港报财经评论：恒指受制于29,000点，调整未完成--经济日报12月13日

恒指受制29000 调整未完成/ 林瑞芬

恒指昨高见29,066后暂无力再大弹，收报28,793点，全日跌171点或0.59%，大市成交额1,048.25亿港元。

年初以来，不乏累计升幅强劲的蓝筹或国企，投资者现在有需要重整投资组合，以部署明年。重整期间，大市以反覆上落之势过渡的机会仍然高。恒指而言，技术阻力暂在29,000，后市企回楼上才确认完成整固，整固则以坚守27,500至28,000为佳。

以往有支歌仔唱，圣诞钟炒滙丰。滙丰昨收报78.35港元，逆市升0.06%。今周初所见，滙丰股价就有些冲动，突破自8月以来延伸的下降轨。最新滙丰获摩根士丹利发表技术意见报告指出，未来30日滙丰股价上升的可能性逾80%，中期目标价上望89港元。大摩看好滙丰股价短期可上升，一来是就滙丰与美国监管部门就反洗钱管控不力之延递起诉协议已结束，意味着滙丰面临潜在不利影响将会消除。另外，预料滙丰今年第四季的盈利表现不俗，因为近三个月本港银行同业拆息上升以及资产增长持续转强，均有助该行的净利息收入增长，加上股市畅旺，亦有助提升集团手续费收入。

技术而论，滙丰突破下降轨之后，后市如持续稳守于78港元楼上，80港元暂为心理关口，中期已分析有大摩看89港元目标价，麦格理看87.76港元目标价，可作参考。

明年来讲，对中国股市，又有机遇，又有风险。一来，美国经济增长较预期为佳，而MSCI又正式把A股纳入指数内。然而，面对美国税改以及美国联储局加息的双重打击下，大有可能令海外资金回流美国本土，资金流出中国。由此，据《华尔街日报》引述消息指出，中国央行正准备以「组合拳」式的政策储备，包括引导市场利率走高、加强资本管控及增加外滙干预频率，从而确保资金留在国内及支撑人民币滙率。

内地11月金融数据已出炉，表外融资规模收缩，表内贷款规模扩张，反映整体融资需求从表外转表内的趋势没有改变。内地市场资金成本，今年来已提升，明年严密监控金融杠杆的趋向仍会持续，在投入股市炒卖资金的成本上升下，相信投资方向仍以稳健为主，价值蓝筹股与细价创业板股份走分化，前者强者愈强。情况也正如年内港股表现相若，最新有细价股被查，其实之前，相关股份的炒卖已不及2007年勇，调查事件之后，更显低迷。股民的信心还是在有实力的蓝筹、国企股为主！

早前强势的蓝筹股舜宇光学反弹受制120港元再回，昨收报110.3港元，跌7.4%；瑞声科技反弹受制153.8港元亦回，昨收报147.6港元，跌3.5%。腾讯昨高见410.8港元之后，以393.2港元收市，全日跌3%。股价再回论，舜宇因11月付运量较市场预期为低，所承受的压力似乎较大。相关较早前强势的股份，可见仍然在反覆整固当中。

此际观察，甚么股股价只是暂时为锁定回报而回调下来，甚么股股价已在今年触顶真的被全退，关键在判断来年盈利的持续增长是否有明确性实现。月内，笔者所分析过的吉利汽车、中国燃气、腾讯、友邦保险等，明年盈利有所增长，所以判断现况股价反覆整固，谋低吸部署还是有把握性。

国指昨收报11,312点，跌119点或1.04%。技术上，守于150天綫11,000楼上，维持有限度升跌幅，整固势为主。对中期的指数预测，在内险股明年续保强势，以及内银股的低估值具防守力垫底，明年还有可能再冲高。据花旗展望而言，市场会持续对中资股进行重估，并将国指2018年底目标调高至13,500点，此相当于预测市帐率1倍（潜在升幅20%）。

据中金公司预测，2018及2019年度内银业的不良率将小幅下降、行业ROE基本稳定，平均利润增速将为7.2%及8.2%。银行股估值迎来重估三阶段：春江水暖、水涨船高、泾渭分明。

今年，几家优质银行的突出股价表现，是行业重估的第一阶段。随着行业经营趋势的稳定，周期因素将推动行业进入重估的第二阶段，即整体估值区域向上。预计2019年之后，随着各家银行不同管理周期和业务分化，银行业重估将进入第三阶段，即高资本内生能力的银行进一步拉大和行业平均估值之间的差距。

内银股仍然为稳健之选，笔者在早前已分析过的农业银行，具低吸价值。按中银国际预期，农行2018年度每股盈利增长将为7%，高于内银平均6.2%的水平。（完）

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