港报财经评论：港元疲软，明年风暴临--信报8月8日

港元软腍腍 明年风暴临/ 习广思

「股王」腾讯股价再破顶，昨天升近3%，金融股滙控与友邦就回吐了好几日，每当市场口味偏向科网股与高Beta股，即意味加息预期降温；反之，当金融股炒起，反映市场估加息机会增加，美元的强弱势主导港股表现，这个升浪要捕捉得好，估美元后向更为重要，这正正是最困难的任务。

腾讯急升为恒指贡献了87点，占了昨天恒指大部分升幅。长实地产公布业绩后，股价继续破顶急升，金融股则普遍下跌，上周五美国公布较预期理想的非农就业数据，予人有点买大开细的感觉。

再睇睇外滙市场，港滙昨天由头跌到尾，稍为高开后转眼跌穿7.82关口，执笔时见7.8232水平， 已跌穿去年1月中低位7.8191，逼近10年来最弱水平。港滙于2007年8月6日曾见7.8298，当时碰上港股大跌，对上一次是去年1月21日，是油价大跌遇上环球资金大混乱，今次的港滙大弱势，却是股市大旺。

财资市场人士认为，美国上周公布的非农就业数据较预期强劲，令市场重燃对联储局年内再加息的期望，港美息差扩阔有机会诱发更多套息活动，导致港滙转弱。

不过，翻查以往的评论，本港财资专家们可能仍错估港滙疲弱程度，不少专家认为美国在正式缩表之前，港滙不会进一步转弱，现在距离美国缩表可能仍有一两个月时间，港滙已经失守7.8230，是否意味最有效率的滙市炒家们眼光更加准确？

幸好当前的港元转弱恰好遇上弱美元及中国外储回升、人民币转强，否则港股不会强到这个地步。万一港元进一步转弱，逼近弱方兑换保证的7.85，情况就很难说，皆因到时港元货币基础下跌，拆息扯高，银行成本增加，银行就会相应调高贷款利率，届时港股的升势能否持续，是很大疑问。

当前的弱港元被指是纯套息活动而不是走资， 本栏觉得还要看美元及美国通胀数据，目前在弱美元、美国债息偏低的情况下，套息活动也如此活跃，反映有炒家睇穿美息将易升难跌，否则不会真金白银持续入市套息。事实上，基金巨头们也认为美国息率未必反映美国日后通胀预期。

领航和贝莱德指出，不管华府发生什么事，美国总统特朗普的政治前途如何，紧张的就业市场都会驱使工资上涨，导致美国人增加开支，推高消费者价格。观乎弱势美元及联储局在2018年之前会暂停加息的可能性，债券市场对通胀过于悲观的可能性很高。

领航高级基金经理Gemma Wright-Casparius称，核心通胀的根本趋势是上升而非向下，找对方向很重要。尽管利率处于纪录低位，但通胀等指标一直没有回到与美国经济健康相应的水平。6月份通胀率连续第四个月下滑，按年升幅降至1.6%。联储局所重视的核心通胀表现更弱，降至1.4%。这种情况令债券市场变得过于悲观。今年6月，债券交易员还认为未来10年的年均通胀会低于1.7%。虽然在上周强劲就业和工资数据推动下，市场预期通胀提升至1.8%，但还是过低。

领航估计，10年期盈亏平衡通胀率应接近2%至2.25%，领航上月已买入了会在通胀超出市场预期时获利的通胀保值美国国债（TIPS），身体力行估通胀超预期。

贝莱德的Martin Hegarty亦看好TIPS，表示如果债券交易员预计美国通胀率保持低迷，那就大错特错。

野村估计，港滙最快半年内触及7.85弱方兑换保证，即是说，走资风暴或于明年来临，届时对楼市影响更大。上周五本报「宏观灼见」〈本港楼市潜伏危机〉一文值得一看。当然，现在市场㷫恰恰，太早预警会被指是杞人忧天。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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