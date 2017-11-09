港报财经评论：换马炒旺，新股添火--信报11月9日

换马炒旺，新股添火/ 陆文

港股早段延续上日升势，配合腾讯（00700）与其分拆的新股阅文（00772）首日挂牌引发大市亢奋造好，一度把恒指推上29123点的十年多高位，至午市后明显有获利回吐，上述两只股份全日成交共310多亿元，令大市总成交达1387.83亿元，创3个月新高。恒指收报28907点，跌86点（0.3%）；国企指数收11576点，跌69点（0.6%），个股与板块轮动受大行指挥棒左右。

恒指全日在29000点水平反覆，相对地个股月内升跌幅度更大，回望港股年内延续其慢牛上升浪，由年初在22000点附近起步，分别在23000、24000、24500及28000点水平巩固后才延续升浪，而每次创阶段性新高后也有个别板块与个股回吐，不排除短期后市将重复这模式。

腾讯下周公布业绩前已连番有好消息催化升势，直逼400元心理关口，不排除业绩公布后才有破关藉口；至于阅文首日一度高见110元，收报102.4元，较55元招股价高出1倍，不计手续费，每手赚9480元。内地资金期待阅文重演内地同业上市累积近十倍升幅的神话，或许港股在A股化下，个股大上大落现象正在扩散，特别是科网板块炒憧憬多于实质，随「双11」光棍节临近而令市场情绪变得炽热。

大市高企，呈现频密轮动，上日已指出各大行纷纷对客户推介换马新主题，一方面令客户有短线投机回报，在强调手持现金势跑输大市的今天，大行透过客户换马也大赚佣金，更受惠相关衍生工具的发行与交投，可说是双赢。无疑这类急就章的推介多属短线投资炒作为主，却会加速港股呈现A股化。

受追捧的落后板块必有其卖点，摩根大通恢复对电企股的正面展望。该行表示，这板块年内表现跑输大市16%，相信已反映高煤价带来的影响。摩通预期第四季上网电价升8%及煤价回落将带来正面因素，首选华能国电（00902），由于该股对加价敏感度最高，故上调评级由减持升至增持，昨收报5.44元，升4.82%。摩通亦上调大唐发电（00991）与华润电力（00836）评级，昨分别升3.69%及6.56%。

此外，今年表现强势的药业股，获德银上调部分个股目标价，主因9月药品使用量按年增长14.6%，高于首8个月的12.1%增幅，而首9个月政府的保健开支按年增长16%，高于去年10%的增幅，首选中生制药（01177）与环球医疗（02666），予买入评级，两股昨天分别有0.78%及1.14%升幅；其余石药（01093）回吐0.52%，三生制药（01530）跌2.33%。

其他大行推介包括瑞银看好舜宇光学（02382）的镜头模组、手机镜头及3D感测模组潜在贡献，把其目标价升至126.5元，候机吸纳，昨天收130.4元升5.5%。高盛把蒙牛乳业（02319）目标价，由20.3元调升至24.6元，并给予买入评级；H&H国际（01112）评级中性，但目标价由30元提升至35.7元，两股分别上升0.46%及0.234%。此外，大摩与大和指恒安（01044）收入改善，该股收报79.7元，升3.1%。

个别受市场关注的个股公布业绩符合预期，惟未有太大惊喜，表现随大市回软。正洽售旗下部分商舖的领展（00823）公布中期业绩，每基金单位分派按年升8.7%至1.215元，期内物业收入按年增长9.5%至38亿元，边际利润率有改善，期内物业续租租金调升率不俗，摩根大通给予中性评级，目标价61.8元。领展目前估值相当于预测市账率0.98倍，对其股价影响不大，收报66.4元持平，后市视乎其出售物业成交价，亦受外围息口变化影响。

港交所（00388）公布首三季溢利55.26亿元，有22%升幅，获大行较正面评价，高盛指其符合预期，维持确信买入名单之列；摩通维持增持评级，指第三季纯利按年升32%，按季升14%高于该行5%的预期，反映成本控制及营运开支均表现理想，上市费用及投资收益有增长，南向资金流入应可维持，目标价230元。港交所昨天高见235元，收报227元回吐0.61%。

德昌电机（00179）作为长期爱股，中期溢利升16%至1.4亿美元，每股15.8美仙，增派中期息6%至每股17港仙，最新业务预测未来3至5年整体营业额将有个位中位数百分比增长，正耐心发展合适交易，该股收报34元，升1.04%。

新股认购热潮持续，受多只新股及半新股有可观回报，将于今天截止认购的易鑫（02858），招股价为6.6元至7.7元，不少券商积极争取孖展认购，头槌飞特别多，占认购总数三分一左右，认购新股如抽中奖彩票呢！（完）

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