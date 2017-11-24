港报财经评论：明星股趁高套现，外围形势未避险--信报11月24日

明星股趁高套现 外围形势未避险/ 习广思

中港股市昨天午后忽然吹起一阵强劲的淡风，沽盘明显冲着今年升幅大的中资明星大价股，令沪深300指数及富时中国A50指数跌约3%，本港的恒指及国指则分别跌0.99%及1.85%，外围金融市场没有明显的避险情绪，故相信主要是获利回吐主导，套现的资金可能转投落后的股份和板块，令升市扩散，这反有利牛市的持续。

中港昨天的跌市中，今年热炒的平保A、招行A及其他富时中国A50重磅股如贵州茅台、美的、万科A及京东方等均遭大手抛售，跌幅远比中港两地的指数为高，获利回吐压力颇大。但相比之下，本港的蓝筹地产股、银行股， 以及内地的金属矿业股则多逆市而升。

中港急跌之际，亚洲及欧洲其他股市跌幅相对温和，国际金融市场未见有特别的避险情绪，日股在日圆转强下竟然照升，海外投资者滙与股齐赚。

有评论提到，内地近日公布加强理财产品的监管及网上借贷活动监管，令利率抽升，是今次跌市的元凶。正如本栏昨天所言，内地十九大之后推出连串的监管措施，有助解除金融体系内长期的计时炸弹，是十分利好的讯息。今天环球经济风和日丽，不好好趁机修补漏水的屋顶，到日后乌云满天，要急急修补风险将会十分高，所以，说跌市是因加强监管只是输波赖地硬而已。

至于内地的长债息率升上4厘，是很大的风险吗？美国长债息升不起，孳息曲线扁平，市场演绎为显示经济衰退临近；中国债息升了上去，又话担心流动性偏紧，分析员有时真系搞到人都糊涂了。内地通胀上升，经济势头不错，债息升一点并非不合理。

过往内地的金融系统若出现风险，商品期货与股票同时被抛售，但昨天内地与钢铁相关的商品普遍上扬，有色金属则有升有跌。此外，在美元转弱下，人民币有展开新升浪的迹象，美元兑人民币的保历加通道已向下打开，人民币转强减少走资的风险。

中国政府的主权风险亦没有飙升，指标之一的政府信贷违约掉期（CDS）合约价格仍处于低位。同样，摩根大通新兴市场债息与美国国债息差指数也处于2008年以来低位。虽然有评论担心内地进行去杠杆及加强监管，明年的企业债券市场会出现违约风险，但在借贷市场，有违约事件十分正常，债市没有违约才不正常，问题是规模有多大。

早阵子美国的垃圾债券指数自11月以来一度持续下跌，但最后经一番调整后，亦能企稳后急速反弹。内地企债爆煲风险主要来自房地产、地方政府融资平台及资源类企业，但经济维持6%以上的增长、 楼价没有大泻、资源价格在供给则改革支持下没有大跌、地方政府融资平台受到中央的监控，这三大爆煲源头出事的机会不大。加上环球经济处于同步复苏的阶段，明年世界经济增长会较今年还快，在这种宏观环境下，内地企债大规模违约的机率不高。

昨天较吸引笔者注意的是美元的弱势。联储局早前发表的议息会议纪录显示，主流仍是坚持下月中加息，但很多委员对通胀迟迟未达标，已开始唔系咁肯定话系短期的因素抑压着通胀，可能有一些较持续性的原因。近日联储局主席耶伦的发言亦有类似的转调，看来明年3月加息的不确定性愈来愈高，明年首次的加息时间可能会押得较后，这导至美滙指数9月以来的反弹有逆转的可能。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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