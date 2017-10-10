港报财经评论：恒指27,400守稳，30,000仍在望--经济日报10月10日

恒指27,400守稳，30,000仍在望/ 林瑞芬

A股昨日复市，当中内银股随港股造好，上证指数录得0.76%升幅，收报3374点。港股领先的关系，昨日反而略缓升势。

上证有序向上，守稳60天綫3300，反覆挑战阻力3450，如也能冲破，顺序阻力将是近3650水平。

恒指昨收报28326点，跌0.46%；国指收报11385点，跌0.64%，大市成交额977.5亿元。恒指近周持续一浪高于一浪，技术上，上周再冲上28000阻力交投也算配合，对慢牛趋势可反覆挑战30000点都有冀望。只是，日綫图所见，技术指标RSI的顶背驰未见解除，蓝筹股升势亦非全面，落后的仍落后，且看中移动（00941）股价仍向下之惨况，蒙牛乳业（02319）升势都比中移动为佳。

瑞信唱好蒙牛，把其目标价由12.8元大幅调升至25元，幅度达95%，评级由「跑输大市」调升至「跑赢大市」，蒙牛股价昨日抢升1.6%，收报22.35元，确是有反应。由此可见，蓝筹股升势未见全面性，散户就不宜只管向上看，要不时回头望。毕竟股票市场，变幻原是永恒！

在市场未见全面火热，跟红顶白，当旺股回调之后，屡屡都有大机会再回升，相反，落后的要催动追落后就困难得多，追落后胜算暂不高。

港股上周只有3个交易日，其中两日就有过千亿元交投，港交所（00388）终见受捧，昨日升1.6%，收报220.6元，确是有点追落后味道。恒指今年来累计升幅近3成，港交所自年初183元起步到昨日收市价220.6元，累计升幅仅20.5%，跑输大市。只是，落后的常落后，港交所升幅会否一两日就完，就很难说，技术上，港交所冲破到230元阻力，先有好世界！不然，追落后就要冒眼见其他当红股如坐火箭机升空时，落后的继续落后，落后等开车都几折腾。

回顾上周，港股借内银股打开缺口，挟到淡友眼定定。据统计，上周率先破顶的工行（01398），累计升近1成，招行（03968）就累升8%。不过，回看内地A股复市，工行A股（沪：601398）及招行A股（沪：600036）升幅分别只有1.7%及2.1%，相对冷静。或者与官媒发声降温有关，据中国人民银行主管《金融时报》刊登评论文章称，人行宣布自2018年起对普惠金融实施定向降准只是政策微调，不是变相全面降准；对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。阿爷不想股民当作全面放水来炒，A股在十九大召开前不宜暴涨，温和拾级上升先不会惹麻烦，昨日升势就尚算温和。

目前计，内银H股中，除工行及招行破顶之外，建行（00939）、中行（03988）、农行（01288）、交行（03328）等仍大多未随着强势股向上破顶。内银H股上周强劲上升，夹杂挟淡因素，后市就要审慎再观察清楚后继的支持力。对第三季业绩表现，应该有很大指引作用。

10月中旬之后，国企又会迎来第三季业绩公布期，乃本月个别趋势的关键催化剂，股价是升是跌，直接由业绩所主导。

据摩根大通最新报告预测，平保（02318）第三季纯利或按年增长8%，而国寿（02628）及新华保险（01336）第三季纯利则有机会分别增长50%及25%。国寿及新华保险股价昨日回吐，国寿跌0.4%，收报24元。新华保险跌3.2%，收报45.95元。

技术而言，若回吐，国寿只要守稳23元，新华保险只要守稳44元，即市的调整应无大碍，正如上周言，内险股股价调整已到位，随时再延伸中期升浪。

科技保险股众安在綫（06060）昨日曾再攀高，最高见97.8元，但是眼见快升抵「红底」股时遇上沽压，收报90.8元，先升后跌3%。众安目前股价难以靠基本面支持，市场因素为主，资金炒作快来快去，去留难料！短綫股价走势，就真是有点难评估。

互联网世界，可以令你无限想像，但想像过后，若不是那回事，又是一场梦。且看神州租车（00699）曾给予股民想像空间，股价在2015年初升近5个月，股价足有1倍升幅，10元变22元，但其后发现盈利能力是另一回事，现价报7.12元，跌穿升浪起点。总之，众安只能投机、小注怡情，不宜重注出击！（完）

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