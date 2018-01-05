港报财经评论：新华保险坐50望70--经济日报1月5日

新华保险坐50望70/ 林瑞芬

美股周三续高企，日股昨日急升，造就港股持续探高。恒指昨收报30736，升175点或0.57%，大市成交额1,318.36亿元。

恒指已是第3个交易日企稳30000点楼上，筑此新台阶，后市可作支持参考，守稳其上保升势，反覆向着收复2007年高位31958目标进发。

国指昨收报12203点，升114点或0.95%。内银股续向上冲，农行（01288）及建行（00939）分别升2.1%，另有石油股发力，油价上升推动油股，中海油（00883）昨升3.8%、中石油（00857）升5.1%、中石化（00386）升4.1%。国指已是连续第3个交易日守稳于12000楼上，加强有效突破讯号的确认。

德银给予国指年底目标价为14000点，如以图表推算，突破到12000挑战14000不谋而合，当然，途中要转折多少弯才达到，说不定。海外经济复苏当中，而最新2017年12月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得53.9，较11月上升了2个百分点，高于预期，创下2014年8月以来最高增速，服务业的持续畅旺，对维持中国整体经济的稳定有帮助，这均有助国指的反覆上升势头延续。

另外，看国指能否更上一层楼，也要看A股是否配合。A股龙头势强，关键指标必睇上证50指数，上证50自去年5月以来一直企稳在60天綫（现近2846），若守其上保强势，昨收报2919点，突破2900点后，短期谋上探3012高位。

如果相信国指尚有2000点左右的升幅水平，可以点部署，逐强首当仍是看好内险股。中国平安（02318）之外，新华保险（01336）亦可望在今年续走强走高。新华保险昨收报56.15元，升1.9%。

去年计，新华保险累计升幅仅次于平保，投资者在观察公司转型成果逐步兑现之后，提升其估值。随着转型的推进，公司保费增速改善，新业务价值率由2015年转型前的15%增加至2017年上半年度的40%，转型后新业务价值率在四大上市险企中处于高位，价值转型成效显著。

回顾新华保险自2016年坚定推进价值转型，以新业务价值增长作为战略目标，加强代理人队伍建设，在缴费结构、管道结构和产品结构等多方面进行业务调整，以期实现公司价值转型。在转型中提出「回归保险本源」，建立以续期保费拉动增长的健康、可持续发展模式，已见兑现。以2017年第三季度资料显示，新华保险的首年期交保费占首年保费的比例达到93.63%，较2016年末提升42.59个百分点；十年期及以上期交保费占首年保费的比例为60.78%，较上年末提升30.28个百分点，续期保费占总保费的比例达到67.85%，较上年末提升10.24个百分点。

去年新华保险基本完成了转型，并将于2018年进入发展期，发展而言，有优势。一来，作为具有20年历史的老牌寿险企业，公司由中央汇金控股，股权较为集中，其发展也获得多方股东资源支持。

近年中保监也严格规管业内发展，有利大而老牌的险企争取市场份额。在健康意识加强和人口老龄化加深的背景下，相信内地的寿险业务仍有深化的空间，让新华保险可以积极布局投资管理、健康管理、养老服务及房地产等产业。

据海通证券预计，新华保险A股2017和2018年内含价值（EV）增速分别为18.1%和18.2%，若给予2018 P/EV估值1.4倍的话，A股目标价81.09元人民币。

招商证券就预测新华保险A股中期目标价为84元人民币。而大和最新就把新华保险H股的中期目标价由67港元上调至72港元。另外，高盛上月初亦把新华保险H股目标价由58.2港元调升至71.9元港元。

由此可见，中、外券商对其股价的目标预期接近，具参考性。配合日綫图分析，新华保险H股大有「坐五望七」之势头，即股价守稳于密集支持位50元，反覆挑战新高，估值为计挑战70港元或以上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘