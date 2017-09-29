港报财经评论：收水浪潮来势汹，跌市警号勿扮聋--信报9月29日

收水浪潮来势汹 跌市警号勿扮聋/ 习广思

港股在期指结算日捱沽，恒指跌220点，现货收市后期指跌幅扩大至近350点，反映期指淡友等了好耐，终于等到机会来一次「大茶饭」。跌市唱淡是主观睇法，更多证据来自资金流转向，A股ETF资金大规模流走，以至文华东方出售香港资产失败等，都反映美国加息、缩减资产负债表的影响无远弗届。

彭博数据显示，南方中国A50 ETF于9月27日资金流出5.39亿元人民币，创下2016年9月20日以来最大流出量；去年9月20日流出额为6.43亿元人民币。在全球追踪中国A股的126只ETF中，南方中国A50资产规模排名第三，有相当大代表性。

富时A50指数自8月29日创下年内高位后便逐步回落。自今年9月以来，该指数下跌1.4%，上证指数同期下跌0.6%。年初以来，富时A50指数涨近20%，表现强于上证指数的7.6%升幅，留意中央在十九大前对股市维稳，资金这时大量流走甚具启示。

除了联储局主席耶伦由「鸽」转「鹰」，内地资金面也愈趋紧张。数据显示，10月人民银行公开市场及中期借贷便利（MLF）合计将有8495亿元人民币到期；此外，10月的同业存单到期压力亦不容忽视，规模约1.56万亿元人民币。

由于国庆和中秋假期，内地金融市场于10月1日至8日休市，到期资金将集中延迟至10月9日，10月首个交易周（10月9日至15日）将面临公开市场、MLF、同业存单累计到期9566.5亿元人民币。

据内地研究报告指出，公开市场存量规模庞大， 人行的对冲是否及时和到位，存在不确定性，资金面的波动难以避免；另一方面，10月是传统的缴税大月，财政存款上缴对资金面会带来季节性收紧效应， 因此下月资金面依然难言乐观，波动恐难以避免。

资金面紧张，在过去几个年头都出现过，主要靠人行及时放出资金纾缓紧张局面，不过今次性质可能有别。国务院会议早前称，将对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款及农户生产经营、创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行实施定向降准，并适当给予再贷款支持。股民听到定向降准不要开心得太早，有分析指出，政策旨在解决中小企业融资难和成本高等结构性问题，并未指向金融市场，货币政策稳健中性的立场没有发生改变，且具体执行力度和规模等细节尚未出台，不能指望其为流动性纾困。

国企指数昨天跌幅近1.5%，冠绝亚太区，其实早一晚墨西哥及巴西等地股市已经大跌。以巴西股市为例，自上周见顶以来跌了5日，股价跌穿20天线， 作为年内表现最好的新兴股市之一，新兴市场见顶讯号更加明确。

吸引到笔者眼球的另一个消息是，新加坡上市的文华东方早前取消出售香港怡东酒店的计划，在香港狂热的房地产市场中，罕有地出现被广泛报道的卖产消息夭折事件。

文华东方股价在周三创纪录地曾重挫32%， 昨日稍稍反弹。该公司此前宣布对有869间客房的香港怡东酒店的竞标报价未能达到预期，周三在声明中表示，现在将评估所有选项，包括把酒店重新开发成商用物业。这项被取消的出售，可能是楼市转向的一个大讯号。在香港炙手可热的房地产市场上，一系列地皮和商业楼宇交易成交价屡创新高，包括冠军产业信托寻求出售朗豪坊办公大楼，定价达245亿港元。

据新加坡媒体报道，市传对香港怡东酒店的报价水平为300亿港元，测量界人士估计，内地买家可能不愿支付300亿元去收购一幢位于中环商业区外、铜锣湾的物业。另一个可能原因是内地资金走出去愈来愈难，中央明令央企不得投资海外房地产，此前曾被轻视，原来是相当之坚。此单新闻之所以重要，是放售消息流传了好几个月，即是放售初期一定有买家愿意出高价，卖家亦乐意放料给传媒，到最后被拉倒是什么原因？是内地买家缩沙？

年来积极来港抢地的海航集团，早前有报道指该集团上半年单是利息支出已达20亿美元以上，下半年随着金融机构收紧贷款条件，全年利息开支恐达天文数字，同样是风眼中的内企万达商业，则刚被标普下降债券评级至「垃圾」级别，这些企业如果爆煲，后果可大可小。

在后QE时期还在大举加杠杆举债，注定没有好下场，再遇上加息缩表，后果更严重，香港投资者们亦然，也许是习惯了升市，跌市一到，麻烦就来了。（完）

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