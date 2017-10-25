港报财经评论：招证：政策倾向消费科创环保--经济日报10月25日

招证：政策倾向消费科创环保/ 林瑞芬

大市仍在整固，恒指昨收报28,154，跌0.53%；国指收报11,405，跌0.74%，大市成交额899亿港元。

众安在綫令散户尝到甜头，阅文集团预计将于本周四﹙26日﹚至下周二（31日）招股，之后还有电竞设备股雷蛇（Razer）筹备上市，聚焦新经济股份，资金聚集在港，谋定后动。

中共十九大昨日闭幕，新政治领导班底亦逐步揭晓，十九大已近圆满给出市场明确信息。A股窄幅之后，将可望有明确的方向，上证守稳60天平均綫3,330，仍未减可能突破3,400的可能性。昨日所见，指数中坚股类内银股仍然向好，新华保险A股、中国太保A股、中国平安就涨0.5%至1.9%不等。后市若有内银股配合发力，上证守稳60天綫以挑战3,400，甚至3,450的趋势尚强。

内银股短期趋势，季绩主导。据德银发表研究报告，预测其覆盖的17间上市内银，第三季可录得税后盈利按年增长5.7%，第二季则为4.9%（不计中国银行一次性收益）。不过，大型银行与小型银行的表现有所区分。摩通就认为大型银行会胜于小型银行。大摩就指未来60日，建行及中行有七至八成机会率上升，因预期第三季净息差持续扩张，支持该行盈利增长，建行中期目标上望9.2港元，中行中期目标上望5.7港元。

瑞信最新就将中、港指数的盈利预测上调，预计国指的每股盈利于2018年度增长10%，恒指也是。而中期目标价，国指上望至13,000，折合2018年度预测PE也不过是8倍，而恒指中期目标28,000，2018年度预测PE约12倍。似乎国指的上升潜力，大于恒指。国指走势而言，有待A股催化，而技术上，守稳上升轨11,000，短期挑战12,000之预期仍在。

十九大远景宏大，立足新时代。引述招商证券综合，未来政策启示，明年始，政策可能将全面转向支持消费和科创。政府建设项目，有可能偏向生态环境、旅游、市政工程等。A股的投资启示，三方向确立：一是创新中国下，重视新兴产业各细分领域的龙头；二是美好生活下，重视影视、游戏、出版等符合数字经济发展的传媒领域在付费大时代逆袭的机会。另外，重视VR/AR等在未来三年可能会实现产业化的消费升级领域，相关股份投资价值也很大；三是美丽中国下，环保概念股固然可持续的增长。

根据招商证券提出的投资大方向，笔者认为环保股中的光大国际、北控水务股价中期趋升势强之外，光国系中的光大绿色环保也是顺大趋势精选。该股背景雄厚，不用置疑。跟进有中金公司调研公司之后发布的最新分析指出，随着农机的普及化，使得秸秆的收集更加方便，在农机补贴的支持下，目前的秸秆收集已经实现全机械化，同时生物之/垃圾一体化专案具协同效益，未来两年生物质发展项目的落地有望进一步加速。

另外，目前的危废专案价格由于跨区域运量的存在较之前设计的当地指导价格为高，随着公司精细化管理，焚烧毛利率亦存在进一步提升的可能，进一步提升公司的回报。且危废项目是环保业务中少数不存在收款风险的子行业，因此现金流良好。结合此两大向好趋势，中金就上调了该股2017年及2018年度盈利预测，分别为0.47港元及0.73港元，中期目标价上调10%至8.77港元，对应2018年度预测PE不足9倍。该股昨收报6.75港元。

除中金外，光大证券近周亦将该股中期目标价上调至7.86港元，以2018年度预测每股盈利0.63港元计算，对应预测PE约12.5倍。据光大观察，土壤修复及危废处理可能是公司业务的亮点。16个危发专案仍处于筹建状态，随着筹建专案陆续开工、投运，预计未来三年公司危废业务的收入贡献有望大幅提升。

另外，工业园区搬迁以及城镇化进程使得土壤修复需求逐渐增多。目前公司已组建土壤修复平台，并引进国外土壤修复专家及技术。土壤修复与危废处置在废物色别技术方面存在技术协同。目前公司土壤修复技术储备涵盖生物化、物理化、化学化三类，可以综合运营解决复杂的土壤污染问题。预计年底前，公司有望看到土壤修复定单落地。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘