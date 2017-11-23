港报财经评论：打破两极化，轮动追落后--信报11月23日

打破两极化 轮动追落后/ 陆文

「估市」一向是股市的代名词，恒指在万众期待下一举突破30,000点心理关口，早段持续受腾讯与平保等强势权重股造好带动，恒指全日高见30,199点的10年新高，中段升幅略为收窄，收市仍企稳三万点，报30,003点，升185点（0.62%）。

近期部分热捧强势股的两极化格局出现转变，追落后的权重股如滙控、港交所、中移动及部分内银股有好表现，其中滙控在完成回购及被香港证监罚4亿元的消息公布后，引发大量累积的淡仓出现补仓，轮动资金换马明显增加，不少落后及完成调整的板块个股回勇，正好抵消腾讯等强势股调整的影响，大市一下子扭转早前下跌股份相较上升股份为多的不健康现象，未来一段日子会否配合资金市进一步扩散至其他板块，年底前再创新高峰，要拭目以待。国指收报11,958点，升84点（0.71%），大市交投持续活跃，成交金额1574亿港元，短期很大机会在30,000点水平争持，投资者在贪婪与恐惧下，换马炒落后股，静待强势股完成消化期，继续炒股不炒市。

季度业绩好淡持续，成为热钱炒作藉口，一众软件股有不俗表现。金山软件公布第三季收入按年升16%至13亿元人民币，非通用会计准则纯利按年升3.5%至3.08亿元人民币，中金维持买入评级，目标价29港元，并指公司最坏时刻已过，上调明年收入预测4%至70亿元人民币。中金估计，金山软件今年第四季与明年业绩更佳，网游业务及旗下云业务与WPS办公软件业务偏好。野村报告指出，金山软件纯利较市场预期高35%，网络游戏收益按年跌6%至7.47亿元人民币，但云服务收益按年升80%，办公室软件WPS收益按年升50%，均高于该行预期，给予25港元目标价，该股昨天收报23.65港元，涨近一成。其他软件股如金蝶上扬0.9%，中国软件升近半成，浪潮则涨1.5%。

中资航空股近月呈现起飞格局。南方航空表明借助与美国航空的合作关系扩充美国航线，提高与本土对手的竞争实力，待2019年北京新机场落成，将成为南航的第二座枢纽，实现年出入境运送人次5000万左右，在新机场预计投放250架飞机，有利扩展中美航班，刺激其股价收7.26港元，升8.5%，创一年新高。国航收报8.83港元，涨6.9%，东航收4.92港元，飙逾11%。

不少早前进入巩固期的强势板块，成为短期接力撑起大市的股份，笔者早前预示进入调整期的纸业股，昨天终藉内地媒体报道浙江省富阳区制定出台的《江西新城拆除工业企业补偿方案》，力争在5年内完成拆除区内工业企业，其中造纸企业在2019年底前完成停产腾空。花旗相信，行动是配合十九大提出绿色中国，以及追求具质量GDP政策，显示纸业将进一步整固升级，估计玖龙纸业及理文造纸可凭其规模逐步提高市占率，令两者在华东地区产能占公司总产能22%及19%，重申给予买入评级，带动玖纸昨升5.7%，收报12.98港元，理文则涨近4%，至9.1港元。其余相关板块，森信纸业高收7.6%，晨鸣升5.3%，阳光纸业上扬5.5%。

此外，高铁概念股有资金追捧，早前重组货车业务的中国中车有5.7%升幅，收报7.43港元；中铁高收近2.6%，收报5.94港元。内地正为第四期PPP项目招标，一向直接受惠相关政策的中交建趁势造好，收报8.88港元，上扬2.8%，为这个下半年表现低迷的板块造就技术性反弹，可视为部分资金换马追落后。

其他受惠轮动炒作的板块，有钢铁金属股，鞍钢升4.9%，马钢涨4.6%，江西铜业亦有2.1%升幅，洛阳钼业扭转近期跌势，收报4.76港元，高6.5%，不排除是配合其纳入为MSCI中国指数新贵的技术性买盘有关。

近期认购新股热潮明显冷却，早前多只获数百倍超购的科网概念股，上市后普遍令人失望，归咎估值偏高及短线图利主导；易鑫<2858,HK>上日跌破招股价，昨天早段急挫至6.43港元低位，较招股价7.7港元有两成多跌幅，其后一口气追回倒升3.7%，收报7.38港元，似有短期见底回稳之势，但依然潜水。阅文亦持续偏弱，收报88.55港元，逆市跌4.7%，颇有科网股的大上大落特色，宜炒不宜长揸，静待其业务不明朗因素消减才作别论。（完）

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