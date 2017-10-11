港报财经评论：汇丰再发威，有望扑高位--经济日报10月11日

汇丰再发威，有望扑高位/ 林瑞芬

港股经过上周大步走高后，昨日早段沽压相对温和，大涨小回，底气仍足，故午后借得滙丰控股（00005）发力，大市回升。

恒指昨收报28490点，升0.6%；国指收报11418点，微涨0.3%，大市成交额稍减至915亿元，就显得有点不足。落后股周一至周二稍有动静，港交所（00388）升完之后，昨日就有只中国电信（00728）上破9月顶位4.09元，收报4.20元，升幅4.7%，中电信至昨日收市，今年累计升幅仅17%，相对恒指累升近3成为少。

其实，近两周内地热炒5G概念股，中兴通讯（00763）可算表表者，中兴以外的5G概念股，市值相对较细，在港股这轮不是热炒细价股浪潮之下，不算话太受市场注目。现在找只大市值的中电信来炒5G概念，就较为牵强，毕竟5G的得益，最先是设备，营运商都是好后期才受惠数据传输服务收入增加。某程度上，这也可见，中资尚未肯离开港股市场，继续找对象轮流炒作。

港股的中期趋势，中资的影响力愈来愈大是大趋势。且看摩根士丹利最新报告指出，近年内地政策将引导资金更理性地流向高孳息储蓄型保险产品，以及高杠杆私人基金等，由此看，相信未来两年将吸引约5万亿至6万亿元人民币流入A股及港股。今年以来，恒指累升近3成，北水持续流入，确是主因。如确信摩根士丹利的预期，内地居民把多年的投资模式转变至股市，在企业盈利增长以及高储蓄率配合下，相信会利好整体股票市场及优质的中资金融股。

在北水有序南下炒港股，大市尚未见疯狂、鸡犬皆升，慢牛升浪还望反覆延伸下去，逐级挑战高位，但途中，波动当然也少不免。技术上，目前恒指在近月突破十年下降轨27500点，后市仍主要看此关键支持，若守稳其上，中期升浪尚可保，逐级挑战新高，28600是首个关口，其后再挑战30000点。相反，一旦27500失守，启示恒指升势暂终断，要相对较多时间来作整固。国指而言，目前来讲，大涨小回，底气仍足，对后市守稳10900水平，反覆最少上探自2016年延伸的上升通道顶部（现处于12000附近）还是有冀望！

众安在綫（06060）终让股民看到股价波动凶险的一面，在周一先升后回之后，昨日一度低见84.8元，收报88.8元，全日下挫2.2%，果真体验富贵险中求。蓝筹股来讲，恒基地产（00012）昨日攀升3.4%，收报55.25元，表现甚佳，消息主导为主。

据券商指出，恒地高层透露，有信心于今年底前把古洞北及和生围两个项目的农地转换用途以发展物业，美银美林估计这可能为恒地带来48亿元的盈利贡献。若港府今日所发表的最新一份施政报告，提出方便农地的转换方法，中长期恒地的农地价值更有望得以释放。美银美林估计，恒地2017年度每股资产净值达97.2元，相对现价55.25元尚有大幅度折让，中期股价目标纵上望61元，折让仍达37%，要比恒地长期平均折让率22%还要深。瑞银对恒地的每股资产净值估算为83.41元，中期目标价62.55元，显见进取得多。

大和给予恒地中期目标价接近63.5元，其实港资地产股长年累计资产，可相信券商对其资产及估值评估的能力，除非美息上调速度大大快于预期，不然，恒地「坐五望六」的趋势暂时明显。附图所见，恒地上升轨支持现在近50元，应可守稳，反覆上涨，短綫冲破55元，守稳可望进一步挑战60元或以上水平。

滙丰获高盛送上祝福，昨日股价高见79.65元，收报78.6元，全日升幅1.4%。

近数个月，滙丰在回购因素之下，整固压力有限，新主席杜嘉祺已于月内上任，市场对滙丰未来动向自然有所期待。在等候消息下，高盛就发表报告，指基于对滙丰旗下英国业务按揭贷款增长、香港业务净息差均呈更理想表现因素下，把滙丰目标价由83元上调至87元，相当预测2018年市帐率1.28倍。按技术走势论，滙丰于8月反覆缓弹，79.5元高位阻力昨日再度逼近，只可惜升幅收窄，至78.6元收市，仍在确认挑战成功，如后市成功上破79.5元，企稳其上，就不妨参考高盛的目标价（87元）水平。（完）

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