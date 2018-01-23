港报财经评论：本地地产股，随时再发力--经济日报1月23日

本地地产股 随时再发力/ 林瑞芬

恒指及国指在接连上涨后升幅虽放缓，但领升股--腾讯及平保仍获资金追捧，大市暂维持大涨小回格局。

大价蓝筹股--腾讯、平保、港交所等昨日继续破顶，牛势依旧。恒指昨早虽有回吐低见32,046，收报32,393，全日微升0.4%，大市成交仍畅旺，金额达1,689亿港元。技术上，恒指若守于升轨31,000楼上，维持反覆探高之势。

本月初以来，恒指累计升幅近8%，领先股腾讯、平保、港交所气都不抖，显示大市在相对高位仍是强势，超买回吐都是快来快去。虽则如此，观察上周以来，资产含金量高的内银股及内房股反而较受追捧，反映市场人士虽投入，并非无两手准备，毕竟腾讯及平保的PE已抽高，估值上，内银股PE仍在单位数字，相对可攻可守。蓝筹股内房中国海外及华润置地预测PE就仍在10倍左右，故上周再获资金追捧，两股昨分别再升2%及6.4%。

内房蓝筹股受捧，大市若持续高企，后市又要吼实港资地产股。港资地产股的资产值也丰厚，加上，本港楼市销售仍然畅旺。对年内本港楼市预测，据摩根士丹利发表研究报告指出，今年下半年住宅市场将面对不少风险，但不论住宅、写字楼及零售商舖于今年上半年均有上升空间，很多本地地产股估值仍合理，未算高估。

本地地产股推介，当中，笔者仍然看好近年卖楼积极的新世界发展，该股月初上升之后在高位窄幅横行筑整理平台，谋定后动，一旦突破12.5港元阻力，上望挑战13.5港元，昨收12.32港元。

另外，见新地股价也硬净，前周创52周新高136.3港元之后，上周回吐至131.7港元已回顺跌势，调整压力有限，昨日股价收报133元。大趋势在130港元楼上窄幅整固，等候再冲高，若成功突破137港元的话，呈一浪高于一浪，挑战140港元心理大关。

国指昨早回吐曾低见13,043，收报13,204，全日升0.19%。富贵「险」中求，内险股中，平保维持强势，亦步亦趋挑战100港元大关，昨高见96.15港元，并以此收市，全日升逾3%。中国人民保险昨升5.5%至4.61港元收市，表现较为突出。

不过，内险股短期走向略有分化，有升有跌，新华保险H股及A股股价就分别下跌1.6%及3.7%，中国太平亦跌0.6%。

中资股来讲，本月逆市走弱不是无，如大部分汽车股，华晨中国、吉利汽车，从相反角度看，股价走弱是整固中，到中资金融股抖抖时，可能又出现轮流转动炒作的机遇。

据申万宏源通过与厂家销售部门和经销商了解后指出，汽车股近月股价积弱，主要为反映1月上半个月销售的不理想。需求下跌，一来是购置税优惠撤销致使部分消费者提前购买；二来，1月上旬河南、山西、湖北、安徽等地下雪、出现严寒天气，影响销情；三来，今年春节在2月16日，较去年1月28日晚半个月，因此节前购车需求尚未释放。此外，由于2017年度任务已结束、部分厂家和经销商认为在需求较低时促销无太大价值和意义，促销政策还有所收窄。不过，随着未来天气回暖和春节临近，零售需求或有所回暖。

比亚迪昨攀升8.2%，收报76港元，算是汽车股中表现较佳的。新能源汽车始终是内地汽车业的亮点，依国家统计局资料公布可见，内地去年生产汽车按年增长只3.2%，但新能源汽车产量增长高达51.1%。大势之所趋，虽然内地新能源汽车的补贴可能会向下调整，但工信部已表态，只会在2020年之前分阶段实施，构成对比亚迪一次性的冲击机会低，相反，未来公司在销售量增长之下，望补足不足。

见比亚迪股价月内屡挫至近50天綫而不跌穿，沽压有限，昨日摆尾回升，不排除股价有重拾80港元大关之意。比亚迪在2016至2017年累计产生接近60万新能源正积分，双积分制将在今年4月开始实施，公司在正积分销售环节上将较大幅增厚利润。（完）

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