港报财经评论：挟淡仓成狙击撒手鐧--信报7月28日

挟淡仓成狙击撒手鐧/ 陆文

美国联储局维持利率不变，但暗示9月启动缩表，先松后紧的讯息对全球股市有提振作用，美元则偏软。腾讯（00700）昨天曾见308.6元，再创上市新高，收报308.4元。友邦（01299）、滙控（00005）等即将公布中期业绩的重磅股表现偏好，内房股及对利率敏感的本地地产股亦有好表现，在期指结算前来一番炒作，个股挟淡仓活动明显。

恒指昨天高见27169点，见两年新高，收报27131点，升0.71%，收市成功突破27000点心理关口；国企指数收报10858点，涨0.25%。大市成交额900亿元。有一批熊证被屠杀，市场资金持续充裕，短期寻顶步伐未停，业绩将主导个股后市表现。

港股持续以慢牛寻顶，呈现不一样的港股大时代，构成这现象的因素不少。强者愈强，部分股份升幅远超分析预期，有对冲基金及外资基金纷纷透过沽空机制造淡仓及部署对冲，导致挟淡仓涌现，特别是一些受内地政经因素主导的核心板块。

有多间投行指出，汽车股、商品股、内房股已累积可观沽空盘，一旦个股货源归边，内地资金持话事权，股价急升催化高价补仓活动，最终便导致股价不合理地高企。

去年市场预期政府减少汽车补贴及汽车销售高峰期已过，持货的基金纷纷减磅，且愈升愈沽空。当下内房股也有同样情况，恒大（03333）及融创中国（01918）近日急升，恒大预期中期净利润飙约两倍，促使股价昨天再升13.9%，收报23.8元，再创上市新高；融创亦有7.3%升幅，升势扩散至其他内房股。外资估计，中央将继续冷却楼市，故唱淡内房股，但内地资金大挟淡仓。远洋集团（03377）升7.5%，碧桂园（02007）涨6.7%，龙湖地产（00960）高收5.7%，世房（00813）升5.5%，润地（01109）亦有4.1%升幅。

内房股融资困难，融创成功配股集资后，股价有好表现，不排除趁势在稍后高位再配股，解决近年到期的大量债务压力。内银股沽空情况严重，在下月底公布业绩前，会否出现一轮挟仓，尚待观察。大挟仓令股份股价急升，日后或有明显回落，短期享受挟淡仓的亢奋是一项透支行为。

濠赌股前景偏淡，永利澳门（01128）及金沙中国（01928）的中期业绩均差强人意，特别是永利。澳门赌业市场占有率出现变化，这都反映在业绩上，两者之失可能是银娱（00027）之得。这情况亦在其他板块出现，包括资金热捧的汽车股。

摩通表示，金沙中国第二季业绩符合预期，利好因素包括巴黎人EBITDA按季升29%，博彩收入升16%，高端中场亦见复苏；惟贵宾厅赌收下跌及市占率下降。

瑞银亦认为，金沙中国业绩符合预期，非博彩收入按年及按季分别升24%及1%，至3.77亿美元，给予「中性」评级，目标37.5元。金沙中国昨天收报36元，跌0.14%。永利股价则创一个月新低，收报16.64元，跌0.6%。银娱收报47.55元，涨1.28%。新濠国际（00200）收报17.9元，跌1.1%。这个板块正在个别发展。

炒业绩有人快活有人悲哀，ASM太平洋（00522）一度被视为手机及汽车热潮的上游受惠者，股价在中期业绩公布后连跌两天，收报101.3元，急跌4.9%，已跌穿其控股股东早前的配股价105元。ASM太平洋中期纯利14.9亿元，飙升两倍，派中期息1.2元；惟公司展望第三季收入按季持平或微升，逊于市场预期，引发投资者沽售。

属于上游产业的德昌电机（00179）指出，北美与中国整体市场需求较往年同期显着放缓，但汽车产品组别继续有稳健增长，工商用产品组别于首季销售异常强劲，增长由众多客户和工商用产品应用所带动。

今年下半年以至明年的经济表现颇多不确定性，不妨藉业绩期多了解各行业的未来前景。

TCL多媒体（01070）中期纯利1.51亿元，按年增长59.5%；每股盈利9.12仙，派中期息3.9仙。主要受惠于产品结构改善及销售大幅增长，符合早前所发的盈喜。该股昨天收报3.98元，跌0.3%。

恒隆地产（00101）中期纯利38.3亿元，增长30.5%，中期息17仙；股价收报19.32元，跌0.1%。恒隆集团（00010）中期纯利18.1亿元，跌2.8%，派中期息19仙，为市场预期下限，后市表现偏软居多，昨天股价无升跌。（完）

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