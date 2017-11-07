港报财经评论：慢牛寸进可期，投资主题有据--信报11月7日

慢牛寸进可期，投资主题有据/ 陆文

本周首个交易天已呈现大幅波动，上周藉炒重磅内险及石油板块推高大市，令市况在现水平好淡争持更见激烈，多项元素成短线炒上落的催化剂，却未有明显迹象突破上落市形态。上周提及大市呈巩固主导的理据未改，今年余下7个多星期的交易时间，似形成行三步退两步的慢牛寸进，是反映全球政经局势的合理预期。

中东政局近期转趋紧张，沙地阿拉伯政坛出现大震荡，涉及十多名王室及主要大臣被捕，由王储任主席的反贪委员会以反贪来巩固其未来权力地位，从正面看可确保这中东大佬接手政权更平稳，甚至令分拆国有石油业务在海外上市更畅顺。至于引发昨天港股一度大幅调整，是关注被视为「中东毕非德」的阿尔瓦德王子亦被捕，令部分来自新加坡资金沽售港股，惟沽盘源头未明，但中东不稳中线对资金流至亚洲影响不大，特别其投资组合以美股为主。

事实上，过去两年中东各国以阿尔基达为共同敌人，随着其威胁减退，区内各国却出现不少内部人事变动，包括早前约旦与敍利亚高层变动，这些以极权统治的国家长期出现政权变化，亚洲以至中港股市亦成为部分资金从该区流出的受惠者，昨天出现短暂不明朗震荡，影响应不大。当然，具体深入分析留待专家审视，笔者只以其对资金流影响评估港股，相信正好为早前预期港股进入巩固期带来调整藉口，令不少急升的个股在上周为冲顶牵头后，出现获利回吐而已。

港股上周表现颇符合笔者预期11月进入巩固期，单从恒指在一众重磅内险及科网股带动下上冲，但同期国企指数却录得按周跌幅，不少板块出现轮动起伏，且「换马」活动频率加快，对后市实际缺乏明显方向的启示，恒指要摆脱28800/27800点这上落区间有一定难度。无疑笔者关注强美元不利港股资金流尚未出现，一方面是下任联储局主席人选以偏向较温和的鲍威尔大热上任，随着包括副主席及下任委员席位将有望成总统特朗普为刺激经济及改革而指派心仪人士执掌，退市步伐应更缓慢，息口及缩表步伐不足以令美元明显转强，维持资金对美债及美股偏好，但新兴市场的资金流不会显著流走。目前中美企业纷纷公布理想的业绩，无论是美国税改落实带来的刺激，或是内地关注深化改革重质不重量，包括将退任的人行行长周小川对去杠杆的重要性提出警示，避免「灰犀牛」，政府对金融风险源头的监管势将加大力度。

今年一众投资中港股市的基金普遍有不俗回报， 面对市场存在着不明朗，风险不低；未来一段日子利用每次上升作获利回吐可理解，当然，明显的回吐亦有利提供收集良机的心态下，一般投资者亦应以跌不惊、升不喜的平常心在现水平炒上落谋小利属上策， 直至后市出现新突破催化剂，这短线投资部署看似无为，实属有为呢！无疑年内维持慢牛向好趋向不改。

展望未来一段日子的投资主题，亦可跑在更前线的偷步部署，在好消息出货。对业绩有憧憬的焦点，肯定是针对稍后公布业绩的腾讯（00700），作为年内不断分拆其参与的周边企业提供新红利，反映其长期坐拥的资金作发展新创意产业进入收成期，令内地新经济发展更趋深化成熟达致协同效应，而其核心业务主要承受政策风险，问题不大。

另一个主题是「光棍节」在即，往往成为不少短线炒作的藉口，无论是物流、业务销售对不同产品表现，以至大数据效益再受重视，为内地不少股份带来直接影响。

其余美国总统特朗普亚太之行，中美两国在贸易利益的讨价还价能否达致共赢，均足以左右短期大市投资情绪，对涉及一些相关产业的企业亦会出现震荡，一切等着瞧。

面对市场资金尚且充裕及投资情绪未有消减下，新股上市认购潮肯定是浪接浪，个别表现及认购情绪成城中热话，一般相信市场倾向维持一个平稳的情绪下进行大型抽水集资，以目前预期大市进入上落主导的巩固期，配合低息利融资借贷作认购申请的客观环境，正好营造一个认购新股热潮时机，一方面亦可引发对同类股份产生短暂影子效应，股市亦能发挥其集资功能；近期内地正严控新股上市质素吸引更多产业来港上市，对港交所（00388）有正面影响，特别上周一度传出一批H股的内资股有望放宽来港作自由买卖，均有助带动港股整体成交量的提升。

从较具体个别板块与个股的强势名单中，不难察觉腾讯公布业绩前的资金部署，再配合阿里巴巴在美国的表现，新兴板块明显跑赢大市。

值得留意是半导体软件股有表现，无论是中芯（00981）、金蝶（00268）与中兴通讯（00763）均现强势，不排除涉及国策扶助这高科技产业的研发，减低对入口产品的依赖及国防安全风险，值得留意。作为全球科技融入日常应用居前列的内地市场，无论在大数据与支付平台均直逼甚至超越美国等先进国家，令相关企业正处滚雪球式增长，亦正好配合内地经济朝向内需推动阶段。

另一个板块来自医疗药品，由石药（01093）、白云山（00874）、联邦制药（03933）、环球医疗（02666）、吉林长龙药业（08049）以至东阳光药（01558）等均呈技术性强势。

至于内险板块近月已普遍成功突破年内主要技术阻力位，由国寿（02628）、平保（02318）与财险（02328）均利候机吸纳，其余石油与油服股连同濠赌股均利收集。（完）

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