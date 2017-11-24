港报财经评论：本地地产股，有权追落后--经济日报11月24日

本地地产股 有权追落后/ 林瑞芬

腾讯控股及中国平安开路之后，部分落后蓝筹股昨日虽然接棒，但亦未能助力恒指企稳30,000点楼上。

周二、周三大市成交激增至逾1,500亿港元，周四交投报1,358.9亿港元，略为收缩。受累A股昨午跌势转急，港股倒跌。恒指昨收报29,707点，跌幅1%；国指收报11,737点，跌幅达1.85%。可见大时代，有机也有危，选股更侧重基本面。

笔者在8月2日以《港股烟花灿烂最乐观看三万》为文，以技术论，恒指确认突破十年以来下降轨阻力27,500，向上大有希望挑战2015年高位近28,588水平，如更乐观看，挑战30,000。现时恒指又见了30,000目标，后市再发展之关键，今日再整理一下综述。

其一，关键是看领头羊腾讯及平保。昨日两股一插水，即终断恒指升势，可见其中关键。好友如要维持大市良好买卖气氛续冲高，双箭头于后市回气幅度就不宜过大，守稳于20天綫之上属小回为佳。腾讯昨收报419.6港元，跌幅1.7%，曾低见418.2港元，守稳20天綫在386港元，为有限度整固。平保昨收报80.9港元，急跌3.8%，低见80.4港元，守稳20天綫74.8港元为上。

其二，后市恒指可否由慢牛变为快牛，亦要看落后蓝筹能否帮到手。在腾讯及平保连涨后小回下，若落后蓝筹能轮流攀升的话，维持市场买卖畅旺，维持人气，到腾讯及平保再发力，好友把握就大得多。微观上，继较早前落后的港交所已上冲穿今年8月高位阻力，追上落后之外。本港地产股新世界发展、新鸿基地产及恒基地产均在昨日逆市微升。相反，落后蓝筹股若追不上，港股就要暂时继续整固一番。

只要恒指回调有序，不是今日500点、明日800点，大市维持升势，后市仍可猜测落后追涨潮幸运儿，本港地产股都预算有些机会。因为相关股份的基本面、资产面一来不是差。二来，美国加息的预期虽在，但是在市场预算范围之内，对本港地产市道并未构成重大压力。三来，本港一手楼售价及销情仍佳，消息随时可催化地产股上升。四来，蓝筹地产股股价大多已在8月开始抖，至今已抖了近4个月，已对较早前的升势有所消化。

参考附图，新地股价自今年初以来累计升幅约32%，对比恒指累计升幅约35%就仍然落后，股价在124港元有支持，月内未见失守，随时回升，后市可以50天綫130港元将确认为回升势讯号，若企稳楼上，再冲9月高位136.9港元。新地昨收报129港元，升1.3%。

地产股中，长实集团股价在50天綫附近整固，未见大幅低走于50天綫楼下，启示股价托稳只待时机，谋回试70港元高位水平；昨日该股收报65港元，跌0.4%。长实集团截至上周末，年内住宅销售额已达515亿港元，售出约3,100个单位，盈收有保障。

恒指昨高见30,169后回落，收报29,707点，有所整固仍属正常。技术而言，按月綫图看，恒指在8月确认升穿十年下降轨之后的升势，后市大趋势只要持续稳守于27,500，还不能抹杀顺势再抽高的机会，30,000之后就是2007年高位31,958或多些。要再冲高，即市的调整，则不宜过深，年底前来讲，就宜稳守50天綫28,500左右水平。

国指昨高见12,086点，收报11,737点，跌1.85%，回气幅度较恒指为深。相信主要原因是上证昨午急回2.3%，收报3,351点，失守60天綫3,381。蓝筹A股回吐，暂属健康过程，有升自有跌。国指为强势内险股所主要推动托升，也实在太明显。

国企股于周中都开始出现了追落后情况。及至昨早，年内股价弱势的中国铁建高见9.42港元，升3%，但收报9.19港元，弱势追涨，似乎就不太容易。由此，后市观察还是关键于内险股的获利回吐压力如何，一如上文所指平保，技术上，股价回吐宜守稳20天綫。国指而言，后市回吐若守11,360支持，顺势论，在中期上升趋势中，仍未抹杀步随恒指向上挑战十年降轨阻力约12,400至12,500。（完）

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