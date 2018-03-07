港报财经评论：新经济股吃香，金山软件买得--经济日报3月7日

新经济股吃香 金山软件买得/ 林瑞芬

美国总统与众议院就征重税的意见产生分歧，反而造就美股周一回升，港股跌势昨日暂时收缩。

恒指昨收30,510，反弹2.09%；大市成交额1,164亿港元。大市虽急反弹，但短期仍反覆。

节气「立春」为一年之始，「惊蛰」则指那些在严寒冬天时躲进土壤内或在石洞里蛰伏起来的动物被春雷惊醒，开始苏醒、活动，迎接春天的来临。戊戌狗年，港股却在这两个重要节日下均出现急挫，确不是好的启示，今年港股恐怕是波涛汹涌，打醒十二分精神！

技术上，恒指反覆波动，一日未能补回2月6日的下跌裂口，上企回31,700，一日在调整势当中，反覆下试低位，再试2月低位29,129；若失守29,000，启示一浪走低于一浪，利淡。目前形势，反覆下调的压力暂大于向上抽升，耐心等待试底。

上证昨收报3,289，升1%。上证50升1%至2,892收市。国指昨随之反弹2.67%，收报12,311。中国经济追求高质的增长底下，GDP增长率定为6.5%是务实，A股的平稳有余但大升空间有限，个别股份却因政策的刺激而呈结构性机遇。如近周，证监会发行部对相关券商做出指导，若有生物科技、云计算、人工智慧、高端制造在内的四个行业「独角兽」，应立即向发行部报告，符合相关规定者可以实行「即报即审」。相信，于年内，相关股份在A股以至在港股上市的机遇将愈来愈多。在互联网金融领域，最为代表性的相关独角兽企业即为蚂蚁金服及其相关参股、控股公司。此外，布局AI+金融的相关企业参股、控股的人工智慧独角兽企业必有得益。

另外，内地锐意改革IPO。据媒体报道，内地政府拟吸引科网公司巨头回归A股，监管机构设CDR（中国预托证券），市场传出首批CDR名单包括腾讯、舜宇光学、阿里巴巴和百度等共8间境外上市的科网企业，百度及网易已表态会考虑回归A股。

其实，港交所也在积极改革，上月曾公布新兴及创新产业公司赴港上市制度改革谘询方案，新规的生效时间从此前预计的今年6月底提前到4月底，上市制度修改主要有三方面：一、允许尚未盈利或者没有收入的生物科技公司来香港上市；二、允许同股不同权；三、接纳大中华及海外公司以香港作为第二上市地。中、港两地增加上市的机会，新经济、科网股年内或有不错的表现。

金山软件今年成立三十周年，或有一番作为。集团目前经营包括手游及网络游戏、办公软件、金山云和猎豹移动四大业务。旗下的金山办公软体已申请今年内在中国创业板上市。云业务已于年初完成融资。据中金公司分析，集团旗下的金山云从2012年成立之初经历爆发增长，通过以点破面、深挖游戏与视频两大垂直领域之后，已经成功站稳国内「第一梯队」。此后，金山云将更注重发展的质量，转向更平衡的发展战略，有望收窄亏损率，为集团减负。目前核心盈利来源仍是主要在游戏业务，该公司的旗舰游戏——剑网3，占公司游戏总收入的55至60%。去年12月集团推出剑网3重置版，能帮助维持玩家留存率，同时延长游戏的生命周期。与此同时，公司预计推出一系列新手游：继去年10月份推出的代理游戏魔域手游后，剑侠系列衍生游戏剑侠世界2、云裳羽衣在11月开始测试，去年12月剑网2手游和剑网3手游也开始测试，这些手游都预计将于今年前后上綫。

手机游戏在去年只占总游戏收入的30%，但在今年的新游戏推出后，据申万宏源估计该比例将上升到50%。

盈利方面，金软2017年度应该可以扭亏为盈，集团最艰辛期已过去，据本周申万最新的预测，2017年每股盈利可得0.84元人民币，2018年度进一步升至1.1元，中期目标可看30.4港元，相当于2018年23倍预测PE水平。另据1月份中金公司所作预测，金软2017年度及2018年度非通用准则每股盈利分别为0.94元及1.17元，中期目标38港元。

见附图，金山本周在50天平均綫上，与恒指与国指已经失守50天綫相比，明显处于相对强势，中期阻力30港元，支持参考150天平均綫22.5港元水平，候低至23港元左右收集，昨收27.45港元。（完）

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