港报财经评论：惊蛰震荡，恒指考验2月低位--经济日报3月6日

惊蛰震荡，恒指考验2月低位/ 林瑞芬

上个「立春」节气，港股急挫。昨日又逢「惊蛰」节气，港股平开之后就回挫，节气多震荡，港股势在反覆调整中。

贸易战疑虑，加上美息趋升，港股短期压力仍在。恒指昨低见29852点，收报29886点，大跌2.3%，大市成交额1,185亿元。

后市点睇，大趋势而言，恒指一日未能企回31700仍然偏淡势，易跌难弹。上周估计港股向下首要考验30000，不幸言中，后市趋探2月势强，按附图所示，29000不容有失，不然，失守上升轨，呈一浪低于一浪走，淡势更明显。后市会否如此走淡，还要看美国对钢铝征重税事项的进展。今年是美国的政治大年，11月中期选举会使得政治因素的影响更为显著，美国总统特朗普为迎合蓝领制造业工人诉求而争取选票支持，贸易战爆发的风险不容忽视。

去年以来，股民惯了逢低吸纳，在市况反覆抽升，无疑获利的机会高。不过，今年股市趋向反覆，纵有向上破位，升幅肯定不及往年，相反，年内特朗普有精神主政向外，与多国的贸易纠纷势将多，加上，美息趋升，容易令环球金融市场产生大波动，逢低吸进，务必细心研究清楚个别公司的本质，能否在通胀趋升、息率趋升之下保持盈利增长。年内逢低吸纳，将不是最好的策略，要审慎观察低位有几低才吸纳，不是一跌几个价位就来低吸。金融股的波动更为敏感，恐怕再不是低吸的稳健之选。且看友邦保险（01299）虽然往年业绩略胜预期，股价也受压下来。昨收报62.55元，跌2.9%。

国指昨收报11991，跌1.7%。技术上，国指忌收低于12000，昨首日低收其下向淡，跌穿自去年12月延伸的上升轨，将反覆下试自去年9月延伸的上升轨支持11500左右。

全国两会已在上周六及本周一先后召开，A股昨日表现大致平静，静观其变。上证50指数收报2863点，微跌0.01%。据《新华社》报道，国务院在人大会议上所作出的工作报告中提到，制定内地2018年GDP增长目标约6.5%，相关目标与2017年一致。摩根士丹利就认为，内地今年实质的GDP增长率，会由2017年的6.9%放缓至期内6.5%，主要是政策审查地方政府融资及内地居民杠杆。对内地经济来讲，今年的变数更多来自外部，如美息的走向、华府的贸易政策等。

国策透视方面，在今个政府工作报告中提到，为增强消费对经济发展的基础性作用，推进消费升级，拟把新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年。比亚迪股份（01211）昨低见69.85元之后，就显著反弹，收报71.4元，全日升0.7%。受惠国策无疑！另外，有股受惠就有股受伤，政府工作报告最新提到，为加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，将取消流量「漫游」费，移动网络流量资费年内至少降低30%，这对中国移动（00941）是削利。难怪中移动股价在去年乏表现，全年跌3.6%，跑输大市成条街之后，近月都被大市获利回吐所伤，连番破底，昨收报70.3元，跌3.2%。中国联通（00762）昨日亦下挫5.9%，收报9.36元，跌势急于大市。

外贸经济年内可能多变数，中国经济支柱之一的房地产业的平稳，料对整体经济起平衡作用，不会强作强力收紧调控。据瑞信发表的报告引述，人大发言人张业遂在记者会上表示，政府正起草论证房地产税相关的立法。瑞信认为立法步伐较预期慢，相信今年推房产税的阴霾已大致消除。

瑞信认为，内房行业本月迎来两个正面催化剂，包括2017年业绩表现强劲，发展商对未来的指引亦乐观，该行预期2017财年核心盈利平均可按年增长28%，而合同销售在2018年将按年再增长30%。另外，2月份属行业传统淡季，料势头将于3月复苏，虽然按揭利率上升以及针对负担能力的限制增加，但相信发展商加快以吸引的价钱推盘，可加快释放需求，并推动一、二綫城市销售势头。（完）

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