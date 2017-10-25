港报财经评论：新时代揭序幕，概念股分真假--信报10月25日

新时代揭序幕 概念股分真假/ 习广思

中共十九大正式落幕，媒体焦点放在「习近平新时代中国特色社会主义思想」写入党章，与毛泽东思想和邓小平理论并列。实际上，这次会议更重要意义在于一次重要的权力过渡，主要是人事安排，过往出现过的「九龙治水、各自为政」乱局未必再出现，权力布局完成，下一步是完善政策与执政能力。

十九大通过关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，决定把以国家主席习近平的名字命名的思想写入其行动指南，与毛泽东思想和邓小平理论并列。党章的修订使习近平的权力得到进一步巩固，为他在未来日子继续影响中国的政策奠定基础。

有分析认为，中共正在从常委制的集体领导转向由一位魅力超凡的领导人领导。以往的常委制，不论是7人还是9人，各常委都拥有一个近乎独揽的权力地盘，例如一个政法委书记就可以把整个中国的政法系统变成自有权力系统。

今后，常委无论是5人、7人还是9人，都在1人的绝对影响下运作，好处是权力集中了，「政令不出中南海」理应不会出现；但是坏处也是权力过分集中，政策制定过程要更加严谨。

这次十九大炒作了一些概念股，但是感觉上还是不太合理，例如帮助农村儿童提高教育程度，理应由政府以最低的学费去办学。但是当下炒起的教育系股份，个别收取每月学费数千元人民币计，根本是学店而不是学校，若扩大政府办学能力，私校未必可以受惠之余，反而有负面影响。

环保股个人觉得最难有信心，过往多年经验，清洁能源企业盈利都达不到预期，更有地方政府与企业合作大举投资风电场后，竟然没考虑到电网问题，白白让投资浪费。环保议题说了很多年，投资也花了天文数字，但中国的雾霾还是一年比一年严重。

中国日后需要面对的更大问题是人口老化，因此中国政府今次报告强调经济发展重质不重量，实际是人口形势下必然会出现的现象，人口红利都用尽了，经济增速早过了高峰；同时，最有赚钱能力的年龄群将承受照顾长者、养育下一代的庞大开支之余， 还要承担楼市泡沫下的供楼负担，想靠此一消费群扩大内需，看来也困难重重。

报告强调「住房不炒」，外资行看到的是再落重手调控楼市政策的风险降低了，又去丧炒内房，雅居乐昨一度急升6%，收市升幅收窄至2%；其他内房股也由高位回落。

内房股前景，根据现有政策资料，难以评估是祸是福，多年来中国人炒房只赚不赔，不少房子是空置的，买来只为让下一个买家以更高价接货，这样的市场在新形势下或有重大变化。

不过，可以肯定的是保险、老人护理、医疗板块都会是长远受惠的行业，特别是医疗，在多年粗放式经济增长后，是严重的环境污染，不妨看看中国的癌症发病率发生了什么变化？即使不是污染问题引发，人老了就容易病，医疗需求必会上升，华润凤凰医疗可能长远受惠，其他药品股亦要留意。

2018年是一个大变局的年份，中国、美国及日本的央行话事人都极有机会换人，欧洲央行行长德拉吉将于2019年退任，QE政策也将成为过去。「央妈」一词的出现，在于央行话事人出于慈母之心过分关切经济增长不够快，但欧洲刚刚公布的PMI数据，反映经济出乎意料地强劲。

昨公布的数据显示，欧罗区10月制造业PMI意外超预期大涨，创6年半新高。欧罗区10月制造业PMI初值58.6，为2011年2月以来最高，预期值57.8。IHS Markit报告显示，企业投入成本增速为6个月最高，制造业和服务业层面的通胀均录得增长；需求持续改善意味着企业有能力将成本压力传导给客户。最终结果是产出价格通胀连续第3个月加速上升，至2011年6月以来最高。

IHS Markit经济学家Andrew Harker指出，新增就业是此次资料的关键亮点，企业招聘员工的速度为逾十年来最快，反映了工作量的增长和产能压力的增加。欧央行周四将举行会议，减QE幅度随时高于预期，经济学者都在说全球QE到尾声了。（完）

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