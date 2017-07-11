港报财经评论：息口趋势已向上，套楼骑实大笨象--信报7月11日

息口趋势已向上 套楼骑实大笨象/ 习广思

美国劳工部上周公布了远好过预期的非农就业数据后，环球央行转鹰的理由渐见明显，本周重头戏轮到联储局主席耶伦到国会作证，讲收水行动。加息与收水进程明朗化，港滙持续转弱，资金流走的程度直接影响港股及楼市走向，投资者未来要密切留意港元动向。

美元兑港元滙价自今年3月底的7.77跌至昨日7.8135，是近10年以来最差的季度表现，港美银行间一个月同业拆息息差继续逼近2008年底后的新高。

港滙曾于2016年初急跌，当时正藉全球跌市，投资者恐慌地抛售港元，导致港滙一度跌至近7.83，个多月后返回7.75至7.76区间。关键是2016年2月11日，全球股、滙、债及油市皆在当日见底且转势回升，欧洲Stoxx指数跌3.8%，油价跌至12年新低，道指跌逾250点，亚洲也出现恐慌跌市，该日亦是港股农历年后首天复市，大跌742点。全球资产价格在当日跌到极致，之后展开长达一年多的大反弹，美股屡创新高。

今次港元走资则是出于另一个原因，就是美国利率向上，本港资金池充裕，港美拆息息差扩大，引发套息交易。联储局展开加息周期，本港未有跟随，如果港滙跌至7.85的弱方兑换保证，金管局将入市购入港元，这会迫使香港银行加息吗？

有专家认为，自本港引入联滙制度后，港滙从未试过跌穿7.84，预料跌至7.83时市场会自行调节，金管局亦有可能暗中出手挟息，套利者或忧虑在滙市损手而有所收敛。

本港银行体系结余自2008年金融海啸、美国大幅减息、量化宽松政策推出后便大幅上升，在2008年底至2009年初，港滙持续强势几近一年，金管局须不断沽港元、买美元，令一向只用于应付香港银行同业拆借需求的银行体系结余由10亿港元大幅升至2009年的3,200亿港元，资金大举流入，刺激港股及楼市急升。

到2015年底，本港银行体系结余升至逾4,000亿港元，水浸到离谱；另一边厢，人民币由强转弱。这大概解释了热钱累积到一个极点后突然消散。

本港银行体系结余由2015年10月底的4,260亿港元跌至现时约2600亿港元水平，减幅不细；若要减幅进一步扩大，恐怕要配合内地经济转差、资金班资回朝、环球市场恐慌等因素，惟暂时唔多似会出现。

当然，市场突变话来就来，很少早作预警，在今年余下时间摆明最有机会出现市场突变，所讲的是美国进入加息周期的中段兼「拆QE」。现在市场人士看到「拆QE」收水过程缓慢，很少人留意到联储局除了主动收水，债券及证券到期后亦不续买，即反向QE将于明年加速。

如果明年因美息加速向上而令美元突然大幅转强，到时整个金融市场又是另一个故事，重演2016年资产大跌市并不令人惊讶，毕竟2008年后的QE是前所未有的金融工具，当联储局要缩减涉及数万亿美元的资产负债表，市场会发生什么事，暂时没有参考例子。

滙控股价昨日升近2%，再次破顶，多得这个美元息口向上的故事。反之，地产股如恒地逆市下跌，地产股与银行股背道而驰，可能是未来一两年的趋势。地产股已跌了个多月，忽发奇想，假如现在套楼换股全数投入滙控，三两年后会是怎样境况？（完）

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