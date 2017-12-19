港报财经评论：明年恒指国指，看两个关键位--经济日报12月19日

明年恒指国指 看两个关键位/ 林瑞芬

美股上周五又破顶，港股昨日随之反弹，恒指收报29,050，升202点或0.7%，大市成交额920.8亿港元。蓝筹股个别走，港交所急升4.2%，表现佳！

港交所上周五公布就拓宽香港上市制度拟定发展方向之谘询总结，当中包括容许不同投票权架构（同股不同权）的新兴及创新产业发行人，开此绿灯下，相信明年更多中国新经济概念股可在港上市，对港交所的收益有刺激，故此，消息对该股有正面的影响。

今个月来讲，机构投资者在调整仓位，大市日均成交额保持在1,000亿港元楼上，相较上季及上半年日均成交额930亿港元及760亿港元有所回升，交易中的收入亦直接刺激港交所。上周花旗已提出，重申看好港交所，维持其「买入」评级，目标价290港元。

月内，摩根大通亦发表研究报告，分别上调了港交所2017、2018、2019年度盈利预测4.2%、7.1%及9.8%，相当于港股日均成交额840亿港元、1,040亿港元及1,130亿港元的预测，目标价由230港元上调至250港元。

明年来计，沙特阿美油股正筹备上市，港交所正力争其在港上市，明年沙特阿美若真的选中在香港挂牌，也是潜在催化剂。附图所见，港交所股价后市如持续稳守于上升轨220港元之上，反覆向上逐级可挑战高位，先再探255港元，再随着港股交投情况上移。

港交所力争上游，明年的关键还是看港股的表现。对港股明年展望，中、外资已作出了预测。

综合而言，大多券商倾看好港股仍然有机会探高，如摩根士丹利预期恒指可挑战31,500、国指挑战12,450；花旗看明年恒指最高可升见31,000、中值为29,500，低位则为28,000点；高盛估计恒指可挑战32,000；摩根大通算是外资中最牛的，预期恒指可挑战36,500点。中资方面，海通国际牛势展望，恒指可升破历史高位，最高可见35,000；招银国际亦估计恒指可升达35,000、国指挑战14,400；建银国际则估计明年上半年恒指可升达34,500；中银国际估计明年底，恒指将达到33,600、国指升至13,200。瑞信虽然给予恒指明年目标价只有28,000，但国指可望挑战13,000。

从以上中、外券商所定下的目标价显示，中资券商偏向更为乐观，外资则相对保守。中资的乐观看法不无原因，因为其较为掌握南下资金的动向及规模，顺藤摸瓜，只要内地保持资本开放，逐步给养老金出海，内地居民对环球资产配置需求有增无减，便对港股构成足够强的购买力。另外，美国税改通过之后，明年的经济表现也相对佳，全球经济增长更为稳固。

与此同时，外资相对保守，也不无理由。美国联储局已经引领全球货币政策逐渐正常化，后市最不能保证是加息步伐会否加快。另外，港股今年来讲，强势的蓝筹股估值不断被推高，明年再升，升幅大概率亦不及今年。若其他落后的蓝筹股继续落后，恒指的升幅将有限。

读者或许认为中资券商太过乐观，然而，以图论势，对其乐观的预测目标可达性也不能抹杀。

月綫所见，恒指于今年内突破十年下降轨乃重大利涨讯号，理论上，后市只要能守稳27,000左右，后抽再升，顺势挑战2007年高位31,958再向上筑高，中资券商所预期的假设高位，33,600、34,500、35,000都有可能达到。

国指昨升49点或0.43%，至11,415点，见图示，十年下降轨现近12,000乃中期关键阻力，若升穿的话，又是一个重要的突破讯号，突破顺势的话，挑战14,000点。

对股民来说，目前的抉择，是继续追捧今年累计升幅不小、明年升幅应不及今年的强势股，还是发掘落后的，博可否爆发较大升幅。把握性而言，强势股如腾讯、平保的盈利确定性高，值博率虽不及今年、但仍可取。要知道落后的可能仍会落后，大市若急回，手持相关股份的胜算也是不高的。（完）

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