港报财经评论：恒指如强弩之末，金融危机停不了--信报9月25日

恒指如强弩之末 金融危机停不了/ 习广思

9月是传统的波动月，但今年却显得风平浪静，恒指在高位28,000点徘徊，然而，港股内部动力转差之际，外围形势亦不太妙，美国朝鲜口角升级，花旗国派战机与南韩进行联合空对地实弹演习，随时可对肥金进行空袭，开战的机率不能抹杀，加上下月美国联储局开始缩表，美元转强的可能性颇大，近期人民币及亚洲货币的调整亦令大市添上不明朗因素。

港股9月份看似无风无浪，恒指继续在28,000点附近徘徊，截至上周五，9月只微跌了89点（0.32%），但50只成分股中，有30只跌、19只升、一只不变，跌的远多于升的，升幅股中，腾讯及吉利分别贡献了147点及70点，相当于升幅股份总点数的51%，升幅十分集中，不能说是一个令人有信心的市况。

国企指数表现更劣，指数跌了1.65%，成分股14升26跌，内地有意在未来只用电动车，比亚迪 9月升了51.5%，贡献了升幅股份总点数的41%，加上万科及海螺水泥，3股共贡献61.4%的升幅，下跌股份中以内银内险最伤，跌幅在3%至7%间，升势倾斜，教人感到股市有些寒意。

美股的牛气亦大不如上半年，科技股龙头Facebook、亚马逊、Netflix及Google母公司Alphabet所组成的指数FANG早已于7月24日见顶回落，尽管美国三大股指其后曾屡创新高，不过，龙头脚软，指数虽能创新高，但只是升多少少，很快又回吐，牛气不强。

美元未来两三周可能转强，理由是其他主要货币都有回吐的理由。英国首相文翠珊周五在佛罗伦斯谈英欧未来关系，内容缺实质，投资者对脱欧前景仍是问号多过答案，致词无料到，英镑应声回落，看来英镑近月的反弹浪有机会终结；至于澳元，在中国经济放缓下，铁矿石及其他金属价格回调，澳纸难再呈强；最重要的欧罗，德国大选后的新联合政府去向未明，亦可能是唞气的时候；日圆受制于北韩的风险，根本不应强起来，除非是最危险的地方变成避风港。

相比之下，美国的货币政策转鹰，老特有望推动税务改革，经济数据近期转佳，都可支持美滙指数进一步反弹。

股市短期可能有些调整，长期而言，麻烦更大。德意志银行上周发表了一份题为《长期资产回报研究：下一个金融危机》的报告。

报告研究了自1800年以来的经济及金融危机出现的频率，与几个变数的关系，当中包括政府债务比率、政府财政赤字比率、国际间收支不平衡程度，以及资产价格水平等。研究人员把已发展经济体中，同一时间内有多少比例曾出现过金融或经济震荡作为一个整体经济动荡指标，结果是在十九世纪下半叶，该比例持续下降，经济稳定，那时期政府的债务对GDP比率亦持续回落，但到了二十世纪上半叶，形势开始逆转，政府债务比率上扬，金融危机不绝，期间更出现过世界经济大萧条及两次世界大战，到了上世纪五十至六十年代，公债比率下降，经济及金融市场才走向平稳期。

可是，当七十年代初，第二次大战确立的布列顿森林协议瓦解后，滙价不再以黄金为锚，央行不时开动印钞机刺激经济，度过危机，结果是盛衰周期不断更替出现，央行及政府干预的力度一次要大过一次，金融及经济危机出现的频率反而较前为多。

值得留意的是，滙率失去了调节国际收支的功能，失衡的状态要靠国际资本流动融资，例如亚洲的盈余融资美国的赤字，不过，庞大的资本流动往往是当局难以控制也难预测的，资本流动的副作用很多时制造了资产泡沫，资产价格大调整又做成新一轮的危机。

上述情况周而复始，没完没了，最后是全球经济增长缓慢，财富不断在每次危机中出现大转移。

报告指出，未来的危机是央行要逐步收缩庞大的资产负债表，但同时政府债务水平正处于和平时期的高峰，而利率又超低，三者的互动随时带来危机。

大家都唔使讲得太长远，由1997年亚洲金融风暴、2001年科网股泡沫爆破、2007年的金融海啸，根源都是德银报告所显示的问题，下一场金融危机的出现相信只是时间的问题，因为各国央行及政府都没有吸收之前的教训，继续走着旧路，用旧的方法处理，终局莫非又是经济大萧条及世界大战？（完）

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