港报财经评论：恒指正常回吐，慢牛格局未变--经济日报10月20日

恒指正常回吐 慢牛格局未变/ 林瑞芬

港股窄幅上落之势结束，短期的震荡出现。恒指下跌1.9%，收报28,159。大市成交额达1,165亿港元。

腾讯股价回2.4%，收报346.2港元，推低港股。国指则在中资股先探高后回吐下，昨录得2.3%的跌幅，收报11,357点。

连日上升的内险股，升势终于放缓，昨先升后挫，中国太保、国寿、财险和平保昨跌2.2%至3.4%不等。国家统计局最新公布，前三季度，全国房地产开发投资同比增长8.1%，增速比1至8月份提高0.2个百分点，表现优于市场预期。然而，内房股都抵不住大市的跌势，中国恒大、融创中国及万科企业均先升后回软1.5%至4.9%不等。

回吐压力计，数较早前强势的汽车股。比亚迪昨跌5.6 %，收报73.6港元。吉利汽车昨最多跌10%，收报24.85港元，最终跌幅收窄至7%。

另外，近月股价急升的中兴通讯及玖龙纸业就分别下跌11%及6.8 %。中兴最新公布首三季收入及纯利分别录766亿元人民币及39亿元，收入按年增长由上半年的13.1%，放缓至首三季7%，意味第三季收入下跌5.2%，股民现实，即时惊醒，修正之前对该股5G钱景的过度透支，不单H股套利回吐，A股）昨日都跌7.4%。

总括而言，港股昨日藉加泰隆尼亚是否独立而可能令欧元区政治产生动荡而质低大市，短綫港股常为外围因素影响，身不由己。只是，就算欧元区可能有波动，影响短暂，港股短綫似为正常回吐而已，有升自有跌，大市整固为先，静待拨云见日时。技术上，国指回吐宜守稳上升轨11,000，而恒指宜守稳50天綫（现近27,900），中期未失慢牛信心。

国家统计局最新公布，经初步核算，前三季度国内生产总值593,288亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点，符合预期。单计三季度，国内生产总值同比增长6.8%，经济是连续9个季度运行在6.7%至6.9%的区间。总计，内地前三季度最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.5%，比上年同期提高2.8个百分点，比资本形成的贡献率高出了31.7个百分点，消费成为经济增长主要驱动力。

内地经济结构在优化，前三季经济稳中有升，加上，从9月份，规模以上工业增加值按年实际增6.6%（比8月份加快0.6个百分点）以及9月发电量按年增长5.3%，经济平稳的增速可望延至第四季。现况人币亦走稳，对季内A股保持高企，稳步攀升，有冀望。上证昨日下跌0.3%，收报3,370。

十九大正召开，投资者目前主要审慎观望政治局常委的变动，正所谓「谋事在人」。国策上，摸底经济、金融等路向其实不难预计。

引述国泰君安报告指望，十九大后的经济及政策将如下，经济有底綫，供给侧改革从减法转向加法，消费升级、高端制造（先进制造业、互联网、大资料和人工智慧等）是未来重点。财政政策方面，下阶段整体仍是积极，但会更加侧重「积极有效」，提高财政资金的使用效率。货币政策仍实施稳健中性，而不会放松。

青山绿水，环保概念长炒长有，但要小心判断是大炒还是小炒。在当前大市争持整固下，光大国际乘势而升，昨一度高见11.06港元，但收报10.6港元，受累大市急回，全日该股最终只录得1%的升幅。

只是炒十九大国策续积极支持环保概念股，就担心对光大国际股价的短期催化有限，小炒格局，属慢牛势，除非突然有大型收购壮大盈利基数不然，难望热炒趋势持续，见图11港元或有障碍。另一只水资源股份北控水务，中期都是慢牛势，坐6望7，昨收6.43港元，短綫阻力6.7港元是关键。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘