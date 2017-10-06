港报财经评论：慢牛依旧，寻顶不变--信报10月6日

慢牛依旧，寻顶不变/ 陆文

随着中秋赏月、追月及内地黄金周相继告一段落，港股能否持续10月以来的升势，一举打破两年半前「大时代」高位，才是市场关注，好淡双方各有所恃。踏入第四季度大行加码为客户推介个股作部署，令重磅股在资金追捧下升势不止，恒指较3个交易天前的低位累积逾千点升幅，周三假前收报28379点，再升205点；国企指数收报11397点，升91点；大市持续炒政策及呈现强者愈强，这股亢奋式升势能否持续，留待下周初A股复市后便有启示，而恒指28000点附近支持明显变得更巩固。

中秋假期前，恒指高位见28521点，直逼2015年「大时代」高位28588点。犹记8月份本栏已预示港股以慢牛走势突破这26个月前高位，并在8月初扬言恒指上试30000点似难实易，指出腾讯（00700）、滙控（00005）、平保（02318）及一众强势的汽车、内房及商品板块均有空间上调目标。

笔者亦指一批大落后内银股可藉中期业绩、消减呆坏账及去杠杆的消息推动股价向上，而上周人行预告明年实施定向降准，催化这些重磅板块接力上升，促成大市上试「大时代」高位。回顾过去8年恒指在18000与25500点之间上落徘徊，只有2015年「大时代」首次出现突破，近日正好是第二度试图突破这漫长上落区间，随着第三季恒指在25500点之上有明显的巩固筑台活动，今次更加有望确认真突破及挑战30000点。

今次恒指升浪能否如愿真突破，最重要还是看内地黄金周长假期后A股及北水动向。犹记笔者在过去半个月分别指出大市及个股有季结前后的技术性活动，包括第三季季结前部分强势股有获利套现的调整，并建议读者宜候机吸纳这批股份，以利踏入第四季基金开始部署时获利。

过去3个交易天恒指从低位回升3.5%近千点升幅，期内中国大部分股民正享受长假期乐趣，部分早前沽货获利套现者，是否愿意再南下高价接力入市则有待观察。特别是内地股民对定向降准的解读，会否与本港大行唱好配合，实在存疑，亦是期内左右资金流的重要元素。

无疑稍后举行十九大会议的维稳及推出的最新政策和指标，以至美国最新经济就业数据及税改进展，均成为后市能否突破28600点附近高位的变数，笔者维持预测大市慢牛行三步，回调一两步的寻顶格局不变。

本周三假期前，一众强势板块持续有表现，汽车股在大摩与德银分别推介吉利（00175）与比亚迪（01211）下，两股分别有4.86%及7.71%升幅。至于内房股未因9月合约销售增长稍降而偏软，融创中国（01918）炒高6.95%、万科（02202）涨4.54%及世房（00813）升5.14%，亦成为各大行在季度性推介期内的唱好板块。

麦格里亦看好中国5G概念股，推介三大中资电讯股及中兴通讯（00763），后者目标价看35元；里昂调升中车（01766）评级至买入及目标价8.71元；美银美林上调钢铁股首选鞍钢（00347）目标价看8元。摩通以今次定向降准规模较预期大，看好工行（01398）等具质素内银股外，亦预料交行（03328）受惠定向降准可炒落后；瑞银把国泰（00293）评级由卖出调升至中性，目标价由11元升至13元水平。

于周三停牌的电视广播（00511），就证监对公司回购计划的裁决提司法覆核在高院获胜，有利公司落实年初提出的42亿元回购要约。公司首季股价一度高见34.3元后回调，今次胜诉有望带来刺激，复牌后应有望上试28至30元水平。

作为炒黄金周概念的濠赌股，10月首4天访澳旅客共46.86万人次，按年下跌2%、内地客按年跌5.1%，而周三内地客跌30.3%至6.89万人次，对期待濠赌股出现旺丁旺财的投资者或感失望，不排除短期有回吐；相对地本港消费类股份有丁财两旺感觉，或可持续看高半线。

至于早前看好作为本港首只金融科技概念股的半新股众安（06060）周三收报80.35元，较招股价累积约35%升幅，因基石基金股东持货有冻结期，利短期炒货源归边；反令作为股东的影子股如中国平安与百仕达（01168）有炒作空间，特别后者现价折让近六成呢！（完）

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