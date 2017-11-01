港报财经评论：新股冻资劲，大市未苏醒--经济日报11月1日

新股冻资劲，大市未苏醒/ 林瑞芬

国企季绩期结束，阅文集团（00772）招股又冻结一笔市场资金，股王腾讯（00700）股价表现都呆滞，港股暂时没有焦点，见步行步！

大市昨日成交额缩减至近963亿元，恒指收报28245点，跌幅0.3%，国指收报11507点，跌0.5%。大市暂无大方向，技术上，恒指上破不到28700，还处于整固阶段，守于50天綫28000作窄幅整固。国指整固守于11360至11370楼上，沽压不算强烈。大市方向，要等待解冻认购新股的资金去向，以及腾讯窄幅上落后的走势启示。

建行（00939）早前公布的季绩虽有好开头，但中行（03988）及工行（01398）业绩一般，未能承接，制造更大催化剂。中行股价昨日显著下挫3.5%，收报3.89元，季绩所累。市场对其第三季业绩失望点在于，纯利增速于四大行之中落后，总计中行第三季纯利增长只按年持平，但工行、建行及农行（01288）分别升3%、4%及5%。另外，中行第三季不良贷款率按季上升3点子至1.41%，而同期工行、建行及农行的不良贷款率就有所回落。加上中行受到中银香港（02388）拖累，净利息收益率按季收窄2点子，内地息差情况则稳定。最怕货比货，中行即时受压，后市股价表现将落后于同业。

工行第三季度业绩虽符合市场预期，但没有惊喜，则随大市下跌1.9%，收报6.19元。据中金公司分析，工行第三季净息差按季升2点子，是连续第四季上升，而第三季不良贷款比率按季跌1点子至1.56%，营运状况良好，维持投资评级为「买入」，中期目标价9.34元。工行短期股价受制6.5元，作整固，应可守5.75至5.80元。

内银股季绩未能制造正面惊喜，有佳绩支持的内险股，短期股价则如预期般反覆。平保（02318）暂受制近70元心理关口，昨收报68.5元。另外，新华保险（01336）昨日跌2.6%，收报48.75元，全日成交额达50.7亿元，突然大成交必有因，就是有持股者——瑞士再保险以每股47.3元价格出售7,500万股，减持价较新华保险周一收市价50.05元折让约5.5%。有关股份占新华保险本港上市股份7.3%，街货突然增加，故即市对股价构成压力。不过，市场是双方，有卖就有人买，最终还看收货者实力。事实上，新华保险周一午市扭升为跌，但A股（沪：601336）显著急升5.5%，反映其三季度佳绩的刺激确在，盈利正在复苏，短期消化瑞士再保险的减持压力后，尚未断中期反覆向上探高之势，等候低吸机遇，以45元止蚀。

大市后向而言，资金尚待新股活动之后解冻作启示。阅文招股活动已于昨日截止，市场估计最终冻资达5,000亿元，认真厉害！紧接其后，今日又有雷蛇（01337）出动。该股电竞概念足，港股中罕有，又获长和系主席李嘉诚投资，加上按销售文件显示，雷蛇拟按每股2.93至4元，发行10.64亿股股份，集资额只42亿元，已符合了新股上市热炒的必要两大条件--股以罕为贵及细细粒容易食，不用刨招股书，大概已估算到抽中即市获利的胜算也很高。

中、港股市，形势相似，靠只股王来左右大市买卖气氛。A股而言，贵州茅台（沪：600519）周一插水逾4%，上证即回。目前，内银股及滙丰（00005）季绩未能制造正面惊喜，有佳绩支持的内险股短期股价则如预期般反覆，11月市况仍要靠腾讯后向指引。季绩是决定腾讯后市能否再踏升途的关键，证券商已陆续作出预测，如之前引述中金公司预测，腾讯第三季收入料按年上升52.7%及按季上升8.9%，至617亿元人民币，非通用会计准则纯利按年升40%，至164亿元人民币，较市场平均预期为高。

最新据Jefferies预测，腾讯第三季收入更按年升54.6%及按季升10.3%，至624.37亿元人民币，非通用会计准则纯利按年升40.3%，至164.71亿元人民币。

技术上，观乎腾讯股价于10月份大部分时间处于窄幅上落，最高见356.4元，最低见341.6元，技术分析指标RSI已回落至近50，明显属以时间消化之前升幅，调整不以大跌步伐进入，揭示市场人士惜货如金，保历加通道已显著收窄，等候突破格局，只要第三季绩有正面惊喜，业绩前或有人偷步，候命待发！腾讯昨收报349.8元，微升0.06%。公司将于本月15日公布第三季业绩。（完）

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