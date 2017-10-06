港报财经评论：港股似慢牛，神华是快马--经济日报10月6日

港股似慢牛，神华是快马/ 林瑞芬

今个中秋，港股一片喜洋洋，周三勇破9月阻力，收报28379。国指高见11514，收报11397。

美股周三表现无险，市场曾藉传美国国务卿蒂勒森称可能辞职而略回，但当他澄清之后，美股抽高。美股继续慢牛，道指仍守于50天平均綫楼上，只要22050守稳，慢牛尚不知还会走多远路程。

回说港股也是慢牛，非蓝筹股中，半新股众安在线（06060）发力狂奔，周三升20%，收报80.45元，全日成交额达33亿元。众安在线策略性股东为主，街货少，中资挟高显见容易。今日股价会否再坐火箭，不排除，一只暂时没PE但货源归边的股份，股价屡有升到你不信的情况。当然，后市也可能跌到你惊！目前升势由市场情绪主导，愿者上钓！

大市趋向分析而言，配合月綫图显示，恒指自2007年高位31958至2015年高位28588延伸下来的下降轨，在8月攻破之后，升势转缓，现在逼近28588的高位阻力，乃抵30000前最关键的阻力参考，如配合大成交显动力破之，技术上论顺势而抽高，后市反覆抵30000左右才遇较强的阻力。港股的慢牛势在2016年再起步，后市在试图重探30000能否一帆风顺？途中遇挫折，也是有心理准备。毕竟外围有美国联储局将缩表，美国与北韩时有紧张口角之战等，技术上，恒指破27500之后，仍然强调，不容收低其下；不然，破坏突破降轨利好的讯号。

国指月綫图显示，国指年来的升势就相对恒指平稳得多，正如笔者较早前推论，目标若按沿上升通道发展，挑战12000暂为参考水平。

至于国指的中期阻力关键，则位于2007年高位20609延伸至2015年高位14962的下降轨（现近13000水平）。国指在2007年冲高过度透支之后，见图已有近十年在低位波幅区浮浮沉沉，需要新一点的催化，刺激国指突破十年下降轨13000再破15000密集阻力关口，或要待明年国指改革版的推进之后，才有契机。

国指来讲，中期要大突破，13000/15000将是后市重要的缺口。突破此等阻力，今年已剩不足三个月，暂时就看不到可呈突发利好催化剂，都是等明年再判。中资来讲，年内主要针对估值相对低，或者，盈利受惠供给侧改革而已在拐点向升及盈利增长及资产透明度高的股类下手，汽车股、周期股中的煤、铝股等、内险股、内房股均是。策略上，每趁回吐判断强势是否维持，若能就低吸！之前已判断过汽车股就较内房股硬净，汽车股回稳回升速度较快。

国企截至今年9月的第三季度报表又将派发，建议可留意预期盈增的中国神华（01088）可能要再开车。引述国家统计局数据显示的今年1至8月份全国规模以上工业企业利润总额情况，煤炭开采和洗选业实现利润总额2,001.1亿元，同比增长近9.6倍。加上，内地9月煤炭供应偏紧，市场价格持续高企，到9月尾才稍稍微调情况推测下，6至9月中国神华盘数应该还可以有强烈增长预期。随着电厂补库存和冬季旺季来临，煤企三、四季度盈利一般为高，第四季神华的盈利增长维持也可期。

参考所附月綫图显示，中国神华已突破自2007年延伸的下降轨，8至9月在进行后抽整固，以平台整固，不跌穿18元，沽压不大，后市只要确认突破20元，反覆上望23至24元。

周三该股收报19.86元，急升6.1%，开车突破20元之先兆。（完）

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