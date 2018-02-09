港报财经评论：拆仓似未完结，捞底静待良机--信报2月9日

拆仓似未完结，捞底静待良机/ 习广思

美股周三又出现尾市高位转急泻现象，恒指昨天十分反覆，收市力保不失，升128点，收报30451点，大市成交额1491亿元；国指受A股拖累，跌0.43%。短线市场仍然波动，踏入2月份，美息抽升，上月初一面倒的仓盘开始拆仓，由股市油市到滙市都在调整仓盘。债息持续上升的走势较能确定，捞底以银行及保险为先。

美国周三拍卖10年期国债，规模达240亿美元，是2015年以来最多，反应则是5个月以来最差，昨天拍卖30年期国债，相信反应唔慌好，随时扯高国债息率。息率很大机会进一步上升，原因有二：

一是美国总统特朗普的减税方案会增加政府的财赤及发债额；二是美国与其他已发展国家的债息息差愈来愈阔，这令外资的货币对冲成本提升。

据彭博统计，目前欧洲投资者买美国10年期国债，在扣除货币对冲成本之后，实际年回报只得0.46%，日本投资者的回报则为0.66%。美债市场，有44%由外资持有，货币对冲成本高昂，未必能吸引足够海外买家，美国政府可能要付出更高息率吸钱。所以话，老特减税为自己政绩烫金，对经济运作却造成很多副作用，未来将逐一呈现。

看来全球债息上扬是今年的趋势，英伦银行昨天公布的议息会议纪录预期经济增长会超过供应的增长，货币政策委员会认为，英国经济的多余产能十分有限，至2020年这方的供应增长温和，平均每年增长1.5%，反映劳动市场的增长及生产力升幅，后者只及金融危机前的一半。随着需求增长会快过供应增长，到2020年初时，需求将会略为超出供应，之后供应不足会扩大。英伦银行对前景的研判，其实系讲经济有过热的风险，对股市及债市投资并非好消息。该行的货币政策委员会同意货币政策需要比去年11月的会议预测收得更紧及来得更快。

消息公布后，英镑滙价弹上1.4美元水平，英国及欧美的债息均上扬，10年期美债息升至2.87厘水平，已高于本月2日的2.84厘，美长债息反覆升破3厘的机会率可不细。

股市与债市的波动，开始蔓延至滙市及商品市场。意大利大选下月4日举行，欧罗转弱，令美金昨天一币独大，就连今年强势的人民币在公布1月份贸易数据后亦大幅回吐，整体亚洲货币指数也显著回落。内地上月进口增长大幅超过出口增长，贸易盈余由去年12月的547亿美元锐减至203亿美元。不过，这应该有农历新年的季节性因素，进口商于1月份入多点货品作库存，分析内地贸易数据，应该把1月及2月一起看，但市场要咁睇都无法。

原油价格回到保历加通道，执笔时纽约期油报61.94美元，跌近0.2%。多类资产价格先后下滑，由股到债到商品，基金谂来谂去，最后都系增持现金较为稳阵，减风险变成市场共识就麻烦了。

2018年的投资主题包括股市好、波幅低、债息难大升、美元弱、油价及商品强，这些在2月份似乎受到重大挑战，仓盘侧埋一边，市场意见一面倒，往往都是风险所在。等待这一波仓盘重新调整后，资产价格回到较合理水平，股市及商品市场的升势将会重临。投资者暂时惟有观望一下等转势时机。

A股近日随外围调整，内银A股跌幅惊人，其他早前调整已深的板块昨天有颇强的反弹，包括白酒及科技股，不妨且留意A股短期有否参差见底的可能。（完）

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