港报财经评论：政经受困美元弱，正合中国去杠杆--信报7月31日

政经受困美元弱 正合中国去杠杆/ 习广思

美国上周五公布略低于预期的经济增长数据后，美滙指数再创一年多以来新低，欧罗升至1.1751美元，油价涨逾1%至近50美元水平。美国政治、经济在老特手上变得一池死水，但也多得老特，环球商品市场复苏加快，下半年其中一个亮点应该在商品市场。

美国商务部公布2017年第二季国内生产总值按年增长2.6%，低于预期的2.7%；同时把第一季GDP增长修正为1.2%。一般来说，受季节因素影响，美国第二季GDP都会较第一季反弹，故市场预期数字较高。在经济表面看似偏好环境中，据美联社引用经济学者分析，美国今年预计GDP增长仅2.2%，很难达到总统特朗普誓言实现的3%目标。

在去年总统竞选期间，特朗普曾猛烈抨击奥巴马政府的经济数据，声称自己上台会给美国经济注入强劲动力；不过，经历「通俄门」愈闹愈大，刚投票的废除奥巴马医改方案也以失败告终，老特的政治能量已大幅缩减。

市场原本期望特朗普的税改、基建计划能够刺激美国经济，但监于作为其立法优先的医改法案都多次闯关而无法在国会获得通过，其本身家族与共和党也存在激烈暗战，老特竞选时所开的大额支票，肯定难以兑现，IMF最近就因此分别下调今明年美国经济增长预测0.2个及0.4个百分点。

如此背景之下，美元弱势变得相当合理，这令油价得以从上月低位42美元大幅弹升两成。犹记得上月油价跌到42美元之时，各大媒体都在报道油价跌了超过15%因而被定义为熊市，如果讲得如此简单，金融市场就唔会咁难玩，系牛系熊岂是如此儿戏。

美元急跌、油价弹升，伴随的是CRB商品指数也由上月166点，大幅升至上周五的182点，升幅近10%，以这个指数来说，是相当巨大的升幅了。

上周某银行分析员称美元快见底，因为美国以至全世界的通胀都未见升温，美元没有理由相对其他货币如此疲弱。这是说对了一半也错了一半，全球通胀低迷是当下现况，但论经济复苏，却是欧洲与新兴国劲得多，只因美国经济已复苏了一段时间，而欧洲才刚刚瞓醒，试问哪一个地方的经济增长幅度和动力更大？

即使同样的环球经济条件，美国是独缺了政治环境的利好因素。可以说，现在的美股牛市其实同特朗普无乜关系，即使希拉莉当选，升幅也可能不相伯仲，只是现在美国政治变成泥浆摔角，老特政治前途难料。事实上，老特识得吹牛皮大增基建开支振兴经济，唔通希拉莉唔识？日后一切都要睇特朗普版《纸牌屋》，共和党大佬麦凯恩临尾都要跣老特一铺，证明有几憎佢，其他共和党人可能都是大同小异。

在弱美元环境下，有几个投资讯息值得注意，第一是人民币贬值压力因而大幅纾减，这对中资股投资气氛是利好的，而在人民币减压情况下，人行可以出手的空间也变得更多。假如美元强势，中国即使有心放水亦会就住就住，现在是可以大条道理出手，尤其当下中国需要更多金融资源去杠杆、减风险。

根据国务院上周四发布的公告，中国将研究出台措施取消或开放制造业和服务业一些领域外商投资持股比例限制，允许以并购方式设立外商投资企业， 进一步扩大引进外资；中国还将进一步激发民间有效投资活力，鼓励民营企业参与「中国制造2025」。

中国正在努力调整经济结构，培育经济增长的生力军，皆因上半年中国经济增长高于预期，主要是由于信贷增长刺激的政府投资，而这些投资却加大了金融风险。中国务必要解决国企债务问题，现在正是出手时机。

国务院公告还表示，要严格规范地方政府举债行为，积极稳妥化解累积的债务风险，促进经济财政健康可持续、保障国家金融稳定安全；此外，还要求加大引进外资力度的措施原则上要在9月底前落实。

要引进外资，人民币就要有一定吸引力，因此人民币即使不升值也不能有太大的贬值预期，这在美元持续疲弱的环境中，恰好成为了中国经济改革的救命草。

8月股市真的跌多过升，以往数据如是，但如果按大行们睇法，下半年港股睇升，8月可能是一个不俗的收集期。很多股票上两个月已冲了好一大段升幅，车股、科技、内房，稍作调整岂不是好事？（完）

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