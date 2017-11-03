港报财经评论：新股排队上市，望刺激港交所--经济日报11月3日

新股排队上市，望刺激港交所/ 林瑞芬

大市昨日成交额稍为缩减至952亿元，恒指收报28518点，微跌0.26%，一度高见28643点，而28700左右的高位阻力，能否有力突破尚待观察。

美国联储局最新公布联邦基金利率维持不变，但据CME Group的联邦基金利率期货走势显示，联储局在12月加息的机会高达98%。联储局新任主席仍有待公布，是鹰派还是鸽派主席当选，将左右市场对未来美息走向的睇法，周内金融市场不排除因而呈现波动。

年底前，赶年尾结，新股排队上市，不然，就要重新找会计师做过盘数，等下一年再上市，新股活动频，开始刺激港交所（00388），昨收报223.8元，升1.2%。不过，技术上，该股始终在230元有一道阻力，极待确认突破。

2015年4月恒指见顶，当月日均成交达1,981亿元，现况股民未算亢奋，对港交所来讲，仍未有十足推动力。港交所的股价求突破，必须有催化剂。从近月众安在綫（06060）、阅文集团（00772）及雷蛇（01337）等新经济概念股备受市场追捧，热烈认购，相信港交所也看见大趋势，容许更多新经济公司来港上市。港交所最终若拍板试行容许「同股不同权」公司于主板上市，也不是意外之事！基本上，市场在等消息，若股价守于221元楼上，短期未脱附图所示的窄幅上落之势，中期就不抹杀挑战高位的机会。

蓝筹股个别走高，除港交所表现较佳外，就是落实出售中环中心的长实集团（01113），股价昨急升3.6%，至67元收市。长实集团落实以402亿元出售中环中心，集团预期出售收益达145亿元，所得款项将用作集团一般营运资金。有多一笔资金备用，令集团重回净现金状态，憧憬或因此重启股份回购，长实即获瑞信提升其中期目标价，由79.8元上调至81.9元。出售中环中心的消息，其实早前已在市场透风，所以，现在落实消息，股价虽有反应，但就不宜太过乐观地认为消息可以令该股股价一升再升，70元高位有阻力，宜确认突破此道墙才有进一步的冀望。

国指周三在强势的内险股推动下攀升，在内险股昨日升势稍为收敛下，又轮到油股发力，中石油（00857）、中海油（00883）分别升3.7%及3.4%，收报5.3元及10.96元。记得早前的「明升股」是汽车股，但10月以来处于整固状况，内险股保持强势，但股价不可能日日升，油股在此际发力，有利国指守稳11360支持，逐步探高，昨收11598，微跌0.33%。油股升跌，往往与油价有关，油价自6月见底后回升至今，以布兰特原油价计算，累计升幅约39%，而中石油同期累计升幅只有13%左右，而中海油累计升幅约29%，中石油稍稍落后。当大市居高不下，而早期当炒股又在回气当中时，就不排除中石油短綫再冲高。

据美银美林指出，中石油第三季EBIT达169亿元人民币，按季虽持平（按年则升54%），但期内纯利按季33%至47亿元人民币。在现金流持续改善底下，加上预期天然气需求强劲，中期目标价上望6元。摩根士丹利亦指出，内地气价在9月份每立方米下降0.1元人民币，但中石油的EBIT维持稳定，故相信公司在气供应短缺时有能力提价，若气价改革持续，而且更由市场主导价格，相信中石油会是最大的得益者，中期目标价保守估计达6.21元。最新，俄罗斯天然气公司Novatek与中国石油集团签署战略合作协议，对中石油天然气来源或有更大的保证。在环保需求下，天然气的需求有增无减，中石油未来的盈利面变化，确为相关业务所左右。

回看中石油走势，股价在10月底确认突破5元，短綫再冲5.5至5.6元为阻力，若升抵此水平，也是由低位近4.7元回升20%左右，相对油价的回升，估算也是保守。待确认能配合成交额突破5.5元之后，则可把目标价调升至5.8元左右。 （完）

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