港报财经评论：挟仓行情未完，个股风高浪急--经济日报6月14日

挟仓行情未完，个股风高浪急/ 林瑞芬

继中国恒大（03333）股价大幅抽升挟淡仓之后，长城汽车（02333）周一打风逆市狂升逾2成，也疑似大量沽空盘被挟仓所致，据中金公司发表报告指，沽空盘已开始亏损，把长汽中期目标价大幅上调36%，至14.3元。此外，亦有分析指，长汽股价挟升原因涉及中资和外资对汽车股定价权的争夺，且看长汽股价未被大幅挟升前，今年度预测市盈率（PE）只有7倍，息率逾3.5厘，低于内地同类股上汽集团（沪：600104）11倍的预测PE水平。随着中资对港股的影响力愈来愈大，可通过「港股通」不断增持累计筹码，也不排除两者的可能性。只是在中资、外资就中资股定价权的争夺过程中，面对个股的大波动，难免风高浪急，长汽股价单日可以升2成，也不能防范外资的反击力量，记得今年3月，长汽就有单日被质低逾1成的情境，可见外资也是高手。

从长汽到之前的恒大近月股价急升，挟淡仓之势也狠。看股价趋势，除以基本面外，挟淡的动力也将在未来有可能在其他中资股出现。参考恒大预测PE现已挟到28.7倍，以长汽昨收报10.7元、按《经济通》综合预测今年度每股盈利1.27港元计算，预测PE仅8.4倍，还在山腰水平，虽然昨日长汽股价回吐2.9%，后市再挟淡仓行情可能会更精采。

长汽被挟淡仓之势若成功，就要留意只东风集团（00489），该股昨升3.9%，收报9.86元。观乎东风的沽空情况，4月至今，不时见沽空金额可达当日成交额逾35%水平，吉利汽车（00175）及广汽集团（02238）同期最多分别只是25%左右。以东风昨收报9.86元、按《经济通》综合预测今年度每股盈利为1.63港元计算，预测PE仅约6倍，估值都在山腰水平。技术上，如东风确认突破10元，上试11至12元动力料强劲。

总括而言，经过之前销量基数较大叠加去年同期车市超预期增长因素的影响，内地乘用车市场今年明显已告别快速增长期，内地汽车企业将逐步感受到销量增长的压力。今年来讲，大趋势将更为看重各车企在新能源汽车的开发能力及销售情况。按新能源汽车5月份共销售3.8万辆，环比增长32%，有回暖之势；而新能源汽车的毛利率较高，是引发汽车股估值被提升的潜在因子。

经过早前沽空机构大肆唱淡瑞声科技（02018）、敏华控股（01999）等，散户或经不起股价波动的折腾。

漂亮彷佛有罪，若平淡是福、后市候低吸的话，中国建筑（03311）合约定单及预期盈利的稳步温和上升，有理由要留意。观乎中国建筑走势，自3月触顶14.25元而回，至今已调整两个多月，累计跌幅约12.3%，在基本面没有明显变差之下，后市跌穿250天綫（现近11.7元）的可能性较低，可考虑在12元左右收集，以11.5元止蚀，风险有限度，相反，若股价再回探14元，有一定值博率，昨收报12.4元。

据瑞信本周初的报告指出，中国建筑今年首5个月新签合约额为434.3亿元，按年增长18.4%，已相当于完成全年目标48.3%，相信全年目标900亿元是保守，在今年上半年度业绩公布后，目标金额将大有机会向上调升。另外，截至5月底，公司在手合约额为2,904.4亿元，为2016年度的3.8倍，按瑞信引述公司管理层指出，中国建筑正在加快收入的确认，而在PPP（公私营合作）项目增长加速之下，瑞信估计中国建筑的毛利率有条件改善；预测今年度每股盈利增长38.4%至1.35元，现价相当于PE不足10倍，预测息率则有3厘。中期而言，香港将兴建第三机场跑道，如以过往一般可投得项目2成合约计，摩根大通料中国建筑得益不浅。（完）

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