港报财经评论：明年经济工作定调，迎投资机遇--经济日报12月22日

明年经济工作定调，迎投资机遇/ 林瑞芬

美国税改方案终尘埃落定，短期缺乏催化剂刺激，市况平缓发展待年结。港股短期亦暂时无大方向，高位靠稳表现都算不错！

昨日大市成交额883亿元，续淡静乃预计之中。恒指昨收报29367点，升0.45%；国指收报11596，升0.8%。技术上，恒指即市29400阻力为关键，而支持在28800至28900，此窄幅区间上落为主。国指方面，守稳150天綫11000无大问题，即市阻力关键则在12000左右，也是处于窄幅上落之中。

上证昨收报3300点，微升0.4%。2017年中央经济工作会议已于本周三闭幕，了解多些将有助判断A股及国指明年大趋势。据经济工作会议定调，在宏观政策上，明年将继续实施积极的财政政策和中性的货币政策。不过，从经济工作会议内容分析，明年货币政策偏紧的倾向性更强。因为去年会议提到「调节好货币闸门」，而今次会议则改为「管住货币供给总闸门」，表示出更加偏紧的倾向。

在2018年经济总目标方面，已由2017年的「供给侧结构性改革」、「三去一降一补」，转向了「防风险、精准扶贫、污染防治」三大攻坚战，这均属中长期任务。从将防范化解重大风险放于首位任务可见，意味从2016年四季度开始的金融去杠杆仍在延续，不会轻易放松。事实上，近月资管新规的出台、商业银行流动性新规的发布都是金融去杠杆延续的具体体现。就明年通胀水平的上升，以及全球紧缩周期存加快的可能性，相信阿爷的去杠杆行动也会采取灵活手法应对，一味的收紧，令市场资金成本急升，息率急升，也对稳经济构成威胁，明年要综合国际形势来跟进判断。金融去杠杆是长期性，有收亦料有放，对内地金融股偏正面。平保（02318）昨日股价也见有所反应，收报82.5元，升2.8%

三大攻坚战中，提到2018年对「污染防治、生态文明」的论述篇幅就较前为多，且谈的很具体，足见中央宏观调控部门对「污染防治、环保」的重视。由此预示，明年可再重点关注位处环保、清洁能源产业链的个股。中国燃气（00384）、昆仑能源（00135）、光大国际（00257）、北控水务（00371）都是业内有实力的中资，谋低吸可顺应国策。

另外，中央经济工作会议定调2018年经济工作的八大任务，按次序分别为：一、深化供给侧结构性改革；二、激发各类市场主体活力；三、实施乡村振兴战略；四、实施区域协调发展战略；五、推动形成全面开放新格局；六、提高保障和改善民生水平；七、加快建立多主体供应、多管道保障、租购并举的住房制度；八、加快推进生态文明建设。任务多、投资机会相随也很多。

从八大任务排序看，主要重点一如早前市场估计，放深化供给侧结构性改革为首位，重中之重。去年是「三去一降一补」作为首要任务，可见其改革的延续性。对比去会议中明确提到了供给侧结构性改革涉及到「煤炭、钢铁」等行业，今次会议中并未提到供给侧改革领域中具体涉及到的行业。另外，「供给侧结构性改革」中关于「三去一降一补」并没有如去年较大篇幅展开论述，表明中央宏观调控部门已认可去年供给侧结构性改革已取得阶段性的成果，明年涉及的领域或是其他新的方向，如民航等。总括而言，供给侧改革的持续推进，将支撑商品价格平稳运行。

八大任务中，其中提出「扩大对外开放，大幅放宽市场准入，加快形成全面开放新格局」、「有序放宽市场准入」、「继续推进自由贸易试验区改革试点」、「有效引导支持对外投资」等。由此启示，内地资本市场的双向开放也将是2018年政策推进的重要主綫，A股市场大概率将持续受益于制度开放机会以及境外资金的长期流入。外资将随MSCI入局，机构投资者偏好大价龙头，龙头化趋势加促，明年选股仍是龙头为主。

最后，市场焦点在如何定调房策，据会议总结，提出了更为具体的内涵，即「加快建立多主体供应、多管道保障、租购并举的住房制度」；强调「保持房地产市场调控政策连续性和稳定性」，表明这一年多形成的差别化调控，更加注重供给和租赁的房地产调控机制会长期延续。此举既抑制了热点城市房价的过快上涨，也避免了整个房地产市场的大起大落，启示房企将保持一定靱性，有利明年内房股平稳发展。（完）

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