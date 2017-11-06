港报财经评论：深耕三农盈利稳，农行优势显--经济日报11月4日

深耕三农盈利稳，农行优势显/ 林瑞芬

美国总统特朗普正式提名理事鲍威尔（Jerome Powell）为下任联储局主席，符合市场预期。港股高位维稳，恒指昨收报28603点，升0.3%；国指收报11602点，升0.03%，大市成交额进一步缩减至889亿元。

技术上，恒指探高宜升破28700点，上落则须稳守50天綫28000。股王腾讯（00700）再度发力，有利恒指逐级探高。

下周市场焦点为阅文集团（00772）下周三上市，据闻一手中签率仅7.7%，中签率如此低，看来首日股价表现应不差，至少有2、3成升幅。阅文上市表现股价佳，对腾讯就仍然会有一定刺激作用。事实上，腾讯周三已静极思动，摆脱10月窄幅上落之势，昨日进一步创历史高位368.4元，收报368元，升幅1.7%，只要稳守333元支持，年底反覆挑战380元，明年初挑战400元大关之路明确！

腾讯将于本月中公布业绩，继续有摩根士丹利送上祝福，预期腾讯季绩在游戏及广告业务的强劲增长下再创佳绩。另外，摩根士丹利把腾讯2018及2019年度收入预期分别调升5%及9%，从而顺势把腾讯中期目标价由370元调升至420元。

内险股偏强、内银股偏稳，内银股已陆续公布第三季业绩，今日分析一下营运表现较佳的农业银行（01288）。农行截至今年9月底止9个月，纯利为1,600.1亿元（人民币．下同），按年升3.8%，但已较上半年3.3%的增速为快，业绩逐季攀升。附图所见，单计第三季，农行的净利润按年增速为4.9%，为四大国有银行中最高。期内收入增长主要动力在净利息收入大升，以单计第三季，农行净利息收入同比增速达14%，是带动前三季度净利息收入由第二季的6.2%提升至第三季的8.8%，净利息收入持续回升已成为趋势。息差回升就是推动农行净利息收入改善的主要因素，2017年一至三季度，农行净息差为2.28%，较上半年提升4个基点，较一季度末提升7个基点。受益于今年行业监管趋严环境、金融市场利率的提升有利于农行同业利差的扩张，加上，中银预计，在目前偏紧的流动性环境下，农行净息差回升的趋势在四季度可望持续。

检阅农行的资产规模，增长尚见稳健。截至9月底，其资产规模较年初增长6.9%，同比增长9.8%，与中小行规模扩张显著放缓不同，农行资产规模仍稳健增长。

资产端来看，前三季度压缩同业资产3,565亿元，贷款则增加了9,250亿元，贷款增长相对较好。农行深耕三农（三季度末县域吸收存款占总存款42.62%），存款优势明显，存款环比增长1.65%，其中活期存款占比环比提升0.81个百分点至57.11%。

分析内银，侧重资产质素表现，从是份季报显示，农行截至9月底不良贷款为2,098亿元，较年初下降210亿元，不良贷款率则下降0.4个百分点至1.97%，为2015年以来首次降至2%以下，且仍处于下降通道，明显在改善之中。总计农行于三季度的不良延续双降态势，不良率环比二季度下行22个基点至1.97%，不良余额季度环比减少近190亿元。

农行三季度拨备计提力度不减，三季度单季信贷成本1.02%，环比二季度提升20个基点，带动拨备覆盖率提升8个百分点至194%，拨贷比虽环比下跌了15个基点，但3.83%的绝对水准依然充裕，未来计提压力可控。

总括而言，农行深耕三农，存款优势明显，加上息差和资产质素双重改善趋势强烈，业绩稳健向好。股价中期反覆趋向挑战4港元及以上水平，参考高盛给予中期目标价为4.5港元、瑞信看4.4港元、花旗看4.45港元等。估值基本上贴近农行每股资产净值水平，升抵PB大约1倍，也是合理的预期。

配合技术分析，农行股价下半年以来波幅愈走愈窄，争持待变等待大趋势出现，只要后市能有效突破3.75港元，并企稳楼上，反覆先望挑战4港元，止蚀3.5港元，昨收报3.66港元，微升0.3%候低收集。（完）

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