港报财经评论：慢牛升势未变，会后行情看升--经济日报10月14日

慢牛升势未变 会后行情看升/ 林瑞芬

综合今周港股走势，以窄幅上落为主，恒指波幅不足400点，似乎在消化上周累计逾近1,000点的升幅，大市呈小回大涨之势，慢牛走势仍维持。

昨日大市成交873亿港元，恒指收报28,476，升0.06%。国指收报11,519，升0.17%。大市窄幅波动，蓝筹个别发展。

下周中，十九大召开，A股走势对中资股份的影响值得关注。不过，内地股市有个「逢会必跌」的现象，意十九大会期将于10月18日召开，至10月24日结束。目前来讲，看不到有太大的诱因致使A股急挫，强势蓝筹续见强势，如贵州茅台升到唔识停，自9月初以来一路攀高，升破500元人民币之后，昨日最高见556.6元人民币。当然，下周会期，不排除投资者迷信「逢会必跌」而适量减磅，投资者亦可以趁机观察A股走势，有助判断上证后市的发展。技术上，上证守于60天平均綫（现近3,312水平）上，3,400至3,450为后市阻力关键。花旗报告就指出，根据历史经验，股市于内地重要会议后通常上升，建议趁低增持科技、保险、互联网、原材料股份等。

回看港股，恒指若能以慢牛之势守稳27,500，整固后可再挑战28,600以延中期升浪。国指方面，沿2015年始延伸的上升通道发展，确认突破11,500再挑战近12,000的上升通道目标。A、H股频见互动，如新华保险H股于周四急升后,昨微跌0.2%，但A股就追上来，昨升1.1%。

今周所见，当炒股确是需要抖抖，如汽车股吉利汽车，至于比亚迪亦都见在80港元左右大关整固。腾讯就在350港元左右筑窄幅上落区。当炒股在整固，蓝筹股都偏于个别发展，短綫消息推动为主。以友邦保险为例，市场正偷步炒作下周布季绩而造好,昨日再升突破自8月以来延伸下降轨，收报61.15港元，升1.5%。

国企方面，今周观察久沉的铁路设备基建股有部分追升，中铁升3.2%，收报6.76港元；中国铁建升2.6%，收报10.28港元；中国中车升3.4%，收报7.55港元。由此反映，中资股当炒股虽在盘整，但资金没有大举离场，反而趁当炒股整固空档期间落镬小炒相对落后股份。不过，追逐落后股作短綫买卖，散户要留意年内在恒指连创新高之际，铁路设备基建股股价自3月走相反方向一浪低于一浪，落后积弱，要扭转弱势，除有资金追捧外，就要有消息催化，目前资金主导多于好消息刺激，须防大户在短炒过后或散水再埋手当炒股，情况如7月中，因此跟进短炒就要时刻留意股价变化。

港股近月维持在相对高位，买卖气氛不俗，不乏上市公司股东动念配售，如呷哺呷哺昨录得大手成交额，股价下挫5.8%，收报10.02港元。据《彭博通讯社》引述消息人士透露，公司主要投资者美国泛大西洋资本集团（General Atlantic）以每股9.5港元价格配售6,580万股呷哺呷哺套现约6亿港元，配售价比前日收市价折让达10.7%，故股价回挫。石药集团昨跌2.7%，收报12.88港元。按公司公布指出，公司已与配售代理订立协议，促使不少于六名承配人认购1.89亿股，每股作价12.44港元，配售价较前日收市价每股13.24港元折让约6.04%，配售新股份占公司经配售扩大之已发行股本约3.03%。石药配股后所遇沽压较小，主要是集团发新股，是作为公司长远发展之用。而呷哺呷哺是主要股东减持，或暗示大股东高价套现，区别或在于此。相信后市上市公司的配售行动还陆续有来，个股短綫的波动，防不胜防！（完）

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