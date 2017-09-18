港报财经评论：本地地产股，凝聚正能量--经济日报9月16日

本地地产股，凝聚正能量/ 林瑞芬

北韩昨晨发射导弹飞越日本上空，令朝鲜半岛局势紧张再升温。

综观恒指周四及周五之反覆态势，还是有序，中移动（00941）在周四下挫最为拖累，昨早跌势反而稍定，收市微升0.8%，报81.5元，沽压就转到滙丰（00005）身上，昨收报75.35元，跌0.5%，这大大纾缓整体大跌的凶险。淡友昨在午市前见恒指仍稳守27500点，低见27514只好收兵，午市前跌幅已收窄，全日更扭跌为升，对短期走势或有启示。

后市而言，恒指27500及28000确是两个关键点，不成功便成仁。在技术上，恒指未能企上28000，暂成形两个小顶峰，对回吐确有顾忌，但短期上升轨27500，也是之前突破十年的下降轨阻力位，若始终不失，力保之下，大众轻而易见的28000大关或非阻力。当然，若27500失守，暗示好友未有把握夺取28000关之底牌显露，淡友或会乘势施加压力，进一步把恒指质低到4至7月延伸的升轨支持位（现近26700）。大势尚待明朗化，只好用心观察。

内房股万科企业（02202）A、H股于周四及周五表现奇佳，A股（深：000002）股价破顶，创年初至今新高，而H股也同步，昨升2.9%，收报28.4元。上周文章指出，万科H股中期阻力在24元，结果有所突破之后即快步抽升。升势多少由A股所带动，微观本周A股股价由25元人民币起步累升近17%，由券商所分析，大多集中指龙头估值有价。

无疑，这是合理解说，但短期之买盘突涌现也不排除是市场因素，近日内地加强打击「虚拟货币」，比特币中国就宣布自9月底开始将停止数字资产交易平台所有交易业务，大妈在中国场内玩虚拟货币之路被断，游资不排除又要找地方停泊，买股炒作，也是有可能的。

本港地产股也有突围而出者，恒基地产（00012）昨逆市攀升2.8%，收报54.15元。最新瑞信把恒地的投资评级由「跑输大市」调升至「中性」，目标价由41.8元调升至54.7元。市场较早前对港府有意加快农地转换有所揣测，恒地自90年代已累积不少农地，众多农地储备成为未来变现宝地，资产估值应该具重估潜力，故参考大和把恒地中期目标价调升至63.5元，也是有因。技术上，恒地7月以来上升轨支持在50元附近，若守于其上，顺势探高之势在。

新地（00016）昨日回吐0.1%，收报135.1元。新地日前公布，截至2017年6月底止财年，全年基础盈利按年增长7%至259亿元；全年度派息为每股4.1元，按年升6.5%，是市场预算范围内，没有惊喜，故股价跟随大市回吐。新地的基本面向来平稳，历年少有话业绩大大低于市场预期。这类老牌港资地产股持股者心愿也是，盈利稳定，派息自然稳定，股价短期表现就由市场因素决定，大市升望该股股价升多些，若大市调整望该股股价跌少些。

展望未来售楼情况，新地本月已推出将军澳「晋海」项目，料下月会推出北角新盘「海璇」，新地年底前亦计划推出马鞍山「云海」、港铁南昌站汇玺II项目等，未来9个月可供销售的货源充足。据摩根士丹利指出，由于新地近年正积极进行农地转换，涉及总楼面面积约700万平方尺，另外，已完成库存价值达380亿元，公司负债比率低企于7%，财政稳健，应可支持其盈利稳步增长。另外，据野村统计及指出，料新地在2018/2019财年或之前，来自香港的租金收入可达190亿元，与十年前比较增长1倍，而其内地租金收入到2018/2019财年料可达430亿元，与十年前比较增长7倍。新地的租金收入基数扩大，也有利稳定每年的派息比率。公司高层已指引，派息比率维持在40%至50%。

总括而言，按瑞银指新地早已锁定2017/2018财年发展利润逾45%底下，盈利确定性相对较高。短期只要大市不是大跌，按新地周綫图所示，在股价已突破下降轨126元阻力后，中期走势仍有可能反覆探高，向上挑战146元。（完）

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