港报财经评论：恒指逼近高位回气--经济日报1月16日

恒指逼近高位回气/ 林瑞芬

港股昨日先升后回，毕竟连续多日升市，抖抖都要。恒指昨高见31733，收市跌73点或0.23%，报31338点，大市成交额近1,686亿元。国指收报12470点，升1点或0.01%。

按月綫图所示，以恒指昨日高位计，其实已升穿2007年最高收市31638，昨收市距2007年最高位31958则只有225点，如无意外，相当大机会于后市反覆重探历史高位31958。目前来讲，预测恒指升穿31958已不算是大冒险，很多股民更着重看恒指若升穿历史高位之后，可以有多大的再上升空间。又或者临近历史高位，短期将如何反覆，回吐多少还可以接受。

单以技术分析而言，可见1980年以来，恒指在每次突破前高位的大浪，所筑顶部每次走法也不同，如1987年筑高位3968，就比1981年高位1810高出2158点、1994年所筑高位12599就比1987年高位3968高出8631点、1997年高位16820就较1994年高位12599高出4221点，2007年高位31958较2000年高位18397高出达13561点。一个高浪比一个高浪为高，恒指后市如能突破31958，至少比这个高位高出2000点才见顶，年内挑战33958以至34000就只是保守的估计了！

当然，市况有升有跌，今年内出现急抽升筑顶后急回的可能性也不可以抹杀。后市关键，还是强调看着息率的可能变化。短期而言，恒指今年来累计升幅近1600点，而若以去年12月低位28134计，升幅更达3000多点，即市探高之势逐步移近历史高位之余，也要有随时回吐的准备，缓步探高，32000左右若遇阻而回，即市支持30000作参考。

从蓝筹股升势所见，大户仍采取轮流攻坚之策，以让大市升势平缓些，大起大落也不是好现象。腾讯（00700）昨高见448.8元便有即市回吐压力，收报433.2元，全日跌2%。不过，金沙中国（01928）及银河娱乐（00027）昨分别升5.5%及3.4%，分别收报44元及62.2元，成幸运儿。金沙一举突破密集阻力位41.9元，高见45.2元。最新据中金公司报告认为，金沙旗下威尼斯人项目酒店房翻新可于今年首季完成，其令酒店房间达到1.3万间（全行总体3.6万间），中期可望受惠港珠澳大桥开通后提振其博彩业中场的需求，故此把金沙目标价调升38%至49.8元，投资建议由原来「持有」调升至「买入」。

北水也参考中资券商的报告，可见中资券商金口影响力也小。高盛估计，金沙去年第四季录得EBITDA为7.38亿美元，按季升13%，在行业中，增速仅次于澳博（料增长15%），高于行业平均增速9%。除了赌业双蓝筹升势亮丽外，以升幅计，美高梅中国（02282）昨升4.7%，至23.55元收市，一点也不逊色，集团旗下新项目「美狮美高梅」将于1月29日开幕，喜上加喜，股价再挑战去年12月高位25.3元可能性大。

内险股则重拾升势，中国太保（02601）及中国人寿（02628）分别上升2.9%及0.4%。中国平安（02318）昨一举突破去年11月高位87.1元，最高见90元，收报88.2元，升2.1%。平保与滙丰（00005）正在竞赛，看谁可以最先抵达100元大关，以滙丰昨收报84.1元计，如笔者较早前分析平保的中期投资价值，确是可以先秤平保。滙丰证券最新把平保中期目标价由88元调升至106元。综观平保H股上升之外，平保A股（沪：601318）升4.4%，而太保A股（沪：601601）及新华保险A股（沪：601336）则分别上升5.2%及4.6%，升势之全面，对内险股短期升势有一定确认性。

内险股再成为国指火车头，内银股也落力，工行（01398）、建行（00939）及农行（01288）昨升幅介乎0.15%至1%。

最新就有瑞信证券唱好，认为四大国有银行经过四年盈利表现停滞，今年大型银行盈利应可回复双位数增长，预料毛利率扩张速度亦会好过预期。瑞信还预测，四大银行今年盈利增长可达13%，或高于市场预期的5%。

总括而言，恒指及国指续在试冲高位，寄望升势的蔓延，增加市场的宽度。只有增加市场的宽度，一浪高于一浪升势才能在较为紮实的根基下推进，蓝筹股轮流上升就不寄望超落后的中移动（00941）也能急升，除非该股的基本面有根本上的扭转变强，不然，轮到中移动股价急升的话，就预示市场资金已拣无可拣，强势股估值隐含偏高的风险。中移动昨升1%，收报78.5元，暂平年初开市价，仍然大落后于恒指甚至国指的升幅。（完）

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