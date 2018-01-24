港报财经评论：汽车股抖够，吉利先开车--经济日报1月24日

汽车股抖够 吉利先开车/ 林瑞芬

美股继续冲，港股再步步高。恒指昨收32,930，升537点或1.66%，大市成交额近1,980亿港元。国指再升286点或2.16%至13,490，趋探14,000。

腾讯昨急升3.2%，收报474.6港元，反覆挑战500港元大关。平保表现就较反覆，昨高见98.85港元，曾插低至94.55港元，收报96.4港元，微升0.3%，滙丰现价85.7港元，如无意外，后市将实现笔者月前预测平保早于滙丰变身红底股！平保虽于高位开始反覆小震荡，但幸有内银力顶支持。工行、建行急步冲高，昨分别升3.4%及4.4%。农行、招行、信行及交行升幅介乎4%至6%。

恒指向上一路强攻，股民也恐怕上不到车。技术上，若守稳升轨支持31,000，反覆挑战下一站34,000。国指方面，若守稳12,000，向上反覆挑战14,000很大机会于上半年实现。

大市当旺，抓大不炒小为主，大价股入场费高，但动力强，所以每个交易日，报来报去都是平保、腾讯的升势，当然，希望未来升势可以平均些。周一爆升的比亚迪，昨日再升，高见77.75港元，收报77.1港元，升1.4%。相反，去年强势的吉利，整固之后追升，昨收26.15港元，升近6%。技术上，若吉利升穿升轨28港元将确认完成调整，上探30港元大关；但其他汽车股表现就一般，整体汽车产业链股的炒作未成气候；但只要大市维持牛气，难保后市随时回暖。在产业链中，从事汽车外饰件及零部件产销的敏实秤先，其更有抢占市场购买力的优势。

中金公司最新分析，汽车内外饰市场已进入成熟期，成本优势和回应速度成为供应商的核心竞争力，中国企业凭藉更低的人工成本和专注化的制造经验，颠覆了传统内外饰企业「一对一」的配套模式，形成中国产品配套全球的新格局，敏实长年深耕此市场将得益。得益于产品良率不断提升及具有前瞻性的行业研判，集团的毛利率在2014年触底后显著回升。未来通过现有产品升级提升附加值和新产品拓展，单车配套金额、覆盖车型数将再提升，带动收入快速增长。高毛利率的铝产品保持高速增长，生产自动化率的提升将显著降低人工成本，盈利能力进一步提高。在未来汽车行业电动化、智慧化的变革浪潮下，敏实积极布局汽车电子、新能源电驱动系统及新能源整车领域，新业务拓展势将成为未来新增长点。

在截至去年上半年已披露资料显示，敏实全生命周期定单营业额总计865亿元，产品生命周期长，定单能见度高，将保障2020年收入目标达200亿元。中金预测敏实2017、2018及2019年每股盈利分别达人民币1.85元、2.36元及2.88元，对应2019年度预测PE为16倍，估值52.9港元。另据野村月内预测，敏实2017、2018及2019年每股盈利分别达1.93元、2.36元及2.85元，对应2018年度预测PE为18.5倍，估值55.3港元。附图所示，敏实技术指标RSI已整固至50左右，一旦整固完成，博一浪高于一浪，挑战50港元楼上，昨收报46.6港元，升1.9%。

总之，后市形成普涨最理想。中资股之外，濠赌股续吸睛。永利挟佳绩昨抽升6.2%至29.3港元。集团旗下永利皇宫上季表现强劲，博彩收益、贵宾厅及中场业务按季分别升25%、20%及36%，EBITDA按季升38%。永利佳绩一出，即获各大行唱好，如摩根大通上调中期目标价至31港元，花旗上调目标价至33港元、美银美林及德银上调目标价至32港元、摩根士丹利维持中期目标看31港元。花旗认为，金沙周初公布派发每股中期息0.99港元，符市场预期，相信金沙于3月中会再公布派发1元的末期息，令全年每股派息达1.99港元，维持「买入」评级，目标价50元。金沙昨收报48.55港元，随时到位。（完）

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