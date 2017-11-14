港报财经评论：放缓警号逐步印证，中国数据势爆惊吓--信报11月14日

放缓警号逐步印证 中国数据势爆惊吓/ 习广思

两伊边境发生7.3级大地震，或许能给予中东这个弹药库一两星期的缓冲时间；市场都聚焦周三腾讯公布季度业绩，以及美国的CPI数据。随着中国公布更多经济数据，去杠杆化下更多证据表明内地经济的确正在降温，过度炒作的楼市将首当其冲。

人民银行公布，10月中国新增人民币贷款6,632亿港元，远低于预期的7,830亿港元；10月M2货币供应按年增长8.8%，也低于预期的9.2%，增速创新低。经济学家认为，最新金融数据低于市场预期，使10月的PMI、进出口资料偏弱得到印证，反映出经济高点很有可能已经出现，2017年经济大概前高后低，未来货币供应在加强监管下将低位运行。

以上数据与制造业景气回落吻合，10月全国制造业PMI为51.6，较9月回落，指向制造业景气转弱；主要分项指标中，需求、生产、价格均下调，库存状况转差。10月新订单也挫至52.9，新出口订单创年内新低的50.1，指向内外需同步转弱；10月生产回落至53.4，与年内低点持平，也反映10月发电耗煤增速大跌，生产下滑主要缘于需求转弱，以及环保限产来袭。

观察中国经济的变化，货运量是一个重要的同步指标。本轮中国经济的回升始于2016年初，铁路货运量增速从2015年末的-16%，回升至2016年初的-10%，随后一直好转，至正数并录得双位数增长，到2017年7月增速高达17.7%，但在9月，铁路货运量增速降至9.2%的个位数，而急速变化往往是短周期的经济转折点。

与中国工业经济密切相关的另一指标是重卡和挖掘机的销量，其中重卡主要用来运输大宗商品，挖掘机用于矿山、基建、房地产等项目，均代表了工业经济的主要需求。10月挖掘机销量尚未公布，但重卡销量增速从9月的91%，大幅降至32%，这一增速已经低于2016年7月份水平。

中国另一个重要经济指标是发电量，因为几乎所有的产业都需要用电。在2009年的经济回升期，发电量增速从最低的-10%上升到接近30%，2013年的经济回升，发电量增速从0%上升到10%以上，而本轮发电量增速在2015年末降至-4%，而在2017年7月升至8.6%。在9月，6大电厂发电耗煤增速刚刚创出24%的本轮新高，而在10月的上中下旬，这一数据分别是25%、24%和1%，到了11月初，这一数据是-8%。虽然发电耗煤不直接对应发电量增速，但6大电厂发电耗煤增速的「跳水」，至少意味10月以来的发电量增速可能出现了大幅的下降。

以上都是内地券商预告的资料，到正式数据公布时，市场可能才意识到经济大幅放缓而开始受到惊吓。十九大不再提经济增速目标、经济重质不重量，而且重手打压房地产泡沫，更多的地产相关投资缩水或在第四季出现。

内地楼市过去数年持续火热，瑞信亚太区私人银行大中华区副主席陶冬多次指出，内地楼市主要受持续扩张的信贷政策所影响，但目前内地信贷政策已出现变化，广义货币（M2）增长放缓，流动性减少将令楼价出现调整。

内地楼市泡沫有多严重呢？日本及美国出现房地产泡沫时，房地产价值对GDP的比例分别为200%及170%，而去年内地该比例已高达250%，若计及在建及已售出的地皮，比例更高达400%。

日前国企指数先于恒指下跌，一旦确认中国经济增速骤降，各行各业都会受影响，现在大家都在向新经济靠拢，恒指才得以持续上升。国指成分股中没有腾讯、瑞声等新经济股，表现更具「经济前瞻性」。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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