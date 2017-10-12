港报财经评论：深高速高息吸引，见8字头好世界--经济日报10月12日

深高速高息吸引，见8字头好世界/ 林瑞芬

恒指昨日早段一度高见28625点，但本地地产股回吐乏承接，恒指收报28389点，跌0.4%，大市成交额增至1,122.6亿元。

技术上，恒指未能确认企稳28600之前，呈窄幅反覆，即市保持小回大涨格局，就不宜于后市跌穿27500并低收。

特首林郑月娥于昨日公布的施政报告，未有提及新界农地改划的发展方向，美好憧憬落空，周二发力的恒基地产（00012）及新世界发展（00017）就双双出现先升后回挫之势。恒地由最高位56元回落至52.55元收市，跌幅4.9%；新世界则由最高位12.78元回落至11.92元收市，跌1%。农地转换是港府长远增加土地的其中一个方法，今次预期落空，就不代表未来不能成事。本地地产股土地始终有价，政府要解决长久的港人住屋问题，非一朝一夕，私楼楼价目前没有太大的诱因急挫，本地地产股短綫炒作、回吐之后，应该很快平静，股价可回稳。

汽车股又见个别飞车，长城汽车（02333）昨急升14.4%，收报11.3元。不过，有些股份就玩过山车，如华晨中国（01114）昨早曾高见23.25元，升近7%，但午市转升为跌2.1%，收报21.25元。比亚迪股份（01211）也出现回吐，以81.8元高开之后，收报76.5元，全日跌3.9%。由此启示，汽车股短期的波动性确有可能增加。

长汽藉旗下哈弗9月销售按月大增33.9%而被抢升，但公司的中期发展新能源汽车能力暂不及吉利汽车（00175）及比亚迪，短期催化之后，要审慎盘数是否无以为继。

本月而言，个股能否推进上去，短綫靠消息催化为主。对佳绩消息无疑会有反应，但留心到，晨鸣纸业（01812）在预告了截至今年9月底止9个月净利润介乎26.5亿至27.5亿（人民币．下同），按年增长71%至77%；预计第三季度净利润9亿至10亿元，增幅介乎46%至63%。

消息对昨日股价已再没有刺激，晨鸣昨跌7.1%，收报14.9港元。股价由5月近8.6港元升至本周高位16.2港元左右几近一倍，从昨日的表现反映，跃升的股价已透支佳绩，这对未来佳绩股盈喜的买卖策略带来短期启示。

国指昨收报11411点，微跌0.1%。周前股价急升的中兴通讯（00763）遇获利回吐，跌8.1%，收报27.7港元，考验市场对中兴受惠5G设备先行的信心，后市守稳25港元就反映信心较大！

国指仍在上升轨楼上，保有中期升浪延续的可能性。拣选国企股，深高速（00548）主业稳定，额外就有房地产项目的贡献，值得跟进，先看月綫图，8港元为中期阻力关键，现正挑战中，后市若能突破就好世界！

中金最新报告分析，深高速的梅林关项目，将与地产商合作开发，预计由2019年起分三至五年兑现盈利。以中金假设，深高速和地产开发商按5成对5成比例分享地产开发收益，梅林关项目归属于深高速的总价值为25亿元（包括15亿元土地价值，5.3亿元住宅开发价值，4.7亿元办公开发价值），对应每股1.15元。若此项目分4年开发，预计2019至2022年，分别为深高速贡献盈利1.8亿元、2.6亿元、3.7亿元及4.8亿元。

中金估计，梅林关项目的土地增值部分，可能通过出售股权更快实现，出售50%权益一次性利润贡献约为7.7亿元，按深高速惯常4成的派息比率计，将贡献每股股息0.14元。参考中金预测，2018年深高速每股股息为0.35元，若出售梅林关项目真的可作派发每股0.14元的特别股息，股息合计0.49元，以现价计，预测息率高达7.4厘，中期股价以10.18港元为目标价也不为过，息率大概5.8厘。

另外，中金认为收费公路管理条例准备出台，利好大于利空，若收费公路管理条例于今年内或明年上半年出台，将保证收费公路公司的合理回报。

近年来讲，深高速在积极拓展环保新领域，计划未来成为第二主业，业务转型，难望一朝一夕可到位。不过，高速公路的稳定现金流，加上，深高速有土地储备供额外增加盈利贡献，稳健的财务状况有利公司积极拓展新业务，有望事半功倍。以今年5月，深高速完成对环保公司德润环境20%股权的收购。根据公司指引，2017、2018年德润预计贡献盈利1.2亿、2.2亿元，今年上半年度德润环境已贡献投资收益1,800万元，预计今年下半年度贡献投资收益1亿元，未来将持续为深高速带来稳定回报。（完）

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