港报财经评论：息魔恐重临，港股有压力--经济日报2月23日

息魔恐重临 港股有压力/ 林瑞芬

美息趋升，美股周三先升后回，港股受累，反弹势终止，恒指昨收报30,965点，跌幅1.5%，大市成交额接近1,207亿港元。

美国10年期债息于周三上升5点子，报2.9430厘，为2014年1月以来最高，又逐步向3厘迈进。周三道指从高位回落近500点，并以接近全日低位收市，波动重来，主因是美国联储局发布联邦公开市场委员会（FOMC）于上月30至31日的政策会议纪要显示，票委成员1月对美国经济的预期高于12月会议时的预期。3月20至21日联储局举行的政策会议，加息之可能性提升，年内加息的次数存在增加的可能，如高盛最新提出，估计年内将加息5次之多。

技术上，道指及标普500指数的反弹均受制50天綫。从纽约联储银行行长杜德利于2月8日在接受彭博采访时指出，本月初股市大跌不会影响美国经济，股市正在适应全球经济加速增长之言论，带来了启示：不要以为美股的急跌会改变联储局的加息步伐，投资者自然对股市更审慎，后市纵意外重越50天綫，再上涨冲新高之力也不如去年。美股维持在50天綫横行已是不错的表现，往后如再下挫，标普500指数之关键支持在200天綫2,550，至于道指支持则在200天綫约22,932。

A股昨日终于复市，上证50收报2931，升2.1%；上证综指收报3268，升2.2%。技术上，上证50指数仍低企于60天綫2960之下，偏弱势，反覆整固为主，2700为短期关键支持。上证综指也仍低企在60天綫3358之下，处弱势，守于3000之上料续反覆整固。

回说港股，恒指昨收跌466点，最低见30,930，收30,965。周三在低成交下反弹，但反弹快来快去，昨已几近消化周三的升幅。恒指始终未能完全回补2月6日的下跌裂口约31,300至31,700的话，反覆向下调整之压力难消。国指昨收12,528，跌1.25%，技术受制13,000，若反覆掉头向下的话，上升轨支持11,500关键宜力守。

3月美息上调前，本月内大市反覆调整压力确难全消。个股股价表现，更多的依靠将近公布的业绩报告指引。业绩是比市场预期佳还是比预期差，是双刃剑，若比预期佳的话，稳住走势甚至可攀升，若比预期低的话，势将加速股价回调。

蓝筹股中，微观友邦保险的股价确实较为反覆波动，因市场对其业绩表现预计不一，短綫股价飘忽，一切有待业绩于本月27日（下周二）的公布才能定势。友邦短綫阻力在65港元，58港元为支持，昨收63港元，跌2.1%。高盛估计，友邦2017财年全年纯利增长38.3%至57.57亿美元，而新业务价值增长为29%。瑞信则估计友邦2017财年新业务价值增长27.5%至35.07亿美元，与市场平均预测相若；另估计2017财年纯利增长29%至54亿美元，但瑞信则预测友邦上季新业务价值达9.3亿美元，按年增长16%，高于市场预期，故中期目标价由71港元上调至76港元。摩根大通预期友邦去年新业务价值增长27%至35.02亿美元，税后营运溢利按年增长15%至45.6亿美元，末期息亦将增至74.59港仙，料溢利为51.48亿美元，按年增长23.6%。中期目标看得最牛，达90港元。

总括市场券商看法，滙丰估友邦全年盈利55.08亿美元、德银估全年赚58.02亿美元、里昂估52.86亿美元、大和估54.66亿美元，大多预期友邦去年纯利最少达50亿美元。往绩毕竟是往绩，往后投资者着眼点，高盛就认为会集中看友邦新管理层的总体展望或计划；中国市场的增长；新收入的来源和近期并购或关连交易如澳洲及泰国等的最新发展；以及集团的股息或资本政策定向。

论去年度蓝筹股业绩增长的确定性，非港交所莫属。摩根大通估计港交所2017年度盈利达75.9亿港元，按年增长32%；滙丰预料其盈利按年增长28%至73.9亿港元；高盛估其盈利按年增长29%至74.3亿港元。去年港股畅旺，而近月港股每日成交额亦保持平均1,000亿港元，往绩以及前景，相信都不会令市场失望。除非美股又惊现急插水，不然，港交所在本月28日（下周三）公布业绩前，都有佳绩憧憬支持；股价如突破285港元，料可回探300港元，支持在254港元，昨收报280港元，跌1.1%。（完）

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