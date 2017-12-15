港报财经评论：息息相关--经济日报12月15日

息息相关/ 林瑞芬

美国联储局确定加息0.25厘，一如市场预期。港股反覆之间，一时升、一时跌，恒指昨收报29,166点，跌55点或0.2%，大市成交额1,064.6亿港元。

美国确定再加息，本地地产股反应正面，恒基地产、新世界发展及新鸿基地产昨日升幅介乎1%至3.2%。偷步炒受惠加息的滙丰，股价昨一度高见80.4港元，其后回吐，收报79.55港元，跌0.5%；腾讯昨高见402.6港元后回软，收报397.2港元，微升0.4%，好淡目前仍在400港元左右心理关口争持。

就明年美国加息的路径而言，联储局维持加息三次的指引，而市场也大致估计在两至三次之间，如滙丰估联储局明年只加息两次，2019年再加一次。摩根士丹利则预计联储局明年加息三次，2019年再加两次。近十年在各大央行放水下，环球资产价格膨胀，央行所出手形成的泡沫，会否刺破，几时刺破，无疑未来的息率上调快慢是关键。加息初期有序，市场管理做得好，对股市的冲击应该不大。不过，有序的步伐又有谁能确保不失控！后市作出投资决定时，也只好步步为营。

紧随联储局今次再加息，香港金管局已上调基准利率0.25厘，至1.75厘水平，此次为金管局年内第三次跟随联储局加息。

市场关注中国央行的反应，跟还是不跟，事实上，9月开始，市场对人行「加息」的传闻就从未终止。不过，是次人行的即时反应是把逆回购和中期借贷便利（MLF）操作利率上调5点子，加息幅度小于此前。只是象征式的跟随加息。

海通证券宏观分析师认为，随着去杠杆的推进，国内金融市场利率已大幅走高，实体贷款利率也缓慢上升，加上房地产市场的降温会对经济构成一定的下行压力，上调存贷款基准利率已显得滞后。而存贷款基准利率的上调会进一步推升银行负债端成本，加剧金融市场的震荡和实体经济的下调压力。所以，短期来看，中国央行跟随美国加息的必要性并不大。

光大证券亦有报告分析，在当前金融去杠杆、去泡沫已初见成效，而且人民币贬值压力缓解，提高利率必要性降低，尤其是在债市收益已经居高不下的情况下，动用货币政策的必要性不大。

中国经济须保平稳，最新公布的11月经济数据而言，尚符合一个「稳」字，有一定的韧力。1至11月，固定资产投资同比增长7.2%，较10月回落0.1个百分点。不过，11月工业增加值同比增长6.1%，较10月回落0.1个百分点，回落幅度较10月明显收窄。11月全国社会消费品零售总额34,108亿元人民币，同比增长10.2%，增速亦较10月加快0.2个百分点，实物网上商品零售增长速度更一直保持在27%左右。随着居民收入增加带来消费的提升，今年前三季度消费支出对GDP的贡献率是64.5%，明年消费将续成为支撑经济增长的亮点。

A股市场有自身的运行规律，美国加息对市场的短期影响有限。上证综合指数昨收报3,292点，微跌0.32%。按技术分析，上证指数目前低企在60天綫之下，仍属反覆整固之势，3,200点左右支持应不俗。内银H股周三忽来刮风挟淡仓，但A股昨日未见承接力，预期内银H股短期大升空间有限。国指昨收报11,531点，微升11点或0.1%，守于150天綫11,000呈窄幅上落过渡年结。

内地股市而言，处于整固势当中，市况仍属有限度调整，看不到大调整压力出现。资金面是决定后向的其中一个重要因素。明年「定向降准＋调整公开市场操作利率」，仍是人行可以期待的政策组合拳。短期而言，市场倾向认为内地流动性于跨年的压力预计维持平稳。明年年初流动性或有所改善，因为普惠金融领域的定向降准政策将于2018年初开始实施，对市场流动性形成一定的支撑，特别是中小型银行流动性和可贷资金，将缓解底层银行流动性紧缺、流动性结构性失衡的矛盾。

央行提前安排营造了平稳的资金面，春节后现金需求的减弱、现金回流银行对冲央行的流动性回笼，资金面仍然以稳为主。2018年春节在2月中旬，在与差别准备金动态调整重叠，2月、3月流动性水平将有所保障。一季度财政存款变化幅度小，人民币滙率稳定使得外滙占款难有大幅改善或恶化，对流动性总量影响不大。（完）

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