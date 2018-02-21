港报财经评论：恒生派息不俗，可攻可守--经济日报2月21日

恒生派息不俗 可攻可守/ 林瑞芬

美股近周虽算平静，港股在春节长假期之后，昨日走弱。早市红盘高开之后，一度回软之后倒升，午市再跌，恒指收报30,873点，跌0.8%，大市成交额逾1,078亿港元。

见美股三大指数之一的道指，已技术反弹至近50天綫，随时结束反弹浪。月内「立春」之后一周的重击，已为环球投资者提出警示，狗年恐怕只有波动，升幅难及鸡年勇，股民务必步步为营！

恒指昨以31,165开出，最低见30,720，最终收报30,873，全日报跌0.8%。配合附图所示，恒指于2月6日的下跌裂口已破坏去年以来升浪，裂口31,300至31,700阻力区为后市关键，一日未配合大成交补回，未确认元气恢复过来，一日都在反覆调整势当中，后市不容跌穿29,000点；不然，呈一浪低于一浪的弱势，利淡。国指昨收报12,396点，跌1.1%，后市须重上保历加通道中轴13,000才保平安；不然，掉头向下，支持轨11,500不宜有失。

中资金融股走软，工行及中行分别跌1.6及2.1%，中国平安跌2%。

平保上周公布的营运数据不差，旗下中国平安人寿保险于今年1月实现保费收入1,152亿元人民币，按年增长21.5%，打破市场悲观预期（负增长或者没有增长）。从保费拉动的结构来看，续期业务为保费增长的主力，在134号文强监管的背景之下，新业务整体有所下降，降幅在10%左右，不过续期业务增长5成，这也与公司近年来不断加强期缴，减少趸交息息相关，平安保费结构中，大个险格局已十分明显，截至2017年第三季，平安寿险及健康险中个险业务占规模保费的96%，从管道贡献方面，代理人管道贡献85.5%的个险新单保费，代理人管道适合销售较为复杂，但业务价值率高的保险产品，为公司新业务价值快速增长打下紮实的基础。受益于代理人及产能快速增长，寿险新业务价值按年增加35.5%，应可拉动集团内含价值的快速增长。

另外，平安产险今年1月实现保费收入274亿元人民币，按年增长15.7%，依旧是实现较快增长，公司在财险竞争方面保持领先地位的巩固。成本控制方面，近5年以来综合成本率一直保持在95%左右，受商业车险费率市场化改革冲击较小。保险收益维持增长，但平保近季累计升幅下亦需要整固，技术上，仍在整固势当中，如有机会等更低价才吸纳；后市的支持关键是中期上升轨约70港元。

个别汽车股延续长假期前升势再奔驰，吉利汽车、比亚迪股份昨分别涨2.4%及0.6%。正如上周指，汽车股毕竟早于大市回吐整固，股价有条件反弹多一些。

滙丰控股最新公布去年度列帐基准除税前利润为172亿美元，以券商预测介乎158亿至185亿美元为标准，这份成绩表不过不失。恒生银行亦公布去年度纯利报升23%至200.18亿港元，以市场预测数介乎183.73亿至196.05亿港元为标准，则略胜市场预期。

滙丰股价先于大市收复2月5日大跌市水平，但昨日因逊于市场预期的业绩而回，可见86港元阻力难上破，昨收报80.95港元，跌3.1%，掉头回落不宜失守80港元。恒生亦于上周收复2月5日大跌市水平，启示市场已偷步于佳绩前抢货，短期或会获利回吐，195港元高位有阻力，恒生昨收市报189.2港元。

综合恒生去年度业绩，净利息收入增长10%，而非利息收入增长29%，增长情况理想；净交易收入增长达41%，增幅更为强劲。2018年环球股市势将波动，今年恒生来自交易的收入或不及2017年；不过，息率有望扩阔，恒生的利息收入应可保持理想增长。

论资产的质素、回报水平，恒生去年度的平均总资产回报率为1.4%（2016年为1.2%）；平均普通股股东权益回报率为14.2%（2016年为12.1%），亦见有增长。

由此预见，恒生的业务稳健加上派息较预期为高，可守可攻，年内更为大户垂青，若守稳157港元，195港元阻力突破只是时间问题。中期目标价，可参考上周高盛所提出的220港元。（完）

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