港报财经评论：明年有水位，12月找位买--经济日报11月28日

明年有水位 12月吼位买/ 林瑞芬

本周又到期指结算，好友由月初赢到月尾，转仓为12月再布局。

传统以来，12月乃金融界半休息状态，因圣诞节在下旬，其实好多外国基金经理都会选择在12月中旬已请假休息。不过，今时或不同往日，港股亦有中资水源，内地基金经理不大着重圣诞节，在继续奋战下，港股未必例静！或有波幅，宜两手准备。

恒指昨收报29,686点，跌180点或0.6%；大市成交额1,026亿港元；预计今周五午市，个别股份会因为指数（包括恒指及大摩指数）变动而有所波动，其余时间，在好友已稳操胜券之下，恒指守图示的上升轨支持29,000左右的机会也大，转仓期间，大市有限度调整，今年来最高升至逾30,000点，年底前回番1,000点也不为过。当然，环球资产价格上升，港股会不会回调1,000点，还是回几百点就算，也不好猜。继高盛上周预言明年底恒指目标见32,000之后，摩根士丹利亦把恒指明年目标价由29,000上调至31,500，若到价约等值2018年度预测市盈率13倍，如以最牛情境预测，大摩更估算恒指目标37,600。

所以，目前还是留心大形势，市场人士都紧盯着两只领头羊点走。滙丰昨日虽逆市攀升0.7%，收报76.8港元，但领头羊腾讯昨跌1.1%，而平保跌2.7%，大市也需回气，恒指即稍软。后市而言，两股若再回升，恒指陪升机会增。由于恒指将于下周一正式调整成分股比重，腾讯比重将由12.12%降至10%，周内腾讯股价或会续受压，之前几季，腾讯都经历相关技术因素所引致的沽售，但沽压始终有限，因有人沽、却有更多人想接货上车。技术上，腾讯守稳20天綫（现在392港元）能力也是高。

中资股买卖气氛，由内险股主导也甚明显。平保一跌，较早前升势急的中国太平昨亦脚软跌3.8%、太保及新华保险分别跌2.6%及3.8%。内险股跌、国指回，内险股升、国指升！国指收昨报11,772点，跌135点或1.1%，技术上，守稳11,360支持的机会仍大。据大摩最新估计，明年国指目标价由11,700调升至12,450。国指12,450左右，乃十年下降轨之关键阻力位，后市能否反覆上试还是如恒指般顺势升穿阻力，估计于明年首季分晓。

上证仍在强监管风头下回软，昨跌0.9%，收报3,322点。技术上，上周跌穿60天綫利淡，但回吐压力预期可控，经济的稳定预期有助蓝筹股纾沽压，料对港股构成的风险仍细。最新大摩就把中国明年经济增长预测由原来的6.4%上调至6.5%。

中资股中寻找具有候低收集价值的蓝筹股份，华润置地是心水。附周綫图所示，该股于9月筑高位27.45港元而回，股价已见于年内第二次的回探50周綫，若捱过此段考验，后市可望回升到25至26港元，以20港元止蚀，昨收报22.25港元，有一定值博空间。看好润地的低吸价值，主要是房地产股资产始终有数得计，除非内地国策要令房市崩盘，不然，有序的房调政策，不会令房地产股陷于万劫不复之地。另外，按《ETNET》综合预测，润地现价相当于2017年度预测息率近3.6厘，若以2018年度每股股息为0.89港元计，预测息率更达4厘，而以2018年度每股盈利3.16港元计，现价预测PE约7倍，安全垫能力高。

最新据国泰君安报告，至今年底，润地每股资产净值应达33.61港元，现股价22.25港元，仍有折让。预计润地2018年合约销售的稳定增长，而商场可租面积将会从2016年的270万平方米增加到2019年的550万平方米，租金收入将快速扩张。由于有品质的土储和合适的单位土地成本，润地的毛利率可望于2017至2019年维持在34.7%左右。另外，公司将维持健康的资产负债表和较低的平均融资成本。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘