项，新业务价值（NBV）增速或有超于市场预期的表现。内房股也是中资股中核心股类，业绩表现亦值得大家去了解。据中金公司预测，中国海外、龙光地产、龙湖地产及雅居乐中期纯利分别增长13.3%、166.2%、15%及50%，有望有好于预期的表现。而综合中金预测15间上市内房股的收入，平均将见增长12%（2016年上半年与下半年增速分别为17%和15%）；核心净利润则同比增长18%（2016年上半年与下半年增速分别为11%和16%）；预计毛利率同比上升1.7个百分点，至29%；核心净利润率上升0.7个百分点，至13.2%。在业绩强劲增长和资产负债稳健的支撑下，中期派息可期。预计在其覆盖的15家房地产公司中至少有9家会宣布中期派息。由于中金对今年第三季度全国房地产销售情况保持中性看法，对第四季度更为谨慎。在考虑到下半年除中期业绩外没有其他催化因素，中金认为在中期业绩后内房会出现合理回档，建议投资者届时获利了结，或中报结束后及时切换至防御性更强的中国海外和华润置地。

招商证券对覆盖的内房股上半年的核心利润预测同比增长23%。由于各大内房股预售的现金流入强劲，财务状况将保持稳固，净负债比率将保持在50%至60%水平（2016年上半年：平均53%）。当中，招商证券预计龙湖地产或会上调其全年销售目标。

上半年业绩虽佳，但招商证券就提示投资者应注意影响内房股的不确定因素，这包括市场情绪转弱和开发商盈利能力进一步转弱。中国住房建筑面积销售同比增长已由今年一季度的17%放缓至今年二季度的11%。随着紧缩措施伸展至其他城市，预测三季度或四季度的销售同比增长将进一步放缓至负7%及负12%；地方政府亦正在推出新的政策措施，包括发展住房租赁市场等，以控制房价增长，有关措施将进一步加剧开发商在余下可供出售用地的竞争，并削弱他们的盈利能力。择优而选，招商证券认为中型至大型市值的优质房地产股仍可看好。

港交所最新公布，截至2017年6月30日止六个月的收入及其他收益按年增长10%；同期营运开支只增加1%。另外，在收入增加及成本控制下，上半年EBITDA利润率报72%，按年升2%；每股盈利2.86元，按年升16%，而每股中期股息报升至15%，与盈利增速相若，派息比率维持在90%，符合市场预期。

回顾今年3月20日，港交所推出首只人民币货币期权；债券通于7月推出；同月又首次推出分别以人民币（香港）及美元计价的实物交收黄金期货合约；LME亦推出LME贵金属系列的美元黄金期货及美元白银期货合约，力拓收入来源。加上，MSCI不久前决定把内地A股纳入其新兴市场指数，相信市场仍愿意给予港交所估值一定的溢价。至于溢价是多少，还视乎大市表现。港交所股价若守稳220港元，仍可再上，昨收报227.8港元。

上周笔者话九仓有睇头，昨日真的爆升14%，收报79.65港元。催化原因在集团果然有所行动，拟以介绍形式分拆其全资附属九仓置业独立上市，这有利释放资产实际价值。（完）

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