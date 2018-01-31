港报财经评论：消耗性上升风险缓解--信报1月31日

消耗性上升风险缓解/ 陆文

美国债券孳息升越2.7厘水平，市场对通胀的疑虑升温，美股周一出现调整。港股方面，在期指结算日，恒指持续回调，昨天早段高见32,976点后，反覆回落至全日低位32,501点，收报32,607点，跌1.09%。资金明显流入公用股避险，恒生公用事业分类指数升1.17%。国企指数收报13,389点，跌1.98%。上证指数跌穿3,500点水平，收报3,488点，跌0.99%。

大市全日成交额缩减至1,734亿港元，资源股成跌市领头羊，本周天气寒冷，港股也顺势连续两天出现预期之内的调整。市场短期关注美国总统特朗普香港时间周三早上，在国情咨文中对中国的取态，未知会否催化内地资金在春节前提早获利回吐。

美债孳息上升，甚至牵动本港同业拆息上扬，正好为近期严重超买的港股提供调整藉口。传统上，通胀升温及加息周期初段，对股市利多于弊，例如资金随经济好转，从债市流入股市，近日的调整正好纾缓年初呈现消耗性上升的风险。

回归A股上市遇阻滞的万达商业，市场关注其财务状况，腾讯联同京东及其他投资者，计划投资约340亿元人民币收购万达商业约14%股份。花旗对腾讯与京东的投资感到惊喜，认为可提供开拓及建立大数据的机会，万达购物中心将吸引更多线下客户到访，惟对线上线下的融合，以及万达的执行力及部署存有疑问。腾讯昨天收报461.8元，跌2.1%。

有市场人士指出，腾讯今次变相牵头为万达提供融资，解决其大到不能倒的财务困局。万达系近期连番出售澳洲与英国的地产项目套现，包括万达酒店出售澳洲两项物业，似乎是为了解决过去数年过分扩张造成的问题。中央早前喝停部分企业「走出去」，导致杠杆急升等金融风险，民企遂联手化解这次危机。

去年强势股之中，以医疗保健股表现较为平稳，主要受惠国策重视民生健康。国家食品药监总局近日印发《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》，提出要优化科技创新布局，着力提升食品药品领域科技创新支撑能力，以相关国家科技计划为依托，加大对群众急需的重点药品、创新药、先进医疗器械自主创新等支持力度。

市场焦点落在新药品评审程序加快，李氏大药厂肿瘤产品早前获药监局临床批件，该股昨天收报14.3港元，再升8%。春立医疗异动，劲升15.8%，收报14.92港元。华润凤凰医疗、石药、三生制药均逆市上升。然而，这个板块业务性质较为专业，透明度不足，投资者较难掌握寻宝依据，累积较大升幅的股份，一旦遇上大成交回落，投资者宜止赚。异动股还有中国智能健康，昨天飙升136.7%，收报0.213港元，市传获内地BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）睇中。

平保落实分拆旗下内地线上医疗平台「平安健康医疗科技」来港上市，可助释放旗下业务的潜在价值。平保亦计划年内把金融壹帐通、平安医疗健康管理、陆金所、平安好医生分拆上市，估值涉及12亿美元。

瑞信报告指出，平保分拆好医生来港上市，将为公司揭开新一页，释放其金融科技或健康科技业务的价值，令其跑赢同业，预计好医生释放每股0.9港元价值，4间科技公司则为平保释放约每股16港元价值，给予其「跑赢大市」评级，目标价107港元。不过，受整体大市回调拖累，资金藉好消息获利套现，平保收报90.2港元，跌0.5%。

笔者周二提到看好今年国企指数及相关ETF，恒生指数公司将于2月6日公布其指数系列季度及半年度检讨结果，中金报告指恒生国企指数将纳入红筹股及民企股，估计将有10只新贵。以最新标准估计，包括腾讯、中移动、中海油、联通及华润置地等，行业结构将更加均衡，新经济板块权重由6%提升至28%，金融股权重由74%降至54%，指数估值及盈利增速将提升，值得留意。

国寿、永安昨天发盈喜，前者料去年纯利有55%至75%升幅，后者料纯利增长1.6倍，以反映物业估值收益增加。然而，恒隆地产 2017年度核心盈利跌13%，末期息亦令人失望，股价收报20.1港元，低收5.4%；恒隆集团全年基本溢利跌12%，股价收29.4港元，跌近3%。（完）

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