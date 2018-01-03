港报财经评论：港交所争气，估值可提升--经济日报1月3日

港交所争气，估值可提升/ 林瑞芬

中港股好开始，恒指昨升596点或2%，收报30515点，企在30000点楼上，大市成交额达1,268.45亿元。上证综指昨收报3348点，升41点或1.24%。

股王腾讯控股（00700）再踏升途，昨抽升2.9%至417.8元，最高见418元，是恒指终企稳30000楼上之主要信心及动力来源。

去年总计，51只蓝筹股当中，其实只有17只（累计升幅介乎38.7%至265.7%）是跑赢恒指（全年升幅36%），可见选股的重要。腾讯在基本面无大变化下，股价在新一年之初再拾升势，延续去年度的强势，也是理所当然，今年内目标挑战500元心理关口，逢低收集。

恒指在腾讯重拾升势下有好开始，待确认突破30000点之后步步高，反覆挑战2007年高位31958的机会增。随后，会不会有更意外的上升空间，保存着幻想空间。当然，去年恒指已有一定的升幅，年内的波动空间很大概率扩大，年内5,000点上落波幅可能是等闲，向上望也不忘常回头望，中期支持位关键主要望实28000点，若守其上，可保持挑战高位之升势。

2018年初一开跑，领先的还有内房股及内银股，中国海外（00688）、碧桂园（02007）、融创中国（01918）等昨日涨幅介乎4.6%至11.7%不等。远洋集团（03377）、世茂房地产（00813）、龙湖地产（00960）、中国奥园（03883）更急升5.4%至15.4%不等。去年末，内房股已有异动，昨日升势加强，启示投资者继续对相关股份今年的股价表现有信心。

国指昨收报12068，升359点或3.07%，待确认企稳12000点。

四大内银股——中行（03988）、工行（01398）、农行（01288）、建行（00939）升幅介乎2%至3%不等，中型内银股交行（03328）及招行（03968）亦分别涨1.7%及4%，合力推动国指向上，挑战12000关，去年末笔者曾按图分析，国指12000乃大关，中期密集阻力之关键，后市就要落足眼力看破关的能力。

上周曾指，中国人民银行对内银业的临时准备金动用安排，旨在缓解春节期间临时流动性需求，乃正面消息。有内地券商估算，2个百分点的临时存准率下调约可释放1.4万亿元人民币流动性，对大行利好作用更大，四大内银昨日股价确是有所反应。去年底曾重点分析农行乃可守可攻之选，当时股价在3.6元左右反覆，息率高、估值低廉，抵买，昨日农行股价抽升2.2%，收报3.72元，暂时稳袋！后市如有力突破3.8元，顺势挑战4元目标将至，耐心持有作中綫投资。

领跑的当然望多两眼，蓝筹股当中，就看好港交所（00388）今年的表现。去年港交所升幅只有30.9%，落后于恒指，昨日新开始即见股价抽升4.3%，收报250.2元，确是好启示。港交所拟改革，容许不同投票权架构（同股不同权）的新兴及创新产业发行人，在作出额外披露及制定保障措施后在主板上市之后，IPO活动将为港交所的重要催化剂。加上，北水的南流持续，有利港交所的交投基数逐步提升，提升该股估值。

按摩根大通的估算，若年内港股日平均交投在1,200亿元左右，而市盈率（PE）中值在36.4倍的话，股价约值248元，交投愈高估值愈高，如日均成交增至1,300亿元，同样PE水平假设，目标价看266元，如日均成交增至1,400亿元，目标价更高达285元。另外，若市场买卖气氛织热，牛气冲天，市场给予港交所的PE溢价也有机会提高，从而影响目标价水平，如摩根大通所论，若日均大市交投在1,200亿元，但PE水平可抵41.4倍的话，股价目标可挑战282元。

由此可以理解市场当其时的买卖气氛，市场实际的交投量以至IPO活动的活跃程度，都是左右港交所股价表现的重要元素，尚有变数，故对目标价的假设不宜太实，常有浮动。目前参考着港交所走势的分析，股价如能确认冲破高位阻力247元左右，呈一浪高于一浪走势，反覆升至约280元才有较大的技术阻力，支持则在去年以来延伸的上升轨（现处于221元附近）。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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