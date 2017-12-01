港报财经评论：新旧换位，趁低捞货--信报12月1日

新旧换位，趁低捞货/ 陆文

投资市场步入埋年结月份，全球股市出现技术性主导，影响资金流变化。由于内地最新PMI数据胜预期，令人行去杠杆信心大增，资金紧绌恐持续。美股出现换马潮，由科技换入金融等旧经济股，催化今年港股走牛的科技股现回调，恒指昨随美股纳指回落，加上MSCI指数季度性调整，恒指低见29127点，未能稳守29300点附近的支持位，收报29177点，跌1.51%；国企指数收报11475点，挫1.48%，大市成交达1719亿元，为近28个月的单日最高。

技术上看，大市已属今年高位水平，后市进入炒上落区间机会大。恒指本周连跌4个交易日，共回吐688点，并跌破20天线，但11月份依然有931点进账，升3.3%。国企月内则扭转升势，回吐32点。正好反映新经济科技板块跑赢传统旧经济板块，短期科技板块会有获利回吐，而旧经济则会炒落后，早前已建议不妨等待调整才出手。

上日纳指急跌1.27%，创3个月最大跌幅，跌势短期会否持续，成为昨天本港一众科网股会否延续弱势的关键所在，亦是新兴板块年内累积庞大获利盘后，开始减磅的催化剂。

分析纳指跌市源头多属马后炮，上日五大科技龙头FAANG有2.7%至5.5%跌幅，连同近日热炒的比特币单日下挫20%，予人科技是虚无的感觉，上升动力主要来自对未来全球科技带动新经济的无限憧憬，可惜踏入年结前便回落，主要是投资市场出现资金流变化，不少基金进行换马，抛售科技股，换入金融及实体经济的工业制造股，甚至落后的细价股。不妨观望周四美国参议院对税改法案的表决，由于税改对金融与传统制造企业有利，要注视税改表决结果是否进一步诱使科技股获利回吐，届时将直接左右本地一众科技股会否再调整。

昨天腾讯（00700）以全日低位收市，报398元，挫3.3%，并跌破400元心理关口，成交金额224亿元，部分原因涉及笔者曾提示收市后MSCI指数季度调整，令其比重减至10%水平，U盘时段出现大成交。反之获纳入MSCI香港指数的金利丰金融（01031）以全日高位9.62元收市，逆市劲飙近两成。另一新贵敏实（00425）只微升0.93%，报43.6元，其余MSCI中国指数新贵及失宠股份大部分下跌，只有洛阳钼业（03993）平收，美图（01357）升3.1%，华润医药（03320）微涨0.97%，雅居乐（03383）上扬0.72%。港股经过收市后技术调整，周五才见真章。

腾讯跌势及纳指转弱，引发瑞声科技（02018）收156.3元，跌6%；舜宇光学（02382）收报130元，挫逾6%；中兴通讯（00763）下滑5%，至27.15元。其他年内累积可观升幅的板块与个股均有不同程度跌幅，内房融创中国（01918）报36元，跌6.9%；恒大（03333）收报25.8元，跌4.3%。内险平保（02318）收77元，下滑3.8%；国寿（02628）低收2.7%，报25.35元。汽车股吉利（00175）未有受惠新型号车种认购理想，股价跌2.6%，收报27.2元。

从上述个股技术走势来看，目前以良性调整为主，未见明显破坏上升趋势，但要留意短期跌势是否持续，导致大市走势逆转。日前期待恒指有望进入29300至30300点上落区间，昨天受腾讯重磅股拖累，恒指跌破29300点，腾讯主要支持位在385至390元水平，反映恒指考验28800至29200点支持区机会存在，一切要视乎短期外围表现，目前正处于具方向性的敏感时刻，好友可利用个股踏入这支持区时，作为分段选股的参考。

周初建议强势权重股回吐时，短线不妨留意落后蓝筹股及防守性较强板块。近期本港1个月同业拆息升越一厘，令部分大型本地银行股受惠，包括早前获大行推介的中银香港（02388），昨天逆市升1.54%，收39.5元。高盛发表报告指出，本地银行间利率在过去两年来第3次出现大幅上涨，主要是HIBOR与LIBOR仍有较大差距，银行流动性收紧，贷款需求强劲，看好中银香港与滙控（00005），渣打（02888）昨天逆市有0.65%进账，收78元。（完）

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