港报财经评论：欧美重头戏齐上，持盈保泰最理想--信报6月8日

欧美重头戏齐上 持盈保泰最理想/ 习广思

今天是「超级星期四」，既有欧央行议息，也有英国国会大选，被美国总统特朗普炒鱿的联邦调查局（FBI）前局长科米，于本港时间晚上到国会作证，可能爆老特大镬。尽管外围政治风险不少，惟股市没有太在意，恒指昨天收报25,974点，微跌23点。外围股市也轻微回吐，延续近期无惊无险的市场心态。

英国国会大选结果要到本港时间周五早上才有眉目，若然有惊人赛果，金融市场将十分波动，今日都系持盈保泰，观望吓这几件大事的发展。目前英国执政保守党在民调中仍较工党占优，但差距日渐拉近，工党的政纲较受年轻选民青睐，所以年轻人的投票率高低，将决定工党的胜算。

英国首相文翠珊（Theresa May）提前举行国会大选，原本希望保守党在国会中可取得更多议席，以便争取支持推动其强硬的脱欧方案。可是，人算不如天算，该国接连发生恐袭事件，加上她得罪「老友记」，主张削减老人福利，令保守党民望急跌，倘若最终失去控制国会的优势，文翠珊的相位亦将不保。届时，欧洲政局及脱欧安排均充满着变数。

至于老特的政治风险，他老人家变本加厉，任何不顺他意的人都无得留低。近期他针对的是司法部长塞申斯（Jeff Sessions），老特对他的不满始于3月，此君为了避嫌，不介入调查俄罗斯涉嫌干预总统大选，令老特对塞申斯反感。近日有报道指出，白宫已提出他自愿离职，科米被炒、塞申斯被辞职，老特尽显专制独裁的作风，如今还有谁想入佢嘅热厨房？

若塞申斯真的唔捞，要搵另一个人顶上，又要经过美国国会冗长的听证，司法部群龙无首，点搞？美国驻华署任大使阮大为（David Rank）辞职，有指他不满老特决定撤出《巴黎协定》，此君是职业公务员，他的请辞反映公职人员对老特的施政愈来愈不满，这必然阻碍政府推行政令。不论科米周四在听证会上说什么，老特的政治生涯将愈来愈难走。

10年期美国国债孳息持续下滑，跌至近2.1厘水平；然而，高盛宏观经济研究团队发表报告认为，种种迹象显示美国的通胀将加速，市场低估了这方面压力，联储局的决策亦落后形势，今年夏季环球股市及企业债市场可能出现动荡。观乎2004年至2016年间失业率与工资加幅的关系，以现时失业率4.4%计，工资增长应在3%之上。

美国5月时薪加幅仅2.5%，高盛认为，加速加薪只是时间问题，未来几年工资增长将持续加快，通胀亦会随之而来。要小心今年夏季金融市场波动或加剧，投资者管理投资组合时宜提高机动性，减少押注股市的方向，把组合多元化。新兴市场股市是最具吸引力的地方。

虽然高盛觉得通胀会加快，但昨天开会议息的欧央行，据报将准备调低2017年至2019年的通胀率预测，经济增长略为调高0.1个百分点。欧央行一连两日开会，行长德拉吉今日结束会议后应会解释何以到2019年通胀率仍只得1.5%，该行今年3月的预测为1.7%。可见要通胀加速唔系咁易，人口老化及科技突飞发展，都令物价不易上升，各国央行的货币政策又与通胀挂鈎，令息口长期低企。

纵使高盛的报告话美国通胀加速，但菲利浦斯曲线是近60年前的产物，是否仍适用于今日高度全球化及科技化的经济，有必要三思。

港股炒卖气氛炽热，周二市场资金炒神华与国电合并的消息，昨天轮到水泥股大涨， 因中国水泥协会发布《水泥工业「十三五」发展规划」》，提出到「十三五」末，水泥企业数量减少四分一，产业集中度达到80%的目标；2015年底时，前十家企业产能集中度仅为54%。政策上将鼓励兼并及淘汰过多落后产能。公告没有提及什么具体行动，已足以炒起水泥板块。

近日内地政策开始密集出台，沪深300指数昨天升破4月高位，昨天除了炒水泥股，连同未有消息的江铜及中铝股价均急升，可能又有新政策跟尾。政策何时出台，一般散户好难知，若跟着估值走，按合理水平买入，当政策成真时，便可水到渠成。（完）

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