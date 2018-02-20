港报财经评论：戊戌年逢大变局，美国“双高”负担重--信报2月20日

戊戌年逢大变局 美国「双高」负担重/ 习广思

大年初五先在此恭祝各位读者万事胜意，身体健康。戊戌年人人在谈是否大变局的一年，其实不用风水学说解构，经历了1月的创新高大升市后，迎来美股史无前例的大跌市、上海A股 10个交易日由近3,600点跌至最低3,062点，同期恒指大跌逾4,000点，这还不是大变局前奏？

虽然上周三美国公布的CPI数据高于预期，但市场开始消化此前的通胀预期，并修正月初的超跌市况，道指于上周四再升逾300点后，上周五一度再升逾200点，收市升幅收窄至19点。本周一日本股市也随日圆回软录得428点升幅，外电指黑田东彦将连任日本央行行长，市场认为利好日圆转弱。

日本财务省公布资料显示，该国1月出口按年增长12.3%，高于前值9.3%和预期10.3%，且为连续第14个月上升。今年1月，日本对中国出口激增30.8%，主要出口半导体设备、电动车、发动机和电子零部件等产品。

1月份日圆由113大幅升值至月底的109水平，同期人民币亦由6.5升值至6.3附近，抵消了滙率因素对贸易的影响，数据直接反映了中国内部需求增长的因素。

可以预期，美元1月份大跌过后，加上中国内需偏强，美国对中国出口数据将持续造好，特朗普政府欲透过对中国实施关税的手段来落实其政纲，恐怕更难得到共和党内支持。

澳洲报章Australian Financial Review早前引述美国官员称，美国、澳洲、印度和日本正洽商建立一个地区基建计划，抗衡中国的「一带一路」计划，阻止中国增强在区内的影响力。

该放风官员指出，有关计划仍属初步探讨阶段，还未达致公布的时机。捕风捉影，这些所谓消息，是否特朗普政府眼见无法以贸易保护措施发难而改而其他藉口抗衡中国，好让自己找下台阶？

无论如何，短期贸易数据是有利股市反弹，也反映全球经济在转强当中。不过，在享受股市反弹的同时，不要忘记1月的惨痛教训，股市往往投资者乐极忘形之际逆转，在反弹市时也没有例外，通胀与加息风险未见退潮。

高盛认为，美国在经济增长时期历史性地扩大举债，加上债券孳息上扬，将导致美国偿债付息成本激增。高盛于2月18日发表的报告指出，联邦财政政策正处于极不明朗状况，过去随着经济增长和债务负担加重，国会通过加税减开支以作应对，然而这一次，情况刚好相反。

高盛估计，美国债务平均到期时间约6年，因此债券孳息上涨需要一段时间才能把财政部支付的借款利率提升至高于GDP增长率。当以上情况发生时，债务占GDP比率将从目前已经高企的77%进一步攀升。

如果当前财政政策延长，高盛预测到2027年，美国的净利息支出相对于GDP将超过二十世纪八十年代和九十年代初的水平，债务与GDP的比将超过100%，令美国的财政状况处于比二十世纪四十年代或九十年代更糟糕的境地。

发达经济体的历史有其相似之处，高盛指二十世纪七十年代的比利时、二十世纪九十年代的意大利和二十世纪九十年代的日本都在经济增长时期采取扩张性财政政策。

高盛提到，即使这些国家其后收紧预算，比利时和意大利的债务比率多年后仍继续恶化，这归因于利息成本居高不下。

2018年肯定是大变局的一年，美国财政恶化是全球风险所在，经多年低利率支持，全球债务也处于历史高水平，且是经10年来45度角急升，高负债与高利率「双高」夹击下，资产市场不可能若无其事。不过短期而言市场在炒反弹，要搭一转顺风车，可能只有银行股最有睇头。（完）

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