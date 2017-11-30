港报财经评论：明年选濠赌股，美高梅赢面高--经济日报11月30日

明年选濠赌股，美高梅赢面高/ 林瑞芬

美股周二又一飞冲天，港股昨早陪升之后回软，恒指收报29623点，跌0.2%，大市成交额达1,096亿元。

周二，腾讯控股（00700）一记神龙摆尾启示，港股虽位处十年高位，但淡友想发难也不容易，在强势股仍然有力底下，淡友随时为回马枪所伤。中期而言，大市反覆向上逐级探高的趋势并未扭转。不过，临近年末，未必有太多资金活跃于股市，限制上升空间，或有一阵子窄幅上上落落。

年底前，蓝筹股的表现倾向消息主导。如昨日股价攀升0.5%的领展（00823），股价一度高见72.3元创纪录高位，公司刚公布出售17项商业物业的消息，刺激股价向上。

国指昨收报11647点，跌0.5%。中资股表现以个别走向为主，中国建材（03323）及安徽海螺水泥（00914）昨分别抽升4.2%及5%，市场对水泥股的盈利能力回升，保持着信心。中国燃气（00384）业绩强劲，股价昨抽升12.4%。内房股表现亦好转，万科A股（深：000002）昨急升10%，万科H股（02202）亦有反应，急升5.1%，收报29.85元。同类内房股亦被带动，如周内曾分析的华润置地（01109）升1.3%、中国海外（00688）升1.2%。

最新据瑞信报告指出，从内地楼市供需状况改善；行业领先发展商销售扩张超预期；及发展商加强对流动性的管理等利好因素之下，内房股估值明年可望继续获市场重估，首选中国海外、远洋集团（03377）、世茂房地产（00813）及龙湖地产（00960）。

现在应该是放远眼光看明年、为明年部署的时候，找寻基本面相对强劲，股价有机会突围的股份。今日就来检阅濠赌股，蓝筹股的升势不全面，在两只濠赌蓝筹身上体现，银河娱乐（00027）股价今年来累计升幅接近72%，但金沙中国（01928）股价今年来累计只上升14%左右。股价有此差异，与公司基本面有关。

以今年第三季业绩显示，银娱经调整后EBITDA录得35.22亿港元，按季增长7%，按年增长更达31%。同期，金沙中国经调整后EBITDA为6.52亿美元，按季上升9%，但按年只增长4%。

花旗最近把澳门12月赌收预测由230亿澳门元上调至235亿澳门元，相当于按年增长19%，2017年全年赌收预测为2,660亿澳门元，按年上升19.2%，相当于第四季收入按年增长20%。瑞银则预测，2018年澳门赌收增长仍然达11%，在濠江赌业之赌收持续增长但升势趋缓下，年底前部署低吸濠赌股，就要更为精选，了解清楚盈利面谁家可于明年较好。当中，美高梅中国（02282）于明年的股价走向，或可看高一綫。

美高梅股价昨收报20.15元，今年来股价累计升约25%。在今年底，公司将会在位于澳门半岛的美高梅澳门物业新增一个贵宾包厢和一个中介运营商。

加上，美高梅路氹项目将于2018年1月开业，国泰君安预期，公司在2018年和2019年将回复高增长率，2017、2018及2019年经调整后EBITDA为43亿元、67亿元及80亿港元，分别增长-3.9%、56.3%及19.3%。于2017年前三季度，澳门贵宾业务博彩总收入同比增长28.5%，相比较中场业务仅8%的同比增速为佳。在预期澳门强劲的贵宾业务收入增长将持续，并且公司新的美高梅路氹物业将能够很好的把握这个机会，美高梅于贵宾业务的强劲复苏将受益最大。由此，国泰君安中期看好该股股价，把目标价由19元上调至22元。

最新摩根士丹利亦开金口，给予美高梅目标价23元，最主要原因是参考永利中国（01128）在永利皇宫开业一年后，确能大大刺激EBITDA的增长，今年第三季报物业EBITDA的按年增长达82%，预期在美高梅路氹新项目开业之后，可复制相关增长。对美高梅2017年至2019年的EBITDA的复合年均增长率预期达35%，比同业的11%为高。

另外，在新的盈利来源下，摩根士丹利预计美高梅的派息在2017年已见谷底，2018财年下半年度将回升，派息比率大有机会由2017年度的35%跳升至2019年度的100%，每股股息由0.21元急增至1.05元，以目标价23元计算，2019年度预测息率接近4.6厘。

附图所见，美高梅自2015年以来沿中期上升通道稳步攀升，只要股价坚守上升通道底部（现处于近17元左右），稳中有升，至明年挑战22至23元不足为奇。（完）

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