港报财经评论：恒指看3万，汽车股有势--经济日报11月8日

恒指看3万，汽车股有势/ 林瑞芬

好淡对决之势加剧，周一恒指急插后，好友成功以腾讯（00700）破解淡友攻势，恒指昨日更创出近十年高位29017，收报28994点，升幅1.4%，大市成交额稍增至1,151亿元。

腾讯一只股份托住半边天，旗下阅文集团（00772）公布公开招股结果，一手中签率仅7.72%，最终以每股55元上市，今日挂牌，帐面利润应有2成；不过，在货源归边下，股价可能升到你不信，幸运抽来一手，若是闲钱，就不妨放耐性，睇真些！利润3至5成都可能有。

回说腾讯，全靠有她定锚大市，好友乘势狙击。腾讯昨日又被大挟，再冲升创高位，并以全日最高位391元收市，大升3.7%，成交额达99.17亿元，股价挑战400元已不是梦！

大市方面，也非全靠一只腾讯。平保（02318）昨又起动，升1.3%，收报71.7元。油股仍然醒神，在油价抽升底下，中石油（00857）昨续升2.6%，收报5.58元，追落后之势持续。中海油（00883）亦升1.1%，收报11.14元。不过，内银股的陪升动力则稍弱，建行（00939）及工行（01398），分别只微升0.4%及1.5%。蓝筹分化趋势仍然强烈，港交所（00388）股价仍然落后于大市，恒指破位，但以该股昨收市228.4元计，尚受制于8月高位阻力近230元。滙丰（00005）都未能伴随恒指同步冲上高位，8月高位近79.55元，而现价在75.8元。另一只重磅蓝筹中移动（00941）更甚，8月高位83.7元，但现价只是在79.1元。

后市而言，综合如此形势分析，要么落后股的大力进攻，要么侧重强势蓝筹继续神奇攀升之旅，但升势不全面关系，限制恒指大升空间，有升只能缓缓寸进探高。恒指于10月升破9月高位28248后，最高升见28792，破位扩大升幅只544点后就回吐，今次又升穿10月高位28792，假设扩大升幅不超过500点，逼近29300可能又要抖气，反反覆覆，晕浪下挑战30000关。至于途中抖气，是大气还是小气，就有待后市观察腾讯股王点舞法而定！技术上，恒指后市关键支持参考位仍在28000左右。

国指守稳11360支持之下，昨日回升最高见11690，收报11645点，升1.05%，顺势仍在上升通道当中，挑战12000心理关口。

汽车股吉利汽车（00175）昨升5.7%，收报26.15元；华晨中国（01114）升1.5%，收报20.1元；以至豪华车代理及涉足互联网汽车金融业务的正通汽车（01728）升1.6%，收报8.78元，似乎相关在10月初已回气整固的汽车股，有再开车意味。吉利有汽车销售佳绩刺激，10月汽车销量创新高至12.5万辆，按年和按月计，分别升30%和15%。

摩根士丹利最新维持吉利的「增持」评级、目标价30元，此相当预测2018年市盈率16.3倍。美银美林予吉利中期目标价34元。另外，据招商证券根据领克官方网站指，领克01车型将先推出2.0T车型，领克01将于本月17日正式开启抢订，抢订价格区间17万元至24万元。招商证券认为2.0T+6AT的配置是源于沃尔沃技术的成熟动力配置，率先推出2.0T版本有利于确保产品的成功率。只要最终售价定位合理，产品可能畅销，成为吉利中期股价催化剂，挑战40元。判势吉利是否再开车，首要看后市可否有效突破27元左右的高位阻力。

网上汽车交易平台易鑫（02858）正在招股，拥有腾讯概念的新经济股份，市传反应理想，料刺激正通汽车。正通近年都在扩展互联网汽车金融业务，据瑞信上月一份报告引述公司管理层规划，目标至2017及2019年底，其汽车金融资产规模将分别达100亿元及500亿元人民币，而正源汽车科技綫上汽车风险管理系统正与内地首20个新车/二手车贷款平台连接，因此可提供具风险控制的贷款服务。基于贷款规模迅速扩张，管理层预期，今年汽车金融业务可为纯利贡献3.5亿元至4亿元人民币。

另外，摩根士丹利就相信该股未来60天股价大有机会上升，中期目标价14.5元。配合附图，技术上，正通早前调整暂在100天綫（7.8元）筑支持，参考作止蚀位，向上图突破，先确认9.4元高位可冲破，再上移挑战位10元。（完）

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